¿Cuánto cobra una monja? Sor Marta desvela su salario por vivir en un monasterio

En un mundo donde la compensación económica es a menudo vista como una medida del valor y éxito, las monjas de clausura en España ofrecen una perspectiva completamente distinta sobre el trabajo y la vida. Estas mujeres dedican sus vidas a la oración y el servicio en un entorno de aislamiento, pero ¿cuánto reciben económicamente a cambio?

Las redes sociales ayudan a difundir noticias fácilmente, y Sor Marta, una monja de clausura que se ha vuelto popular gracias a sus vídeos en TikTok e Instagram y su nuevo pódcast, ha desvelado cuánto cobra una monja por vivir en el convento.

Un salario poco convencional

A diferencia de los empleos convencionales, las monjas de clausura no reciben un salario. Su sustento se basa en la provisión de sus comunidades religiosas y donaciones externas. Estas comunidades se aseguran de que todas las necesidades básicas de las monjas, como alojamiento, alimentación y cuidados médicos, sean cubiertas. Además, algunas órdenes pueden participar en actividades como la elaboración de productos artesanales o el cultivo de huertos, cuyos ingresos se utilizan para el mantenimiento del convento.

En su canal de Tiktok, @sormarta, explica que los sacerdotes diocesanos tienen un sueldo del Obispado "porque se encargan de su espiritualidad, de que esté bien y también de que pueda vivir, lógicamente". No obstante, ha desvelado que las monjas y monjes son "autónomos totalmente" y no reciben ningún salario: "No recibimos sueldo de ningún sitio. Ni del Estado, ni de la X de la Iglesia, ni del Obispado ni nada".

En su intervención, la hermana explica que en su monasterio, el de Santa Cruz de Sahagún (León), no dan clases como en otros donde las monjas reciben salario por ser profesoras. En su caso explica que "recibimos dinero de los dulces, del museo, de la cosmética, es decir, de lo que vendemos".

Sor Marta ha asegurado que una monja, "si no tiene ningún sueldo por fuera", tiene sueldo fijo cuando se jubila: "Estamos dadas de alta como autónomas y pagamos la Seguridad Social. Cotizamos todos los meses para luego tener jubilación".