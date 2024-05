Canarias amplía su oferta vacunal contra cuatro enfermedades

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias amplía su calendario vacunal frente a cuatro enfermedades. "Los cambios obedecen a la evidencia científica en el campo de la epidemiología y de la vacunología y se aplican desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en el mes de junio", ha explicado Esther Monzón, consejera de Sanidad del Ejecutivo regional, durante una rueda de prensa junto al director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores, y el jefe de servicio de Epidemiología y Prevención, Amós García.

En concreto, se trata de la modificación de tres vacunas -contra el rotavirus, el papiloma humano y el meningococo- y una nueva contra el neumococo. "Canarias ha sido siempre una comunidad a la vanguardia en la actualización de sus calendarios, incorporando con agilidad las nuevas vacunas para poder garantizar el acceso a la población en condiciones de equidad", ha remarcado Monzón.

La administración de la vacuna contra el rotavirus se aplicaba a bebés con antecedentes de prematuridad con un riesgo incrementado de sufrir complicaciones por la enfermedad, sobre todo en los primeros 24 meses de vida. Con la modificación se amplía su inyección a los dos y a los cuatro meses de edad, o bien a los dos, cuatro y seis meses, en función del preparado que se utilice, a partir del 1 de septiembre de 2024.

El Ministerio de Sanidad había dado de plazo a las autonomías para que aplicaran esta modificación hasta el año que viene. "Hemos decidido adelantarnos y somos una de las primeras comunidades en incluirla", ha destacado Flores. La vacuna frente al rotavirus, una patología que suele ser más frecuente durante los primeros dos años de vida, constituye la medida preventiva más eficaz para evitar casos de gastroenteritis aguda y sus posibles complicaciones, según Sanidad.

Una sola dosis

En cuanto a la modificación que afecta al virus del papiloma humano, en Canarias se administrará en una sola dosis a los 12 años de edad. También podrán acceder a la inyección mujeres de entre 12 a 17 años que no hayan sido vacunadas con anterioridad así como varones nacidos desde el 1 de enero de 2011. Además, se incluyen grupos de riesgo, como personas en situación de prostitución o portadores del VIH hasta los 26 años, así como inmunodeprimidos y mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal o que hayan recibido tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado en cérvix.

La pauta en estos casos es de una dosis hasta los 17 años cumplidos y, a partir de los 18 años, serán dos dosis separadas por seis meses, a excepción de las personas con condición de inmunodepresión que mantendrán la pauta recomendada en la ficha técnica (tres dosis). Flores ha detallado la vacuna frente al papiloma humano, introducida en 2017, "se ha ido modificando, sobre todo, en la forma de pautar" y en la actualidad la Organización Mundial de la Salud recomienda una sola dosis antes del inicio de las relaciones sexuales, en consonancia con la evidencia científica.

Menores y adolescentes

Otra modificación incluida en el calendario vacunal en Canarias sustituye la vacuna contra el meningococo C por otra que protege frente a los serotipos A, C, W, Y. Según la evidencia científica, así se protege directamente a los lactantes contra la enfermedad, que produce infecciones graves como meningitis y sepsis (infección generalizada) e incluso puede provocar importantes secuelas y hasta la muerte de la persona afectada. La población más expuesta son los niños pequeños y los adolescentes.

Tal y como ha especificado Flores, la vacuna se aplicará a menores con cuatro meses y doce meses de edad que no hayan sido protegidos previamente frente a la enfermedad invasora por serotipos A, C, W, Y, además, se mantiene la dosis de refuerzo a los 12 años. Sanidad insiste en la necesidad de vacunar a los nacidos en los años 2004, 2005 y 2006 y matiza que se ofertará hasta que la cohorte del 2007 alcance la edad de 18 años.

La incorporación al calendario de una vacuna contra el neumococo, una enfermedad neumocósica invasiva conjugada de 20 serotipos principalmente cuadros graves de meningitis aguda, sepsis o neumonía, se administrará a los dos, cuatro, seis y once meses de edad. "Esta pauta se comenzará a aplicar a los niños y niñas que cumplan o tengan 2 meses y no hayan sido vacunados previamente", ha aclarado Flores, y "se seguirá ofreciendo a las personas nacidas desde el 1 de enero de 1958 y aquellas incluidas en los perfiles de riesgo establecidos por la Dirección General de Salud Pública".

Líderes en la oferta

El jefe de servicio de Epidemiología y Prevención, Amós García, ha reconocido estar "emocionado y satisfecho" porque a su juicio se ha consolidado en el Archipiélago "uno de los calendarios vacunales que serán líderes en la oferta vacunal que se realiza en otras autonomías o incluso en otros países". En este sentido, ha explicado que las Islas están por encima de otras autonomías "porque no todas han podido hacer este esfuerzo inversor en el campo de las vacunas", que asciende a 17 millones de euros.

García ha reiterado la importancia de las políticas de salud pública para que una vacuna pueda llegar "al brazo de la persona que la necesitada, aplicada por un profesional cualificado y en un centro digno. De alguna manera, este calendario resalta el interés de Sanidad de reforzar las políticas de salud pública vinculadas a las políticas vacunales. Es un motivo de orgullo".

"Se ha consolidado un calendario vacunal tremendamente positivo que sin lugar a dudas va a redundar en conseguir los objetivos que se persiguen siempre con las vacunas, que es darle un hachazo a las enfermedades transmisibles que tiene un impacto severo en la salud de los menores y también de los adultos", ha remarcado García.

Sarampión

El director general de Salud Pública ha aclarado que durante el fin de semana no se han detectado nuevos casos de sarampión tras el brote notificado el pasado viernes con cuatro personas infectadas. "En Canarias, fue por una menor que no estaba correctamente vacunada y afectó a dos bebés que aún no se había vacunado porque se inicia a los 12. Uno tuvo complicaciones, fue ingresado por una neumonía, pero ya está dado de alta. Y un adulto joven que también pasó el sarampión, pero de una forma muy leve", ha explicado Flores.

Se trata del primer brote de sarampión registrado en el Archipiélago desde 2011 que ya ha afectado, al menos, a siete comunidades durante este año. "Se debe a una bajada de cobertura, no a movimientos negacionistas de la vacuna", ha achacado García. Principalmente, ha atribuido los botes de sarampión que se están generando a los movimientos humanos y la globalización, pero bajo el contexto de un conflicto bélico en Ucrania "que de alguna manera ha distorsionado la política de vacunación de ese país" o de situaciones de pobreza derivadas de la crisis económica "en países como Rumanía, que ha posibilitado una bajada de las coberturas vacunales".

En el caso concreto de España, García considera que no se producen movimientos negacionistas como en Italia o Reino Unido, sino "padres y madres que tienen dudas sobre la conveniencia de vacunar a sus hijos por una enfermedad que ya no se ve". Pero ante este pensamiento, García sentencia que "nunca se puede bajar la guardia frente a las enfermedades transmisibles". En cualquier caso, aclara que con la cobertura vacunal que existe actualmente evita la circulación endémica del sarampión, lo que no exima que siga teniendo presencia fruto de los movimientos humanos.

Infecciones respiratorias

Ante el aumento de casos de infecciones respiratorias en Canarias, Flores ha replicado que las islas ya han descendido de los 800 casos por 100.000 habitantes y "han bajado mucho los ingresos hospitalarios", con "seis casos por cada 100.000". En este punto, García clarifica que los casos de Covid "no han aumentado de manera rotunda" en las Islas.

En cualquier caso, recuerda que "afortunadamente hemos conseguido domesticar al virus y esto ha posibilitado que la presencia de casos sean, en la inmensa mayoría de las ocasiones, leves", si bien no olvida que puede tener un mayor impacto clínico "cuando afecta a una persona de edad avanzada o a quien tiene alguna patología de base, fundamentalmente inmunodeprimidos".

En relación a la vacunación frente al coronavirus, García reitera que no es permanente en el tiempo, sino que se articula como una campaña en un periodo determinado. "Lo más probable es que cuando llegue el otoño se genere una nueva campaña contra el Covid dirigida a la ciudadanía que puede tener riesgo severo de padecer complicaciones con esta enfermedad, de manera similar a la gripe", apunta.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, y el jefe jefe de servicio de Epidemiología y Prevención, Amós García. / Efe/Angel Medina G.

Emotiva despedida

Durante un momento de la rueda de prensa, antes del turno de preguntas, la consejera de Sanidad quiso dedicar unas palabras de agradecimiento y despedida a Amós García ante su próxima jubilación, ya que probablemente sería su última presencia ante los medios de comunicación como jefe de servicio de Epidemiología y Prevención.

"Es importante darle las gracias por su trabajo, por su profesionalidad, por su amabilidad, por su dedicación, por sus palabras y su frase emblemática de calma y paciencia. Nos ha dado a todos mucha calma en los peores momentos de salud pública que hemos vivido, por ahora, en nuestras vidas", ha pronunciado Monzón. La consejera reiteró su agradecimiento en nombre de los trabajadores de la Consejería de Sanidad y la sala irrumpió en un aplauso a García.

Visiblemente emocionado, al finalizar la rueda de prensa, García quiso agradecer "muchísimo a la consejera la amabilidad que ha tenido", al tiempo que lanzaba unas palabras a los medios de comunicación congregados.

"He convivido durante mucho tiempo y durante épocas muy duras con ustedes, casi he tenido más contacto con ustedes que con mis compañeros sanitarios. Eso me ha servido para entender la tremenda profesionalidad que tienen los medios de comunicación en nuestra tierra, que es para quitarse el sombrero. Y sobre todo el cariño, el respeto y la amabilidad que siempre me han profesado. Desde esa perspectiva quería decir simplemente: gracias y hasta luego".