Casi 7.400 alumnos realizan la prematrícula para la EBAU en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), prueba de acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tendrán lugar del miércoles 5 al sábado 8 de junio, en la convocatoria ordinaria, y del miércoles 3 al viernes 5 de julio, en la convocatoria extraordinaria.

Del 3 al 30 de abril ya se ha realizado la prematrícula en las pruebas de los estudiantes que estudian Bachillerato o Formación Profesional; hasta el 27 de mayo los estudiantes podrán realizar el pago de tasas de la prueba a través del aplicativo de gestión MiULPGC, que se puede encontrar en la web institucional de la Universidad.

Las calificaciones de la prueba se publicarán el día 14 de junio, y tras el periodo de revisiones (del 17 hasta las 12:00 horas del día 19 de junio), se harán públicas las calificaciones definitivas el 21 de junio, informa la universidad en un comunicado.

Para los estudiantes de la convocatoria de julio, la prematrícula podrá realizarse del 11 al 21 de junio, y el 26 de junio es el último día para para el pago de las tasas de esta prueba.

La publicación de las calificaciones de la convocatoria extraordinaria será el 12 de julio, y las calificaciones definitivas tras la revisión, el 19.

En 2023, el 92,7% de las personas que se presentaron a la EBAU de junio superó la prueba de evaluación, lo que significa que de 4.989 estudiantes que se examinaron, resultaron aptos 4.625.

Hasta la fecha se han prematriculado en la EBAU 7.396 estudiantes, si bien la cifra de los mismos que se examinará será menor dado que, por diversas razones (acceso a un Ciclo de Grado Formativo Superior, no superación del Bachillerato, etc.), un determinado número de estudiantes no llega a realizar la prueba.

De los prematriculados, en torno a 240 manifiestan necesidades de apoyo educativo específico. Unos 25 alumnos/as mentores ofrecerán este apoyo durante el desarrollo de las pruebas.

Del 11 de junio al 1 de julio se abrirá el plazo ordinario de preinscripción, en el que los estudiantes pueden elegir por orden de prioridad hasta 6 titulaciones de Grado.

La ULPGC oferta más de 5000 plazas de nuevo acceso en estudios de Grado, de los cuales 8 son programas de Doble Grado, 3 son en modalidad no presencial, 2 en Lanzarote, 1 en Fuerteventura y 42 grados en Gran Canaria.

El sistema de asignación de plazas está configurado para asignar la posición más preferente de las elegidas y que, cuando se asigne una plaza, todos los grados elegidos en posición más baja son eliminados.

Los límites de plazas, notas de corte del curso anterior e información de becas, residencias o precios públicos, están publicadas en la web del Servicio de Gestión Académica y en la web del estudiante ULPGC para ti.

Los estudiantes que deseen ingresar en la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tienen que realizar pruebas específicas de acceso.

Es el único centro que cuenta con estas pruebas específicas que son imprescindibles para el acceso a esos estudios, además de realizar los trámites de preinscripción oficiales comunes para todas las titulaciones de la ULPGC.

Las pruebas específicas de acceso a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULPGC constan este año de dos fechas.

Una tuvo lugar el pasado 14 de abril, y una segunda convocatoria se celebrará el día 13 junio; los aspirantes conocerán la resolución provisional el día 17 de junio, y tras el periodo de reclamaciones, la resolución definitiva de aptos/as se dará a conocer el 26 de junio.

La inscripción a las pruebas se realizará en la web de la facultad: https://fcafd.ulpgc.es/.