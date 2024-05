El Dr. Pablo Juárez del Dago Anaya, jefe de servicio de urología de Hospitales Universitarios San Roque y director de GUA Urología y Andrología, lidera una misión humanitaria en Camerún con la ONG Surg For All para proporcionar asistencia urológica urgente y realizar intervenciones quirúrgicas a quienes más lo necesitan en la ciudad de Dschang, específicamente en el hospital Notre Dame de La Santé.

La misión cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye médicos, enfermeros y enfermeras, asistentes y organizadores provenientes de diversas partes de España, como Barcelona, Canarias y Valencia. Unidos por un objetivo común, estos profesionales colaboran estrechamente, a pesar de las condiciones desafiantes, para llevar a cabo consultas y cirugías efectivas.

Los pacientes, que viajan desde distintas regiones de Camerún, algunos caminando días enteros, encuentran en esta misión una oportunidad única para recibir la atención médica que tanto necesitan. La infraestructura del hospital Notre Dame de La Santé, aunque modesta y con limitados recursos, se convierte en el escenario donde se logran avances médicos significativos, gracias al incansable compromiso del equipo.

Misión Urológica en Camerún liderada por el Dr. Pablo Juárez del Dago / La Provincia

Esta misión está teniendo lugar los últimos días de mayo de 2024, y el grupo ha tenido que enfrentar varios desafíos como, por ejemplo, complicaciones en los visados al llegar, un contratiempo que estuvo a punto de obligarlos a regresar a España. Sin embargo, la intervención oportuna del cónsul de España en Camerún permitió que la misión continuara.

A pesar de las limitaciones de recursos del hospital Notre Dame de La Santé, el equipo ha logrado realizar numerosos procedimientos quirúrgicos con éxito, incluidas resecciones transuretrales, prostatectomías radicales y cirugías de riñón. El profundo agradecimiento de los pacientes y el sentido de realización que invade al equipo destacan el impacto transformador de su labor.

En un esfuerzo por ampliar aún más el alcance de esta iniciativa, Jaime López Feo, CEO de The Agile Monkeys y miembro del equipo de cooperantes, ha iniciado una campaña en GoFundMe para colaborar en la financiación de los costes operativos de la misión y aumentar el alcance de la asistencia médica. Esta campaña representa una oportunidad para contribuir a una causa que está cambiando vidas. Puedes contribuir a la campaña a través del siguiente enlace: GoFundMe - Doctors in Cameroon to Cure People Who Need Urgent Surgery. La colaboración de Jaime en esta iniciativa ha sido de gran ayuda para coordinar esfuerzos y asegurar los recursos necesarios para el éxito de la misión.