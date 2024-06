Cambian los requisitos para jubilarse en 2025: así te pueden afectar si has cotizado menos de estos años

La llegada de la jubilación es un periodo importante, pero también de mucha planificación. Cada situación es diferente, por lo que hay que tener en cuenta numerosas variables para disfrutar al máximo de la pensión que se otorga. Si piensas jubilarte en 2025, debes saber que para ese año van a cambiar algunos aspectos.

La edad de jubilación depende mucho del tiempo cotizado y de otros requisitos. Por ello, no es lo mismo hacerlo con 38 años que con 15, la edad mínima para cobrar la pensión contributiva por jubilación. Si el tiempo cotizado es menor al mínimo, los ciudadanos no tienen derecho a la pensión contributiva, la que cobran la gran mayoría de españoles. Sin embargo, poseen el derecho a cobrar una pensión diferente.

A qué tengo derecho con menos de 15 años cotizados

Por ello, con menos de 15 años cotizados, los ciudadanos tienen derecho a la pensión no contributiva, un tipo de ayuda que reconoce a los ciudadanos que no poseen suficientes recursos para sobrevivir, aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente. En 2024, la edad de jubilación de la pensión no contributiva es de 65 años de edad.

Y respecto a la cuantía, las cantidades oscilan entre los 1812.64 euros y los 7.250,60 euros anuales, distribuidos en 14 pagas. Si quieres cobrar este tipo de pensión, tienes que cumplir los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

o más. Residir legalmente en territorio español durante 10 años, entre los 16 y la fecha de petición de la pensión, y de los cuales dos deben ser consecutivos y anteriores a la solicitud.

durante 10 años, entre los 16 y la fecha de petición de la pensión, y de los cuales dos deben ser consecutivos y anteriores a la solicitud. No tener ingresos o recibir cantidades inferiores a 7.250,60 euros anuales.

Si el solicitante convive con familiares, la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia tienen que ser inferiores a determinadas cuantías.

Edades de jubilación

En 2025, la edad legal de jubilación ordinaria va a cambiar, según se recoge en la Ley 27/2011. En este sentido, aquellos que hayan cotizado más de 38 años y tres meses podrán jubilarse a los 65. Sin embargo, la situación cambia para quienes hayan trabajado menos de esos años, puesto que en 2025 el umbral será de 66 años y 6 meses.

Esto se debe a que el requisito de años de jubilación aumenta año tras año por cada ejercicio, hasta que se sitúe en 67 años en el 2027, la fecha máxima fijada según la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Este incremento de los años se debe, en parte, al envejecimiento de la población. Ahora comienzan a tener la condición de pensionistas los nacidos en el periodo comprendido entre 1958 y 1975, años donde la natalidad en España creció mucho. La llegada de la jubilación de estas personas, que suman el 26% total de la población española, provocó un necesario reajuste en la edad de las pensiones para garantizar su continuidad.

Jubilación anticipada

Una de las modalidades que posee el Estado español es la jubilación anticipada, que permite cobrar la cotización correspondiente antes de alcanzar la edad mínima para hacerlo. En cualquier caso, hay que saber que esta modalidad posee una penalización, ya que es la forma en la que el sistema compensa la ausencia temprana del trabajador.

Sin embargo, recientemente, en el Congreso de los Diputados se presentó una Proposición de Ley, impulsada por Unidas Podemos. Esta propuesta busca eliminar la penalización en las jubilaciones anticipadas para aquellos trabajadores con más de 40 años cotizados.