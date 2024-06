Yo, ‘persona non grata’ de La Gomera

Como lo leen: Yo, Maximiano Trapero, he sido declarado «persona non grata» de La Gomera por parte de su Cabildo y del Ayuntamiento de San Sebastián. Me lo comunicaron ayer, vía telefónica, al parecer, porque dicen que yo no reconozco «el silbo de La Gomera» o que me he manifestado en su contra.

Trataré de explicar este caso asombroso de la manera más simple y objetiva posible. Hace como dos meses un representante de la agrupación folclórica Hautacuperche de San Sebastián de La Gomera me llama y me invita a participar en unas jornadas sobre la vinculación de Canarias y Cuba a través de la décima. De inmediato le dije que sí, pues me encanta ir a La Gomera, una de mis islas preferidas y a la que he dedicado algunas de mis investigaciones principales, y porque me gusta hablar de la décima, rechazando incluso los honorarios que me ofrecían, a cambio solo de los gastos ocasionados por el viaje.

Todo marchaba sobre ruedas: estaban concertadas las fechas, reservados los vuelos y la estancia y preparada mi conferencia. Hasta que ayer por la tarde, el mismo representante de la agrupación Hautacuperche me llama todo apesadumbrado diciendo que han recibido una comunicación del Cabildo y del Ayuntamiento de la capital diciendo que yo no puedo participar en esas jornadas, a costa de negarles la subvención prevista, porque he sido declarado «persona non grata» de la isla de La Gomera por no reconocer «el silbo gomero».

El caso es escandaloso, si no fuera grotesco. ¿Cómo voy a negar yo lo evidente? ¿Cuántas veces he proclamado en mis escritos que el silbo de La Gomera es uno de los bienes culturales más interesantes heredados de nuestros aborígenes canarios? ¿Cómo voy a negarlo si me he servido de él en multitud de veces en mis encuestas romancísticas y dialectológicas por la isla en más de 20 años? Y lo tengo escrito. Más aún, lo he declarado en un informe que me solicitó la Directora General de Patrimonio del Gobierno de Canarias en dos puntos de ese informe el 15 de mayo del 2021. Decía en el primero:

«Que sin duda alguna considero al silbo que se practica en La Gomera como un bien de interés cultural propio de su isla, y por tal un bien de interés cultural de toda Canarias, prueba de ello es el título que ha merecido de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la distinción más alta a nivel internaciona».

Pero añadía a continuación:

«Que de la misma manera, igualmente considero un bien de interés cultural las otras modalidades de lenguaje silbado conservado en otras islas, y muy especialmente en la isla de El Hierro, conocido y practicado por multitud de sus habitantes».

Y aquí está el quid de la cuestión. El presidente del Cabildo de La Gomera, y tras él una suerte muy señalada de corifeos, no puede admitir que haya otro silbo en Canarias que el de La Gomera. Eso podría decirse antes, pero no ahora, cuando con pruebas indiscutibles y múltiples se ha demostrado que también en El Hierro, en Gran Canaria y en Tenerife se ha conservado ese extraño pero formidable fenómeno del silbo articulado, que no es otra cosa que una sustitución (y simplificación) del lenguaje común.

El presidente del Cabildo de La Gomera podrá decir, y con razón, que el silbo de La Gomera ha llegado hasta la actualidad con una vitalidad funcional que no tienen los otros y que conserva una fortaleza muy superior al del resto de las otras islas. Y podrá decir igualmente que el monte de laurisilva mejor de todo el archipiélago es el Monte del Cedro de La Gomera (el Garajonay), pero no podrá negar que también hay laurisilva en Tenerife, en La Palma y en El Hierro (y hasta un poco en Gran Canaria).

Esta posición delirante del presidente del Cabildo de La Gomera y de sus seguidores ha llegado a extremos de locura: no hace más de dos meses que la Agrupación Socialista Gomera (presidida por Casimiro Curbelo) presentó en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley en donde, entre otras cosas, se pedía que se prohibiera hablar de otro silbo que no fuera el de La Gomera y se instaba al Gobierno de Canarias para que se sancionara a quienes infringieran lo legislado al respecto. Menos mal que el Parlamento ni tomó en consideración tan estrafalaria ocurrencia.

Quiero dejar clara mi posición sobre el silbo canario (y recalco lo de «canario»), que de ser un bien cultural que ha vivido silencioso y en paz durante siglos, sirviendo a los hombres del campo en las distancias largas para salvar las dificultades orográficas de las islas, se ha revuelto en la actualidad en un lío meramente político por el encabezonamiento de un político con mucho poder en el gobierno de Canarias. Y lo haré con las mismas palabras mías que ya han sido publicadas.

El 28 de diciembre del pasado año se presentó en un pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana una proposición para nombrar como Bien de Interés Cultural el silbo de Gran Canaria. A la bien argumentada propuesta de la concejal del grupo de gobierno contestó la representante de un grupo de la oposición que el silbo de Gran Canaria no existía, que solo existía el silbo de La Gomera, y que el que se practicaba en otras islas, como el de Gran Canaria, era el aprendido y copiado de La Gomera. Y para asegurar su declaración citaba a una serie de «autoridades», entre las que incluía mi nombre. De inmediato escribí un correo electrónico al alcalde de Santa Lucía con el siguiente texto:

Sr. Alcalde: Le escribo por alusiones que en el Pleno de ese Ayuntamiento del 28 de diciembre pasado hizo de mi nombre y de algunas afirmaciones mías la concejal del Grupo Fortaleza, que requiero sean rectificadas o borradas del acta por falsas. Y si las mantiene, que cite las fuentes de donde las ha tomado.

Yo nunca he dicho, ni escrito, y menos pensado, que el silbo gomero sea «mejor», ni «más auténtico», ni «más antiguo» que el resto de los silbos que se han conservado en Canarias. El silbo de La Gomera es tan auténtico, tan bueno y tan antiguo como el silbo de El Hierro, de Gran Canaria y de Tenerife, los únicos reconocidos hasta ahora, ni más ni menos, cada uno con sus características.

Esos cuatro silbos se han conservado hasta la actualidad de manera autóctona, sin copiarse los unos de los otros, es más, desconociéndose los unos a los otros hasta fechas muy recientes, sin saber de su existencia. Y pretender llamar «silbo gomero» a todos ellos, como si todos derivaran del silbo de La Gomera, no solo es una falsedad, sino una injusticia histórica; tanta propiedad tiene el de El Hierro, el de Gran Canaria y el de Tenerife de tener un adjetivo propio como el de La Gomera. Porque, en el fondo, no hay más que un «silbo canario».

Y sépase que el «neosilbo» que de manera despectiva atribuyó esa concejal de Fortaleza al resto de las islas, empezó siéndolo en La Gomera, justamente en las escuelas de aprendizaje del silbo gomero, cuando los profesores empezaron a enseñar a emitir a sus alumnos mensajes que nunca antes se habían producido en la isla. Sí se puede hablar de «neosilbo», pero es el aprendido en las «escuelas de silbo» que se han instalado en algunas islas, también el de La Gomera. El silbo «tradicional» nunca tuvo escuelas en que se aprendiera.

Sí le ruego me dé noticia del paradero de esta reclamación mía.

La respuesta del alcalde no se hizo esperar; la recibí ¡¡en la tarde del 31 de diciembre!! Y la cumplió. En el siguiente pleno de la corporación leyó mi texto, y la representante disidente del Grupo Fortaleza agachó la cabeza y se quedó muda.

Mala cosa es cuando la lámpara se pone bajo el celemín, como se advierte en la Biblia, evitando que alumbre a los de la casa. Muy mala cosa es que la política pretenda desplazar a la cultura cuando ésta es manifestación patrimonial colectiva. Pero peor es que el amor acervado a lo propio, por encima de toda razón, niegue la existencia de lo ajeno cuando esto es tan evidente como aquello. Para una actitud así nuestra lengua tiene una serie de nombres que uno a uno define a cual mejor a las personas que la mantienen: ceguera, cabezonería, pertinacia, terquedad, testarudez, obcecación, necedad.

