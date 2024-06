"Escribí desde el dolor": así es la nueva canción de Residente y de Amal Murkus que habla sobre Palestina

Bajo los escombros. Así se llama la nueva canción que el cantante puertorriqueño Residente y la cantante palestina Amal Murkus han sacado a la luz y que habla sobre Palestina. Se trata de un trabajo musical que, por lo que explicó Residente a través de sus redes sociales, se escribió "desde el dolor".

"Las heridas son los nuevos tatuajes", "aguantamos para que llegue el mensaje", "resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros" o "bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado y están los libros que nunca se leyeron".

A través de frases como las anteriores, que hacen referencia a la resistencia de la población palestina, el cantante denuncia los asesinatos y la violencia que se comete en Gaza. Además, habla de cómo es la vida en la Franja: "Si no hay pan suficiente sobrevivimos con el que queda en el diente".

"Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados", aseveró Residente en un texto que compartió en redes sociales como Twitter (ahora X). Además, añadió en el post que "por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto".

Un llamamiento a otros artistas

El tema musical fue grabado en un estudio con niños palestinos que, además, forman parte del vídeo de la canción. El artista no dejó pasar la oportunidad para agradecer, tanto a los menores como a Amal Murkus, la participación en el trabajo.

"Gracias a Amal Murkus por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz. Gracias también al grupo de niños emigrantes palestinos por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía", escribió Residente.

Asimismo, el puertorriqueño hizo un llamamiento a otros artistas: "No entiendo el silencio de muchos colegas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez 'solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente'".

Un mensaje final

La cantante palestina cuenta con una larga trayectoria en la música, pues lanzó su primer álbum en 1998. Sus canciones se inspiran en el folclore palestino, la tradición árabe y utiliza elementos de la música pop.

El tema finaliza de la mano de Amal Murkus que, mediante frases como "yo era la casa y me convertí en piedra", terminó con un mensaje: "En medio del asedio y la destrucción, Gaza".