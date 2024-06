Un Erasmus con más de 70 años: “Ha sido una maravilla”

“Yo he viajado, pero este viaje… ha sido una maravilla, una experiencia totalmente diferente a los viajes que he hecho”, dice Isabel Delgado. A sus 76 años fue una de las seis alumnas del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Las Palmas, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno regional, que participó en el programa Erasmus+ con destino a Portugal. Durante una semana, pudieron visitar Lisboa, Elvas y Badajoz en “Un viaje a través de la naturaleza, la cultura y el patrimonio histórico basado en la inclusión”, tal y como fue denominado.

El programa Erasmus+, subvencionado por la Unión Europea, también apoya las estancias de formación en organizaciones de educación de adultos en el extranjero en las que el alumnado conoce la realidad de otros centros, su día a día, al tiempo que realizan visitas culturales y patrimoniales, con el objetivo primordial de fomentar la inclusión. Hace tres cursos que el Cepa Las Palmas lleva a cabo estas iniciativas de movilidad, tanto entre su alumnado como con sus docentes y, recientemente, han obtenido la acreditación oficial de la Unión Europea para poder desarrollarlo los próximos cinco años.

"La acreditación es un reto porque hay que plantear un proyecto que de alguna forma se ajuste a los criterios que pide Erasmus+ y requiero mucho esfuerzo porque tienes que cubrir muchas facetas del individuo con un aprendizaje permanente y es algo se logra fácilmente", distingue Alejandro Acosta, docente del centro. "Tienes que acreditar que verdaderamente has llevado a cabo proyectos con anterioridad y has hecho un buen uso y muy rentable del presupuesto, para que ellos consideren que te merecen la acreditación", añade.

Germán González, docente y secretario del Cepa Las Palmas, tuvo la idea de sumarse a este programa por su experiencia pasada en un intercambio durante su época estudiantil y, sobre todo, por la importancia que revisten este tipo de viajes en el contexto de un centro para adultos, donde el alumnado “no solo viene a estudiar y a obtener un título”, sino que “viene a integrarse en la vida académica y cultural del centro (...) les hace abrir la mente y conocer otras realidades que de otra manera no hubiesen podido hacerlos”.

Hace siete años que Delgado es alumna en el Cepa. Abandonó sus estudios cuando se casó y se dedicó a tareas del hogar. “A partir de que me quedé viuda, dije: se acabó. Me apunté en clase y estoy de maravilla, con mis amigas. Hasta que yo pueda, seguiré”, dice. También lleva un periodo similar María del Carmen Martín, de 74 años, quien también viajó a Portugal. “Aunque tengo mis estudios medios, me pareció interesante, para repasar y socializar, que es muy importante a esta edad”.

En el grupo de seis alumnas que participó en el programa, una estudiante ha viajado por primera vez fuera de Canarias gracias a esta experiencia. Fayna Quintana, de 22 años, cursa en el Cepa 2º de la ESO aconsejada por una amiga tras abandonar el instituto hace dos años “por algunos problemillas”. Cuando le comunicaron que había sido una de las seleccionadas para el viaje, reconoce que a su emoción inicial se sumó el nerviosismo por subirse a un avión y enfrentarse a lo desconocido, “pero me encantó”, remarca.

Por su parte, Mónica Torres (51 años) empezó en el Cepa el año pasado y está cursando 3º y 4º de la ESO con el objetivo de completar su formación básica para acceder a un ciclo medio y a mejores trabajos. “Me han tratado muy bien. Me han ayudado mucho. Saqué muy bien primero y segundo; tercero y cuarto me está costando un poco más, pero voy hacia adelante también”, señala.

Criterios

“Mónica y Fayna no conocían al resto porque dan clase en aularios y las otras en el centro sede. Y fue una compenetración muy buena desde el principio. Todo lo comentaban entre ellas, lo acordaban, como si se conocieran de toda la vida. Formamos una gran piña”, resalta Lidia Aznárez, docente del Cepa que acompañó a las alumnas durante el viaje junto al también profesor Alejandro Acosta.

En este sentido, para los programas desarrollados hasta la fecha el presupuesto con el que se contaba era limitado, así como la capacidad organizativa del centro; además, no todo el alumnado tenía disponibilidad para poder viajar debido a diversos compromisos personales o laborales. Así , para las seis plazas del viaje a Portugal, tuvieron en cuenta "criterios pedagógicos, personales, familiares y sociales", señala Acosta, es decir, que no solo se valora el rendimiento académico, se tienen en cuenta, sobre todo, sus realidades socioeconómicas.

Las seis alumnas y dos docentes del Cepa Las Palmas en el museo del café de Elvas (Portugal). / LP/DLP.

Elvas

El destino principal era Elvas, una ciudad histórica en la región del Alentejo y fronteriza con Badajoz, de unos 20.000 habitantes. Pero antes, hicieron una primera parada por Lisboa, donde pudieron conocer la Torre de Belém, el Monumento de los Descubridores o la Plaza del Comercio, entre otros enclaves. "Particularmente, que a mí me encantan los dulces, comimos el tradicional dulce de Belém, que estaba buenísimo", destaca Torres.

Y es que la gastronomía fue uno de los puntos fuertes del viaje, ya que el centro de educación de adultos que les esperaba con los brazos abiertos también imparten ciclos formativos de cocina. "Preparábamos platos, como el bacalao dorado", recuerda Martín. "Cuando hicimos el curso de cocina, intentábamos introducirnos en la gastronomía popular del lugar. No solamente degustamos en restaurantes, sino que aprendimos cómo tratar la materia prima, como cocinarla, cómo presentarla en mesa", especifica Acosta.

Todas las alumnas destacan casi al unísono que en Elvas no pararon casi un segundo. "No había tiempo libre. Nos levantábamos, íbamos a desayunar y de un lado para otro; luego para almorzar y por la tarde al centro. Para aburrirnos, desde luego que no tuvimos tiempo libre", rememora Torres; "caminamos como locos", añade Martín. Y es que en el programa no se deja nada al azar o la improvisación: durante las mañanas el alumnado se inmiscuye en la vida del centro para adultos de Elvas, del que Aznárez solo tiene palabras de agradecimiento por "su buena coordinación", tanto por parte de los estudiantes como los docentes. "Los profesores se portaron muy bien conmigo, que era la mayor de todas. Fue asombroso", acentúa Delgado.

Monumentos

De la ciudad, las alumnas canarias destacan sus fortificaciones, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y, sobre todo, el acueducto de Moreira, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2012 por la Unesco y que, con 8,5 km de longitud y pilares que se elevan hasta 31 metros de altura, es considerado el mayor de la península ibérica. "Te impacta", apunta Martín. Una de las visitas por la ciudad fue organizada por alumnado del ciclo de turismo del centro de Elvas. "Le sirvió de práctica y a nosotros de conocimiento", subraya Martín, quien a su vez recalca la comunicación: "Se nos quedaba algo del idioma y de hecho me gustaba. Muchas palabras son parecidas y se entienden".

El viaje finalizó en Badajoz para facilitar la vuelta a Gran Canaria, donde visitaron yendo al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, a la muralla de la Alcazaba -la más grande de Europa- y a la Feria del Libro de la ciudad. "Fue una experiencia curiosa, inolvidable, los docentes siempre estuvieron pendientes de nosotras y había mucho compañerismo... Todo estuvo muy bien desde el principio hasta el final. Vinimos repletas". El siguiente paso es exponer todo el viaje ante sus compañeros en el Cepa Las Palmas.