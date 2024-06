Gonzalo Bernardos sabe cuánto dinero tenemos que ganar para ser felices: "No tenemos ni idea"

¿El dinero da la felicidad? ¿El tiempo es oro? ¿Cómo puedo conseguir un trabajo donde gane más? Estas son cuestiones fundamentales en cualquier hogar, que día a día se hacen muchas personas y que tienen una difícil respuesta. Ahora, un estudio del Wall Street Journal (WSJ) ha revelado cuál es la cantidad ideal para resolver estas preguntas, pero Gonzalo Bernardos no está de acuerdo con estos resultados.

Unas cifras utópicas

"Sería un error reducir la búsqueda de la felicidad al dinero, pero también sería un error ignorar el dinero como un factor importante para la felicidad", relataba Matt Killingsworth, uno de los investigadores del estudio del WSJ. En el documento se recoge un largo experimento realizado en Estados Unidos hace unos años y que tiene una aplicación muy clara actualmente.

El estudio divide en tres categorías el salario de los trabajadores:

35% feliz: 13.5000 euros/año

13.5000 euros/año 60% feliz: 102.000 euros/año

102.000 euros/año 100% feliz: 730.000 euros/año

Un periodista del WSJ revela que "no hay un número mágico", porque ser alegre no se consigue únicamente con un buen salario. "La felicidad tal vez sea dinero, pero también es tu vida social y lo que sientes por tu familia y amigos, el trabajo que haces, tus pasatiempos, etc.", apuntan desde el periódico americano.

Gonzalo Bernardos tira abajo el estudio

Gonzalo Bernardos no está nada de acuerdo con los resultados que arroja esta investigación, porque considera que "son estudios que sirven para llamar la atención". El experto considera que los datos se alejan de la realidad, porque un número muy reducido de trabajadores alcanzan esas cifras desorbitadas.

Actualmente, el salario medio en España es de 25.896,82 euros, por eso, Bernardos está molesto con la publicación: "Este estudio es para cogerlo y tirarlo a la basura. Los economistas no tenemos ni idea de cómo hacer feliz a la gente". El catedrático es tajante, y cree que si la felicidad dependiera de los economistas, "muchas personas tendrían un mejor trabajo, asistencia y educativa mucho mejor".

Por último, Gonzalo Bernardos da un duro golpe a los investigadores de la Universidad de Michigan y del Wall Street Journal: "Para mí, el estudio no tiene importancia, no indica nada de la felicidad ni de las personas, ni la económica".