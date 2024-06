"Se me negó el derecho al voto por ser trans": la dura confesión de Bruno, un chico trans, sobre las elecciones europeas

"Se me negó el derecho al voto por ser trans". De esta forma comenzó Bruno León (@bruno.leon_) un vídeo en el que relata la situación que vivió el domingo, 9 de junio, cuando fue a votar para las elecciones europeas.

El vídeo, publicado en la red social Instagram, ya acumula el millón de visitas. "Me llamo Bruno León y soy un chico trans que cambió su DNI en febrero. Por lo tanto, las listas del censo no están actualizadas", explicó al comienzo y agregó, a modo de contexto, que en su documento de identidad pone su nombre, Bruno León, pero en las listas está "el daed name".

Según aseguró, en las elecciones generales no se encontró ningún tipo de problema para ejercer su derecho al voto. En las europeas, por el contrario, fue diferente.

Una pareja ejerce su derecho a votar. / Efe

"Las cosas se empezaron a poner turbias"

Tras enseñar el DNI en la mesa donde le tocaba votar y ser consciente de que su nombre "no iba a salir", decidió mostrar el documento de identidad antiguo, pero las cosas "se empezaron a poner turbias".

Pese a que el número de identidad salía en las listas porque "es exactamente el mismo", Bruno León seguía enfrentando trabas para poder depositar su papeleta en la urna.

"La sala estaba completamente llena y el señor de la mesa empezó a gritar 'es que si te has cambiado de sexo tienes que cambiar las listas'. No paró de decir cambio de sexo y todo el mundo me estaba mirando". Esta fue una de las cosas que vivió Bruno León durante la jornada.

"No me da vergüenza ser trans"

"No me da vergüenza ser trans, pero evidentemente yo lo elijo dónde y cuándo salir del armario". Tras denunciar públicamente lo sucedido, Bruno León valoró la situación y sostuvo que, aunque finalmente pudo depositar la papeleta en la urna, no lo hizo de una manera segura. Votó "con vergüenza, con miedo y con pena".

"Si no puedo votar con seguridad en un colegio electoral esto no es democracia", indicó. Asimismo, lanzó una pregunta a la audiencia: "¿Cuántas personas trans no fueron a votar por no vivir este tipo de mierdas?".

Tras la reflexión, Bruno concluyó diciendo que "si la democracia no es accesible ni segura para todo el mundo, ¿existe?".