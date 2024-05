Un doble grado, un máster y un doctorado: las nuevas titulaciones de la ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) contará el próximo curso con tres nuevas titulaciones: un doble grado en Educación Infantil y Educación Primaria; un máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. "Hemos decidido ampliar las titulaciones como respuesta a las demandas de la sociedad", ha explicado el rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, quien anunció las nuevas ofertas formativas junto al decano de Ciencias de la educación, Germán Gallardo; el director de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, José Carmelo Quintana y la directora de la escuela de Doctorado, May Gómez.

El doble grado en Educación Infantil y Educación y Primaria contará con unas 30 plazas y se impartirá de forma presencial durante cinco cursos en la Facultad de Ciencias de la Educación (Campus del Obelisco). "Profundizará en todos los principios pedagógicos y didácticos de las dos etapas educativas, desde los 0 a los 12 años. Esto va a expandir significativamente las oportunidades laborales de los alumnos que se matriculen porque amplía la capacidad de ejercer la docencia, en la educación pública, concertada y privada", ha detallado Gallardo.

En total se cursarán 326 créditos, buena parte de ellos en prácticas externas, desde el tercer curso hasta el quinto. Además, el alumnado podrá elegir entre dos especialidades: educación inclusiva y segunda lengua inglés. Y también habrá que realizar trabajo de fin de grado. "Nuestro objetivo es preparar a profesionales para que se formen de manera integral y versátil para las necesidades educativas de la etapa de infantil y primaria. Aumentarán sus oportunidades laborales por dos porque tendrán las dos titulaciones para ejercer como docentes. Tendrán un impacto profundo y duradero en el desarrollo educativo de los niños", ha añadido Gallardo.

Los estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior podrán preinscribirse en el plazo ordinario establecido entre el 11 de junio y el 1 de julio, un periodo que también habilita a quienes ya hayan realizado la preinscripción temprana, antes del 30 de abril.

Un máster a "pico y pala"

El rector de la ULPGC ha resaltado que incorporar a la oferta el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos "ha sido un trabajo de pico y pala o de dinamita"; incluso la propia Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles "había tirado la toalla" para sumar esta titulación que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ante la suma de dificultades durante un trámite que se inició en 2021.

La preinscripción está habilotada entre el 13 de mayo y el 14 de junio para unas 25 plazas y podrán acceder aquellos graduados de Ingeniería Civil e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, estos últimos con complementos formativos. "Ya tenemos más solicitantes que plazas ofertadas, lo que demuestra que necesitábamos este máster", ha señalado Quintana. El periodo de formación abarca dos años con un total de 120 créditos, incluido un trabajo de fin de título de 12 créditos. En principio, la docencia se impartirá durante las tardes en la Escuela de Ingeniería Industriales y Civiles de la ULPGC.

El objetivo es preparar a los profesionales para asesoría, análisis, diseño, dirección, gestión y rehabilitación de todo tipo de infraestructuras y obras públicas: sistemas energéticos, recursos hídricos, sistemas de transporte, puertos y costas, movilidad o medioambiente. "El máster es una necesidad en la sociedad canaria", remarca Quintana. En este sentido, asegura que el Colegio de Ingenieros de Canales y Puertos reivindicaba esta formación en la ULPGC porque "muchos de los profesionales actuales entran en el periodo último de su vida laboral, con lo cual, habrá bajas y deben tomarse las medidas necesarias para que no se produzca el vacío en estos técnicos en la administración pública y privada (...) tenemos paro cero en esta profesión".

Diez años sin doctorado

El doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales ha sido un reto o una meta impuesta por el actual equipo directivo de la ULPGC. "Hacía diez años que no teníamos un programa de doctorado en este ámbito, lo ha generado una enorme demanda y un gran problema a la vez, ya que los estudiantes tenían que desplazarse a otras universidades", ha recordado Gómez. Por tanto, "queríamos formar doctores que puedan quedarse y formar parte del profesorado, porque necesitamos relevo generacional en la universidad".

El doctorado es fruto de un trabajo de dos años y medio entre las facultades de Derecho, Trabajo Social o las Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Economía y la Administración y Dirección de Empresas. Cuenta con dos tres líneas de investigación: el Derecho Privado; el Derecho Público e Instituciones Públicas; y la Realidad Socioeconómica y Desarrollo Profesional.

El primer año, dispone de unas 21 plazas, que se reparten de forma equitativa, y la preinscripción está abierta desde el 2 de mayo hasta el 13 de septiembre de 2024. La cifra de plazas disminuirán paulatinamente: 18 el segundo año y se mantendrá en 15 a partir del tercero. "Se exponen 21 plazas para llenar la demanda debido a que llevábamos diez años sin programa de doctorado. Posteriormente, se va a ir estabilizando hasta un número de 15, que creemos adecuado a la formación de doctores en estas áreas", ha especificado Gómez.

El programa también tiene vocación internacional al incorporar a más de 15 docentes extranjeros de reconocido prestigio en distintas áreas, desde Derecho a Trabajo Social, Relaciones Laborales o Economía avalado desde los sectores jurídicos.

Psicología y Biotecnología, a la espera

En el nuevo mapa de titulaciones trazado por la ULPGC, la demanda del grado de Psicología ha destacado por encima del resto. Aunque su aprobación parecía inminente, el rector de la ULPGC ha aclarado que tendrá que esperar, junto al de Biotecnología. "Son títulos que están larvándose en estos momentos, que esperamos poder presentar este año", ha justificado.

Serra ha achacado este retraso a la saturación del sistema en la aprobación de los títulos universitarios, una tarea que corre a cargo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, que debe atender las demandas de seis universidades en el Archipiélago, cuatro privadas y dos públicas. "Una universidad nueva tiene muchos títulos por aprobar y, por tanto, pone en el panel de valoración de la Agencia un número que llega al infinito de títulos y satura el mercado", expone Serra.

El rector considera "lógico" que la ULPGC tuviese prioridad frente a otras universidades a la hora de poder incorporar nuevas titulaciones, porque cuenta con "nueve centros acreditados, no hay ninguna universidad canaria que tenga siquiera tres". En este punto, ahonda que un centro acreditado ha pasado por los controles de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca) y, supuestamente, tiene capacidad para generar nuevos títulos sin tener que pasar por todo el sistema evaluativo que tiene que atravesar una universidad nueva cuando quiere homologar un título. "Esto debería hacer una diferencia", subraya Serra.

En cualquier caso, expresó que ve "el vaso medio lleno" en la ampliación de titulaciones de la ULPGC. "Realmente, estamos poniendo el máximo empeño para que los grados se aprueben con la máxima celeridad posible y si no se hace no es porque nosotros no pongamos interés". También ha agregado que la institución persigue cumplir con las necesidades de la sociedad, lo que en ocasiones requiere "extinguir titulaciones, que es algo muy duro y complejo" y "que este equipo ha llevado a cabo, modificando títulos existentes para tener titulaciones acordes a las necesidades de la sociedad".

Plazas del Máster del Profesorado

Antes el problema de acceso al Máster habilitante de Formación del Profesorado por la escasez de plazas ante la alta demanda, el decano de Ciencias de la educación ha explicado que actualmente se está estudiando junto al resto de decanos de ciudades españolas y los Ministerios correspondientes para valorar todas las posturas.

"A la hora de aumentar plazas tenemos varios criterios y el principal es que no disminuya la calidad de la enseñanza. Es nuestra línea roja. Seguiremos hablando para ver las posturas de todas las universidades españolas y debemos esperar a las conclusiones", ha defendido Gallardo. Al respecto, el rector de la ULPGC ha añadido que "se hace un esfuerzo importante con el número de alumnos que tenemos", pero en cualquier caso, la institución sigue "escrupulosamente" la norma que dicta la Consejería de Educación.

Suscríbete para seguir leyendo