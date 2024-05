Los radares móviles sin señalizar de la DGT ¿son legales?

Para abordar la legalidad de los radares móviles sin señalizar de la Dirección General de Tráfico (DGT) en España, primero debemos considerar que la legislación española exige que los conductores respeten los límites de velocidad en todo momento. Esto es independiente de la presencia o ausencia de señales que avisen sobre la ubicación de radares. Tras entender este contexto normativo, es relevante profundizar en lo que establece la ley específicamente sobre los radares móviles sin señalizar.

A partir de este mes, se prevé la incorporación de 150 nuevos radares en las carreteras españolas, de los cuales un 80% se ubicará en carreteras convencionales y un 60% de estos serán radares de tramo. Estos dispositivos están diseñados para calcular la velocidad media de los vehículos a lo largo de un tramo determinado, en lugar de medir la velocidad en un único punto.

Los radares móviles son herramientas esenciales utilizadas por las autoridades para controlar la velocidad y mejorar la seguridad vial. El uso de estos radares sin señalización previa busca garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad en todo momento y lugar, no solo en los puntos donde los conductores saben que pueden ser controlados. Este enfoque pretende disuadir a los conductores de exceder los límites de velocidad, contribuyendo a una disminución general de la siniestralidad en las carreteras.

Radares autónomos / La Provincia

Siniestralidad

En el primer trimestre de 2024, la siniestralidad en las carreteras españolas ha aumentado un 16%, con un total de 261 víctimas mortales. Este incremento subraya la necesidad de medidas de control más estrictas y una vigilancia constante para mejorar la seguridad vial.

Entonces, ¿es legal que los radares móviles no estén señalizados? La respuesta es sí. Los radares móviles de la DGT en España son completamente legales, incluso si no están señalizados. La normativa vigente no exige que los radares móviles estén previamente señalizados para que su uso sea válido y las sanciones que de ellos se deriven sean legales. Esta normativa se aplica tanto a los radares móviles instalados en vehículos en movimiento como a aquellos que se colocan en puntos específicos de forma temporal.

En contraste, los radares fijos sí deben estar señalizados con antelación según la normativa actual. La obligación de señalización no se extiende a los radares móviles porque la intención es prevenir el exceso de velocidad de manera más amplia y no solo en puntos específicos donde los conductores puedan anticipar la presencia de un radar.

La DGT ha defendido la legalidad y eficacia de los radares móviles sin señalizar como una medida necesaria para mantener la seguridad en las carreteras. Diversos estudios y estadísticas han demostrado que la presencia de radares, tanto fijos como móviles, contribuye a una reducción significativa de accidentes y víctimas mortales en las vías. Por ejemplo, un estudio del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAPFRE indica que la instalación de radares de velocidad puede reducir los accidentes hasta en un 40% en las zonas controladas.

Radares tramo

Además, la implementación de radares de tramo, que calculan la velocidad media en lugar de la velocidad puntual, ha mostrado ser una medida eficaz para evitar los excesos de velocidad a lo largo de segmentos más largos de carretera, donde los conductores pueden ser tentados a acelerar una vez que pasan un radar fijo.

Para los conductores, es crucial entender que el cumplimiento de los límites de velocidad no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Las sanciones derivadas de los radares móviles, aunque puedan parecer injustas a aquellos no advertidos, están destinadas a promover una conducción más segura y a reducir el número de accidentes de tráfico.

Por lo tanto, la presencia de radares móviles sin señalización debe ser vista como una medida de protección más que como un simple mecanismo recaudatorio. La disuasión del exceso de velocidad y el cumplimiento de las normas de tráfico en todo momento y lugar son objetivos fundamentales para mejorar la seguridad vial y salvar vidas.

En conclusión, los radares móviles sin señalizar de la DGT son legales y juegan un papel crucial en la estrategia global de seguridad vial en España. La normativa que permite su uso sin señalización previa está diseñada para reforzar el respeto a los límites de velocidad de manera continua y en cualquier lugar, contribuyendo así a una reducción significativa de la siniestralidad en las carreteras. La efectividad de estos dispositivos está respaldada por estudios y estadísticas que demuestran su impacto positivo en la reducción de accidentes y víctimas mortales.