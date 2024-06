La ULPGC marca el camino para el uso responsable de la Inteligencia Artificial

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se ha posicionado a favor de integrar la Inteligencia Artificial (IA) en el trabajo diario del alumnado, docentes y PTGAS - Personal técnico, de gestión y de administración y servicios-, siempre que se haga con garantías. Un grupo de expertos ha elaborado una guía de recomendaciones con el fin de marcar el camino hacia el uso «responsable» de esta tecnología en docencia, investigación y gestión.

«Una parte de la sociedad todavía está confusa sobre si se puede usar o no la Inteligencia Artificial Generativa, sobre todo en docencia e investigación. Ya los estudiantes la usan y muchos docentes también, pero de alguna forma hay profesores que no saben si es legal, es ilegal, si se debe o no permitir, etcétera. Para unificar criterios, un equipo de expertos donde estaban representadas todas las ramas de conocimiento, el PTGAS y el equipo de gobierno, hemos elaborado esta guía con el fin de alinear a toda la Universidad en una misma dirección, con unos criterios de seguridad y eficacia en el uso de la IA», indicó Abraham Rodríguez, vicegerente de Agenda Digital de la ULPGC, que ayer presentó en Consejo de Gobierno el documento Posicionamiento de la ULPGC en el ámbito de la IA generativa, junto con la guía de recomendaciones sobre el uso responsable de la IA en la ULPGC, dirigido al estudiantado, al personal de administración y servicios y a todos los docentes.

Hoja de ruta

Dicha hoja de ruta se ha elaborado en base a cinco ejes de actuación: La Inteligencia Artificial Generativa en la innovación docente: cómo aprovechar sus ventajas para mejorar y personalizar el aprendizaje; la responsabilidad del profesorado en la toma de decisiones: cómo mantener la autoridad y la calidad en la enseñanza y la evaluación; la transparencia y la atribución de las fuentes: cómo indicar el uso de la IA en las guías docentes, el material docente y los trabajos del estudiantado; las implicaciones éticas y normativas: cómo evitar el plagio, los sesgos, las fugas de información y el impacto ecológico de la IAGen; y las medidas de acompañamiento: cómo formar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

«A estas alturas sería impensable que se prohibieran las calculadoras. Lo mismo pasa con la IA, no sólo se puede, sino que se debe usar en la Universidad a todos los niveles, lo que no significa que no haya que ser conscientes de cuáles son sus limitaciones, sus sesgos y las implicaciones de su uso».

Documentos

Por este motivo, la Vicegerencia de Agenda Digital de la ULPGC ha impulsado dos documentos, uno de posicionamiento de la ULPGC en el que se anima a la comunidad universitaria a usar la IA «sin miedo» pero con «responsabilidad»; y otro en el que se profundiza en los aspectos más controvertidos, desde cómo orientar la docencia, no hacer un uso indiscriminado dado el alto impacto en la huella de carbono de la IA -«pedir a la IA que genera una imagen consume cantidades ingentes de electricidad, básicamente para refrigerar los centros de datos».

En el documento se recomienda, tanto al profesorado como a los y las estudiantes que informen cuando usan la IA, que se tenga cuidado con los sesgos «porque se amplifican», y también con la información que se proporciona. «Toda la interacción se usa para reentrenar el modelo y si le pasas un documento, algún dato personal, una lista..., la IA lo registra y puede aparecer en la respuesta que le da a otro usuario, tenga sentido o no. Entonces hay que evitar fugas de información personal o de la institución», concluyó Rodríguez.

Cuentas «saneadas»

En el Consejo de Gobierno que presidió ayer el rector de la ULPGC, Lluis Serra Majem, el gerente Jorge Balaguer presentó las Cuentas Anuales 2023 de la institución, que indican que el importe de su activo al cierre de ese año ha ascendido a 189,25 millones de euros, financiado mayoritariamente con recursos propios (70,4%) y que incorpora un aumento del patrimonio neto de 2,9 millones de euros. El gerente presentó unas cuentas «saneadas», con un bajo endeudamiento y una alta liquidez, «lo que pone de manifiesto una gestión responsable y ajustada a la legalidad». Así, «las cuentas de la ULPGC 2023 vuelven a poner de manifiesto que, a pesar de la insuficiente financiación de su estructura básica, cumple con el mandato de equilibrio que fijó la Ley de Presupuestos de Canarias para 2023», afirmó Balaguer.

Los miembros del Consejo de Gobierno también decidieron la adhesión de la ULPGC al manifiesto contra el auge del negacionismo climático, la polarización y el odio de redes sociales, impulsado por varias periodistas científicas, y al que se han sumado distintas asociaciones de comunicadores e investigadores nacionales.

