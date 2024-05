Los cortes de pelo para mujeres de más de 60

No compramos las mismas cremas a los 20 que a los 60, ¿verdad? Nuestra piel cambia con los años y sus necesidades también. Pues exactamente lo mismo sucede con nuestro cabello. A la hora de optar por un corte de pelo u otro, influyen otra serie de factores para que nos favorezca. Y es que, con el paso del tiempo, no solo nuestro rostro va cambiando, sino también la textura y densidad del cabello (por no decir el color), como es natural.

Pero tranquila, si estás pensando en un cambio de look y pasarte a un corte de pelo corto de tendencia, con ‘efecto buena cara’ y antiedad a partir de los 60 años, aquí te traemos 10 cortes TOP así como todas sus claves para acertar con tu nuevo peinado. No sin antes contarte cómo cuidar el cabello, así como las ventajas e inconvenientes de los cortes de pelo corto.

Cómo cuidar el cabello tras los 60

Salvo por la aparición de las canas, en muchas ocasiones no somos conscientes de que existe un proceso llamado envejecimiento capilar. Este fenómeno natural implica la pérdida de pigmentación del cabello, cambios en la textura (se vuelve más fina y frágil), reducción de la producción de sebo y disminución en la velocidad de crecimiento del cabello.

Para mantener un cabello saludable, especialmente en verano, Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair en Granada y creadora de la línea de productos CCH by Campos Curlyhair, recomienda seguir una rutina adaptada a las necesidades específicas del cabello y cuero cabelludo. Utiliza productos hidratantes y nutritivos para combatir la sequedad y aplica tratamientos revitalizantes periódicamente para prevenir el afinamiento capilar y estimular el crecimiento del cabello.

En verano, es esencial extremar los cuidados debido a los efectos dañinos del sol y el agua clorada o salada. “Nosotros recomendamos nuestro aceite seco Oleum CCH como protector solar y como barrera para el agua clorada y salada. También deberíamos proteger el cabello de la exposición directa usando gorros y sombreros,” concluye la experta.

Ventajas

Promueve la Salud del Cabello: Los cortes cortos requieren menos mantenimiento y reducen el uso de herramientas de calor, evitando problemas como las puntas abiertas. Mayor Densidad Capilar: Este estilo crea una sensación visual de mayor densidad y volumen. Efecto Antiedad: Los cortes cortos tienen un efecto rejuvenecedor, especialmente a partir de los 50 años. Siempre a la Moda: Estos cortes son elegantes, atemporales y cómodos.

Desventajas

Más Visitas a la Peluquería: Para mantener el corte, es necesario acudir con más frecuencia al salón de belleza. Menor Versatilidad: Los cortes cortos ofrecen menos opciones de peinado en comparación con los largos. Preferencias Personales: No todos los cortes cortos sientan bien a cualquier rostro y tipo de cabello, por lo que es importante considerar las características faciales.

10 cortes de pelo corto para mujeres de 60 (y más)

Corte Shixie

Según Miguel Bling, director de You Glow Salon en Madrid, el shixie es un híbrido entre el clásico pixie y el corte shaggy. Con capas desiguales y desfiladas, proporciona movimiento y un acabado desenfadado, suavizando y equilibrando las facciones.

Corte Micro-Bob

El micro-bob es una versión corta del clásico bob, cortado a la altura del lóbulo de la oreja o un poco más largo, pero nunca más allá de la mandíbula. Admite diferentes texturas y acabados, y puede llevar flequillo hacia un lado o con la raya en medio.

Corte de Pelo Carré

El carré, popular entre las francesas, es la versión geométrica del bob clásico, con líneas limpias y simétricas que dan un acabado cuadrado al cabello. Favorece rostros con líneas suaves y facciones redondas.

Corte Butterfly Bob

El ‘butterfly bob’ o bob mariposa contornea el rostro con capas suaves en los contornos. Recomendado para rostros ovalados, alargados y cuadrados.

Corte Bob Francés

El ‘french bob’ es un corte a la altura de la mandíbula con movimiento natural de aire effortless-chic, acompañado de un flequillo recto y ligero. Ideal para rostros ovalados, alargados y en forma de corazón.

Corte Long Bob o Lob

El long bob cae por debajo de la mandíbula y por encima de los hombros, siendo versátil y adaptándose a diferentes formas faciales y tipos de cabello.

Corte Baroque Bob

Una reinterpretación vintage y romántica del clásico bob, con una base recta y capas suaves que enmarcan el rostro. Ideal para cabello grueso y ondulado.

Corte Halo

Este corte enmarca el rostro con una forma redondeada y capas estratégicamente cortas en la zona superior. Muy recomendable para rostros alargados, ovalados y cuadrados.

Corte Shaggy para Pelo Rizado

El shaggy rizado es un corte capeado y desordenado que proporciona un acabado natural y rejuvenecedor. Se adapta a todo tipo de rostros.

Corte Dad Bob

El dad bob es un corte noventero que llega entre la barbilla y la clavícula, con una base recta y puntas texturizadas. Favorece rostros redondos y ovalados.

Corte Clavicut

El clavicut llega hasta la clavícula, manteniendo la esencia de las melenas largas. Ideal para rostros ovalados, redondos y de facciones marcadas, especialmente si tienes el cabello fino.

Corte Kitty Cut

El ‘kitty cut’ se caracteriza por capas suaves y desordenadas que añaden un toque de rebeldía. Ideal para mujeres con cabello fino o lacio.