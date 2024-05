Una de las monjas clarisas se revela: denuncia la influencia de una secta

En un giro dramático dentro de la comunidad religiosa de Belorado, Sor María Amparo ha decidido abandonar el convento que ha sido su hogar durante casi dos décadas. La monja ha expresado su preocupación por sus compañeras que continúan bajo la influencia de un nuevo líder excomulgado, quien, según ella, ha convertido la comunidad en una secta.

Sor María Amparo relató cómo la comunidad de 16 clarisas fue abruptamente transformada con la llegada de Pablo de Rojas, quien se autoproclamó como obispo y tomó control del convento. Según la religiosa, este cambio marcó un antes y un después para el grupo, instaurando nuevas normas y despreciando la autoridad eclesiástica tradicional.

Las monjas clarisas de Orduña y Belorado abandonan la Iglesia Católica. / / SANTI OTERO

Confrontación

Durante un encuentro donde Rojas se presentó como el nuevo superior, Sor María Amparo se opuso abiertamente a sus declaraciones, reafirmando su lealtad a la Iglesia Católica y al Papa Francisco. "Nos dicen que vayamos al locutorio a las 16:30 de la tarde y se presenta diciendo que es obispo de no sé qué. Desde ahora, yo soy el superior, el que manda en la comunidad, y ustedes están bajo mi jurisdicción", mencionó el autoproclamado líder, según el testimonio de la monja. Ante esta situación, ella decidió abandonar la comunidad para no ser parte de lo que considera una desviación de la fe verdadera.

Sor María Amparo describió un ambiente de aislamiento y vigilancia que impidió cualquier comunicación libre con las demás hermanas, especialmente las mayores, quienes posiblemente aún desconocen su partida. "He sufrido una vigilancia total para que no pudiera hablar con las hermanas mayores. No me han dejado despedirme de ellas", compartió apenada sobre las condiciones en las que se encontraba el convento bajo la nueva dirección.