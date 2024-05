Multa de 200 euros si llevas el parabrisas en mal estado

La Dirección General de Tráfico (DGT) puede imponer una multa de hasta 200 euros si no mantienes el parabrisas de tu vehículo en buen estado. El Reglamento General de Circulación (RGC) prioriza la buena visibilidad como una de las máximas responsabilidades de los conductores. No cumplir con el mantenimiento de las zonas acristaladas no solo puede conllevar importantes sanciones, sino que también puede resultar en la inmovilización del vehículo.

1.145 personas fallecieron en siniestros de tráfico en carretera en España durante 2023. Las autoridades estiman que uno de cada tres de estos accidentes estuvo relacionado con problemas de visibilidad. Este dato ha llevado a las entidades responsables de la seguridad vial a reforzar las medidas de prevención, implementando regulaciones más estrictas para asegurar una adecuada visibilidad.

La correcta iluminación del vehículo, una vista bien graduada y el mantenimiento regular de las partes críticas del coche son fundamentales para una conducción segura. La DGT persiste en estos aspectos, imponiendo multas y otras medidas para garantizar que los conductores cumplan con estas normas.

Reglamentos y multas

El artículo 18 del RGC establece que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, garantizando su propia seguridad, la de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía". Asimismo, el artículo 19 subraya que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos".

Mantener los parabrisas diáfanos en fundamental. / La Provincia

Mantenimiento del parabrisas

Los conductores deben prestar especial atención al estado del parabrisas y las lunas del vehículo. Las principales preocupaciones incluyen capas de suciedad, hielo o grietas. Si se detecta alguna de estas deficiencias, los agentes de tráfico pueden imponer una multa de hasta 200 euros. Además, si el parabrisas se encuentra en un estado tan deteriorado que compromete la seguridad, los agentes pueden decidir inmovilizar el vehículo.

Cuidado con el limpiaparabrisas

El buen funcionamiento de los limpiaparabrisas es esencial para asegurar una visibilidad adecuada durante la conducción. Las escobillas deben estar en buen estado para manejar situaciones de lluvia intensa. Si las escobillas están gastadas o no funcionan correctamente, los agentes pueden imponer una multa de 80 euros sin pérdida de puntos del carnet. En caso de que el mal estado del parabrisas dificulte la visión, la multa puede ascender a 200 euros.

Consejos

Una de las cualidades esenciales de los limpiaparabrisas es asegurar una limpieza y visibilidad adecuadas. La acumulación de insectos, polvo o lluvia puede afectar el rendimiento del sistema de limpieza, especialmente en verano. Para mantener el parabrisas limpio y seguro, aquí algunos consejos:

Depósito de líquido

Es fundamental examinar el nivel del depósito de líquido limpiaparabrisas, ya que en verano se utiliza más frecuentemente para quitar los insectos adheridos al parabrisas. Al elegir y reponer este producto, es importante considerar su efecto repelente, su capacidad para eliminar todo tipo de suciedad y si es anticongelante.

Las escobillas deben revisarse periódicamente para asegurarse de que no estén desgastadas o dañadas. / La Provincia.

Revisión de las escobillas

Las escobillas deben revisarse periódicamente para asegurarse de que no estén desgastadas o dañadas. Una escobilla en mal estado puede dejar rayas en el parabrisas, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes. Es recomendable cambiarlas al menos una vez al año, o antes si se observa un desgaste notable.

Limpieza del parabrisas

El parabrisas debe mantenerse limpio para evitar cualquier obstrucción a la visibilidad. Utiliza productos específicos para la limpieza de cristales del automóvil que no dejen residuos ni rayas. Además, limpiar regularmente el interior del parabrisas también es importante, ya que puede acumular una película de suciedad que reduce la visibilidad.

Inspección de daños

Revisa regularmente el parabrisas para detectar cualquier grieta o daño. Incluso pequeñas grietas pueden expandirse y comprometer la integridad del parabrisas, lo que puede llevar a costosas reparaciones o incluso a la necesidad de reemplazarlo por completo. Si detectas un daño, repáralo lo antes posible para evitar sanciones y garantizar tu seguridad.

La DGT enfatiza la importancia de mantener el parabrisas y los limpiaparabrisas en buen estado para asegurar una conducción segura. El incumplimiento de estas normas no solo puede resultar en multas significativas, sino que también pone en riesgo la seguridad del conductor y de otros usuarios de la vía. Por ello, es esencial realizar un mantenimiento regular y cuidadoso de estas partes del vehículo, garantizando una visibilidad óptima en todo momento.

Mantén tu vehículo en las mejores condiciones y evita sanciones asegurándote de que tu parabrisas y limpiaparabrisas estén siempre en perfecto estado. La seguridad vial es responsabilidad de todos.