La EBAU necesita «más bibliotecas»

«Lo más difícil de la EBAU ha sido encontrar sitio en las bibliotecas». Este ha sido uno de los retos a los que se han enfrentado estos días muchos estudiantes que se preparan para afrontar la prueba de acceso a la Universidad, que en Canarias se celebra entre el 5 y el 8 de junio. En torno a 11.000 estudiantes de todas las Islas -5.712 matriculados en la provincia de Las Palmas (ULPGC) y 5.316 en Santa Cruz de Tenerife (ULL)- se enfrentan a partir de mañana a la última selectividad vigente durante la pandemia, tras retrasarse un año la entrada en vigor del nuevo modelo, algo que todos los alumnos y alumnas consultados consideran «una suerte».

Es el caso de Daniela García y Ana Falcón Nordelo, alumnas del IES de Tafira Nelson Mandela que, aplauden el formar parte de la generación de la última EBAU -Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad- de la pandemia. «La verdad es que me alegra bastante que se haya retrasado el cambio porque, al menos, tenemos un referente del año anterior. Estoy más tranquila, si fuera la de razonar, pues entonces ya sí que me volvería loca», señaló Daniela que quiere estudiar Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque con el aprobado le da para acceder a dicha carrera, ella no termina de fiarse y va a por más nota. «Necesito un 5 para entrar, pero básicamente estoy un poco frustrada por el hecho de que la gente saque más nota que yo y me quede sin plaza, así que voy a por nota porque puedo y porque quiero asegurarme que entro».

Para su compañera de instituto, Ana Falcón, la nota si que es un reto dado que opta a estudiar Administración y Dirección de Empresa (ADE) en Granada, donde piden para entrar algo más de un 10, aunque ya ella parte con una media en Bachillerato de 8.

Superar los nervios

Ambas, además de pedir «más bibliotecas» para estudiar, «porque están demasiado llenas, deberían de hacer unas cuantas más», creen que la mayor dificultad de la EBAU no es aprobarla sino sacar nota porque los nervios pueden traicionar. «A veces no puedes dejar de pensar que no lo vas a conseguir, pero yo creo que es porque a lo largo del bachillerato estos exámenes nos lo pintan como si fueran unas oposiciones, yo escuché la palabra EBAU más de 200 veces este año. Pero si llevas bien el curso, no creo que haya problema, quizás lo peor sea Historia de España o el de Historia de la Filosofía -este año pueden elegir entre ambos-, porque es muy largo el temario, y se me está complicando».

Para los estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, David Cerpa, que quiere estudiar el grado de Diseño en La Laguna, y Elsa Janeiro, que aspira a ser fotógrafa forense pasando por el grado de Derecho como primer paso, también ha sido «una suerte» el retraso del nuevo modelo de la EBAU. «Nosotros estamos muy contentos, porque dicen que el año que viene desaparecen las opciones de exámenes y, además, se sabe muy poco de como va a ser, mejor es ir a lo conocido y no hace falta que nos matemos a estudiar tampoco».

Horas de estudio

Quién si le está echando horas es Sonia Ojeda, estudiante del IES Politécnico, que quiere estudiar Psicología en la Universidad de Granada y necesita un 11,7 aunque su nota de bachillerato supera el 9,3. «Yo creo que sí voy a conseguir entrar, pero no me la juego, por eso vengo a la biblioteca todos los días menos los domingos que no abre, de 9.30 a 13.30 y desde las 16.00 horas hasta que cierra, así diferencio entre este lugar de estudio y el descanso en mi casa, para no descansar mucho o no estudiar demasiado».

Junto a ella, su amiga Esther Sánchez, del IES Siete Palmas, aspira a estudiar el grado de Genética en Barcelona para lo que necesitará más de un 12, aunque su media de bachillerato es un 10. Para ambas, lo peor de la EBAU es, además del temario de Historia de España, «la presión por conseguir la mayor nota posible», y se suman al resto en la celebración de formar parte de la última EBAU tradicional. «Nos alegra un montón que nos mantengamos con esta porque así podemos estudiar la opción que más nos gusta y no te tienes que aprender todo el temario, porque al final es mucho más temario en el mismo tiempo», aseguran.

Convocatoria extraordinaria

Quienes tendrán que esperar hasta la convocatoria extraordinaria de julio de la EBAU son Itziar Ramos y Sebastián Pacios, alumnos del IES Siete Palmas, porque ambos suspendieron una asignatura del bachillerato, a la que están dedicando su tiempo de estudio actualmente en la biblioteca. «Este año me ha costado mucho organizarme en los estudios, porque no estaba acostumbrada a estudiar todo de golpe, y en este sentido la EBAU me ha puesto las pilas», señala Itziar que quiere estudiar el grado de Relaciones Laborales. «A mi el curso se me ha pasado volando y ver que te ha quedado una y que no puedes ir en junio es frustrante, parece como que me quedo atrás, me pone más nervioso», apunta Sebastián, cuyo objetivo es acceder a Derecho.