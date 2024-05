Starmus da una última oportunidad a Canarias

El misterio sobre cuál será la próxima sede de la octava edición de Starmus ha quedado sin resolver. Los promotores del evento han rehusado anunciar cuál de los cuatro emplazamientos que se jugaban acoger Starmus entre 2025 y 2026, entre ellas La Palma, será la agraciada. En una gala para anunciar los científicos condecorados con las medallas Stephen Hawking de comunicación científica, los promotores se han quedado mudos ante un expectante público que se ha quedado sin uno de los anuncios más esperados de la tarde.

Esta decisión concede un tiempo de gracia a Canarias, que en las últimas semanas había sentido la presión de sacar adelante los trámites burocráticos que faltan para hacer realidad Starmus 2025 en La Palma. El evento se debe celebrar antes de abril de 2025 - ya que la subvención estatal de la que depende debe ser gastada antes de ese momento-, por lo que los organizadores han estado presionando al Gobierno de Canarias para tener alguna certeza de su puesta en marcha.

No en vano, son las Consejerías de Ciencia (CC) y de Hacienda (PP) las que deben tomar alguna decisión al respecto. La Consejería de Ciencia, liderada por Migdalia Machín, ha afirmado en diversas ocasiones a este periódico que «va todo en orden y con tiempo». La Consejería de Ciencia afirma que sólo queda un trámite para resolver el contrato y transferir los fondos a la Fundación Starlight, que será, en última instancia, la encargada de ejecutar el presupuesto para poner en marcha el festival.

La oceanógrafa Sylvia Earle (der) recibe la medalla Stephen Hawking de comunicación científica. / max alexander /starmus

El Gobierno de Canarias tiene en su poder 3 millones de euros de subvención estatal desde finales de 2021 que debe traspasar. Fue el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a raíz del volcán de La Palma, quien decidió hacer esa aportación a Canarias para recuperar el Starmus. Lo que supone que ese dinero no se puede utilizar para nada más.

Aunque en un principio tanto el Gobierno canario como el Cabildo palmero habían planteado hacer una pequeña aportación, finalmente se ha decidido que ninguna de las dos administraciones tengan que destinar ni un euro más al evento, que sufragará los 2 millones más que necesita con colaboraciones privadas.

Pese a haber prorrogado su decisión, el evento ya mira de reojo otras posibles opciones como sede, como Indonesia, Bilbao o Rumanía. Y no es el único obstáculo al que se enfrenta Canarias, pues de no poder ejecutar los 3 millones de euros, se perderán. «Tras dos prórrogas el tiempo máximo de ejecución será el 30 de abril de 2025», insiste el comisionado. Para los promotores el tiempo corre en su contra, ya que, como insisten, no se puede organizar sin cierto margen de antelación.

Por tercer día consecutivo, el recinto Tipos Arena, en Bratislava, ha acogido a miles de entusiastas de la ciencia y la música. No en vano, la ceremonia de entrega de las medallas Stephen Hawking venía con sorpresa: un concierto exclusivo de la banda de punk estadounidense de los noventa The Offsprings.

En el abarrotado recinto, un juego de luces y música que prometía un evento emotivo y repleto de piezas musicales que, además, tuvo varias menciones indirectas (a través de fotografias y videos) a Canarias. Este año los galardonados con este premio que nació precisamente en las Islas fueron la compositora Laurie Anderson, el director de películas como Interstellar y Oppenheimer Christopher Nolan, el naturalista David Attenborough y la bióloga marina, Sylvia Earle.

Las primeras palabras de la noche fueron, sin embargo, una declaración contra la violencia tras el tiroteo que ha dejado en un delicado estado de salud al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. «Starmus está en contra de la violencia», resaltó uno de los cofundadores del evento, Garik Israelian, quien recordó que los valores de Starmus se basan en la democracia y la educación. «La violencia no tiene lugar y espero que pronto Eslovaquia se pueda recuperar de este shock», insistió.

Sus palabras dieron lugar a una de las primeras piezas musicales de la noche. Al ritmo de un emotivo It’s a miracle, Derek Sherinian y la Orquesta Philip, junto a la cantante Celeste Buckingham abrieron el evento. Poco después, el guitarrista de Queen, Brian May sorprendió a los asistentes subiéndose al escenario para realizar un solo de guitarra que acabó con el público cantando a unísono «The time will come, one day you’ll see when we can all be friends» (El tiempo llegará, un día verás cuando todos podamos ser amigos), en una declaración hacia el fin de la guerra y la violencia.

Starmus llena de luz, ciencia y música varios emplazamientos de Bratislava. / max alexander /starmus

Tras una larga ovación, la orquesta interpretó una de las canciones del filme ‘La Teoría del Todo’ que versa sobre la vida de Stephen Hawking, a quien honra esta entrega de premios. Las suaves notas intepretadas con varios instrumentos de cuerda fueron acompañadas con imágenes de la vida del físico teórico. Muchas de ellas recordaban una de sus últimas apariciones públicas en la tercera edición del Festival Starmus, celebrado en Tenerife y La Palma en junio de 2016, dos años antes de la muerte de Hawking.

Bajo el nombre de uno de los científicos más importantes de este siglo, el físico teórico Stephen Hawking, estas medallas son un prestigioso galardón que reconoce el mérito de la divulgación científica a nivel internacional.

El diseño de la medalla utilizó un retrato del profesor Hawking realizado por el cosmonauta Alexei Leonov, el primer hombre en realizar una caminata espacial y miembro del Consejo Asesor de Starmus desde su primera edición. El otro lado combina la imagen de Alexei Leonov del primer paseo espacial y la icónica guitarra -la «Red Special»- para demostrar la música, otro componente importante del Festival Starmus.

Algunos de los galardonados con este premio a lo largo de sus 8 años de vida han sido el compositor Hans Zimmer, el divulgador Neil deGrasse Tyson o el filántropo y fundador de Space X, Elon Musk.

La primatóloga Jane Goodall, que recibió el galardón en 2022, realizó uno de los discursos más reflexivos de la noche. Tras admitir haberse sentido sorprendida gratamente por las piezas musicales que le precedieron -ya que habían sido compuestas en honor a su propia figura- , la científica reflexionó sobre lo que diferencia a primates de humanos: el lenguaje. «Esa capacidad es la que ha marcado la diferencia para que nuestros pensamientos no se queden dentro de nuestras cabezas si no que podamos discutirlas con otras personas», indicó.

La gala cerró con la actuación de The Offsprings que, por primera vez, estuvieron acompañados de Brian May. El guitarrista decidió subirse al escenario con este grupo de punk en una «locura» de espectáculo, como él mismo describió días ante