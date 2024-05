El Palmetum de Tenerife vive los mejores ‘moments’ en un evento único y exclusivo

Si eres fumador adulto y buscas una mejor alternativa a los cigarrillos, la comunidad IQOS te está esperando. Disfruta de experiencias inolvidables como la que se vivió en el IQOS MOMENTS celebrado en El Palmetum de Tenerife. Un momento de celebración, libre de humo, que reunió a 350 usuarios de esta comunidad.

IQOS MOMENTS es una serie de eventos exclusivos que ofrecen experiencias únicas a fumadores adultos o usuarios de la marca IQOS1, que brinda a sus usuarios, a través del IQOS Club, algo más que un producto que ha transformado el modo de consumir tabaco: los invita a compartir momentos inolvidables y a celebrar el cambio.

Ellos fueron los grandes protagonistas de la fiesta. Una velada en la que la comunidad IQOS, unida por la pasión de vivir momentos que la hacen avanzar, disfrutó en compañía de diferentes rincones como el enorme columpio que les recibía a la entrada, la fotogénica bubble bath turquesa, exquisitos bocados de fingerfood, y de la mejor música, a cargo de Maikel Delacalle y La Maldita.

Y, por supuesto, no faltó la oportunidad de conocer el último diseño del dispositivo que los une, IQOS ILUMA, pues en el evento se presentó su nueva edición limitada. Con un llamativo diseño violeta, combinado con toques magenta, IQOS ILUMA NEON PURPLE es un dispositivo con tonos únicos y electrizantes que marca la diferencia.

Además de conocer en primicia esta nueva edición limitada, disponible en sus tres modelos: IQOS ILUMA ONE, IQOS ILUMA y IQOS ILUMA PRIME, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacerse con ella antes que nadie, pues se podrán adquirir en Canarias en los próximos días.

Si eres fumador adulto y de esas personas que nunca dejan de reinventarse, IQOS MOMENTS es también para ti. Con IQOS, nada nos separa entre los momentos de disfrute y las personas con las que los compartimos.

Gracias a su revolucionario sistema de inducción Smartcore Induction SystemTM, sin combustión, IQOS ILUMA calienta el tabaco en lugar de quemarlo y no produce alquitrán2, emitiendo un 95% menos de sustancias químicas que los cigarrillos3.