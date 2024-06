Los mejores tratamientos para el pelo tu cabello de cara al verano

El verano es cuando debes relajarte lo máximo posible y esto puede aplicarse a todos los ámbitos de tu vida. Desde el trabajo (¡hola, vacaciones!) hasta el cuidado personal, hacemos todo a un ritmo más lento. En segundo lugar, nos volvemos más perezosos con el maquillaje porque no necesitamos o queremos usar mucho maquillaje cuando agregar un poco de color y un poco de crema hidratante puede mejorar el brillo de nuestra piel. Y lo mismo ocurre con nuestro cabello: ¿por qué tenemos que disipar el calor bajo la influencia de secadores y planchas cuando nuestras ondas lucen tan hermosas? Pero lo cierto es que en lo que respecta a nuestro cabello, podemos llegar a sentirnos demasiado cómodas. Hay que recordar que en verano el cabello sufre mucho. Las estaciones calurosas, la exposición al sol, la sal marina y el cloro de las piscinas son los principales enemigos de un cabello sano e hidratado, nunca dejaremos de recordar esto. Y hay que sumar malos hábitos como recogerse el pelo cuando aún está mojado (quién no se recoge el pelo en un moño nada más salir del agua) e incluso acostarse con el pelo mojado. No es de extrañar que septiembre se haya convertido en el mejor mes para un peinado estupendo.

Pero no tiene por qué ser así. Podrás sobrevivir hasta septiembre con un cabello bonito si lo preparas y fortaleces adecuadamente antes del verano. Cuanto mejor estado esté tu cabello antes de irte de vacaciones, más probabilidades habrá de que el daño sea mínimo. Por eso te recomendamos pedir cita previa para alguno de tus tratamientos capilares de verano.

Producto anti-frizz

¿Qué es esto?

Un tratamiento que ayuda a eliminar todo tipo de frizz, incluso durante el embarazo y la lactancia, ya que puede adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. ¿Qué incluye? Este es un procedimiento que hidrata y espesa el cabello con puntas lacias o rizadas, para eliminar el frizz. Resultado: Elimina la sensación de sequedad y picaduras provocadas por la humedad y las altas temperaturas. Además, aporta un brillo intenso y una hidratación profunda. ¿Cuánto tiempo tardará? De 2 a 3 meses según cuidados. ¿Dónde se hace esto? En el Salón Yoi.

Genial 10.31 de Goa Organics

¿Qué es esto?

Un tratamiento que aporta hidratación y regenera el cabello. ¿Qué incluye? Es un ritual que consta de tres etapas. En el primer caso, la estructura del cabello se regenera utilizando proteínas cargadas positiva y negativamente desde el interior. La segunda etapa implica la sustitución de las membranas celulares, gracias a la cual el cabello recupera su hermoso aspecto. El tercer paso es el sellado, lo que deja la cutícula suave y brillante. Resultado: El cabello se vuelve más suave y fuerte, se vuelve brillante y luce más fresco. ¿Cuánto tiempo tardará? Se recomienda realizar esto una vez al mes ya que los resultados serán acumulativos. ¿Dónde se hace esto? En peluquerías que colaboran con Goa Organics, por ejemplo Blondie o The Beauty Concept.

Diseño: Gabriel Llano.

¿Qué es esto?

Un producto transformador para el alisado total o parcial del cabello. ¿Qué incluye? Después de diagnosticar el cabello en términos de tipo, porosidad, color y grosor, comienza un procedimiento individual de cuatro etapas (champú, tratamiento, activación por calor y secado), adaptado a las necesidades y deseos del cliente. Podrás elegir entre control de rizos, reducción de volumen, alisado e incluso realzar y definir los rizos. Resultados: Rejuvenece y revitaliza el cabello sin el uso de ingredientes agresivos o dañinos, dejando el cabello más suave, hidratado y brillante. ¿Dónde se hace esto? En la habitación de Gabriel Llano.

Tratamiento de lípidos en Andressa Santana

¿Qué es esto?

El producto se especializa en el tratamiento del cabello seco y dañado. ¿Qué incluye? Cuando se utiliza con una fórmula basada en una combinación especial de aceites humectantes, biolípidos y lecitina de soja, tiene la capacidad de restaurar la fuerza del cabello. Esto también incluye diagnóstico, masaje capilar, lifting capilar y peinado. Resultados: Restaura los aminoácidos, aumenta la elasticidad del cabello, aumenta la retención de agua, mejora la hidratación, prolonga el brillo, previene las puntas abiertas, deja el cabello más suave y más fácil de peinar. ¿Dónde se hace esto? En Andrés Santana.

Protocolo fitosanitario de Aveda

¿Qué es esto?

Un tratamiento que fortalece el cabello desde dentro. ¿Qué incluye? Este es un tratamiento que restaura la integridad del cabello a través de pequeñas partículas que penetran profundamente en el cabello y reemplazan los enlaces de disulfuro e hidrógeno dañados. Resultado: El cabello queda inmediatamente más fuerte, más suave y brillante. ¿Dónde se hace esto? En salones que cooperan con Aveda como Espacio Q.