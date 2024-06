La batalla de un padre para que su hijo ciego reciba una educación cualificada

La baja de una maestra de apoyo itinerante (MAI) ha sido un calvario para Doramas Santana, el padre de un niño ciego de diez años. Al inicio del curso ya tuvo que esperar a que la docente se formara para adquirir conocimientos en braille y aprender como prestar una atención adecuada, pero cuando corrió la lista y llegó su sustituta, se encontró con que también carecía de cualificación al respecto.

A pesar de ello, la docente aprendió de forma autodidacta con el apoyo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Pero entonces se desató la tormenta perfecta: la profesora que había solicitado la baja se reincorporó y desplazó a la sustituta que había ejercido la mayor parte del curso. A los pocos días, el menor volvió a la misma situación del inicio de curso cuando su MAI volvió a solicitar otra baja, corrió la lista y se le asignó otra docente sin formación.

Ante este escenario, Santana ha dado la batalla ante Inspección Educativa y las personas coordinadoras de los maestros de apoyo itinerante para que su hijo pueda cursar las clases con una atención y un apoyo cualificado. "Tuve suerte de que la baja de la persona que estaba supliendo la MAI sustituta de mi hijo se acabó y pude rescatar a esa mujer (...) con presión, he podido arreglar la situación, pero para el hoy, para mañana no lo tengo garantizado", explica.

Aunque reconoce la predisposición y la ayuda del personal de la Consejería de Educación, así como de la ONCE y del centro en el que está escolarizado su hijo, Santana alza la voz porque asegura que se trata de una "deficiencia muy grave" que se ha repetido en otros cursos y que teme que vuelva a suceder. "El problema no es de ahora, es de base (...). Ahora estoy encantado con la MAI que tiene mi hijo y ella me dice que estaría encantada de seguir, pero hay un sistema de listas y eso es lo que manda. Entonces puedo tener la misma problemática el año que viene", relata.

En este sentido, Santana indica que su hijo se ha visto afectado porque "no ha podido hacer los deberes que le mandan en el colegio porque no estaban adaptados, o no ha podido hacer trabajos en clase". Ante esta situación, dice que ha tenido que pedir a la ONCE una impresora en braille para que su hijo pudiese mantenerse en la misma dinámica que sus compañeros. "Hemos tenido que completar la formación con parches", lamenta.

El servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad visual se realiza a través de un convenio entre el Gobierno de Canarias y la ONCE, organización que desde hace años firma acuerdos de colaboración similares con todas las administraciones educativas de las autonomías con la finalidad de garantizar la inclusión del alumnado con ceguera. De hecho, fruto de estos compromisos, más del 99% de los 7.187 alumnos y alumnas ciegos o con discapacidad visual dan clases en centros ordinarios.

17 maestros para más de 200 alumnos

Para cada alumno con NEE por discapacidad visual se elabora un plan individualizado de atención y se le asigna un maestro de apoyo itinerante que se encarga de acompañarle y de asesorar al centro o al profesorado. En total, en Canarias hay 17 profesionales para atender a más de 200 estudiantes con NEE por discapacidad visual, de los cuales cinco son de la ONCE y el resto, de la Consejería de Educación, distribuidos por provincias: un equipo de diez personas para Santa Cruz de Tenerife y siete en Las Palmas.

Las plazas de la administración pública corresponden a seis funcionarios de carrera en comisión de servicio (tres por cada provincia) y seis en interinidad (cuatro en la provincia occidental y dos en Las Palmas-). La solicitud y continuidad de destino de los maestros de apoyo itinerante se rige por la normativa establecida por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado y los accesos a las plazas siguen el procedimiento habitual por publicidad, por méritos o por capacidad.

Según el convenio, la formación específica en discapacidad visual es un requisito necesario para el acceso a los puestos, si bien, lo habitual es que los trabajadores carezcan de esos conocimientos previamente, ya que se cubren con una lista de maestros de Primaria de la especialidad de Pedagogía Terapéutica.

El convenio establece que la ONCE se encarga de la enseñanza de los docentes en alguno de sus Centros de Recursos Educativos (CRE), ubicados en Alicante, Barcelona, Madrid, Pontevedra y Sevilla, durante la primera semana de septiembre. Además, la ONCE también se encarga de suministrar al alumnado el material adaptado, tanto de textos en braille como de dispositivos informáticos, y de ofrecer asesoramiento durante el curso.

Inestabilidad

El problema está en la inestabilidad inherente a las plazas que requieren de itinerancia en comparación a los puestos en un centro determinado; por ende, los docentes cambian con mayor frecuencia. Además, la complejidad por obtener docentes con formación previa en discapacidad visual se ve agravado por las sustituciones durante el curso, puesto que la formación en los CREE de la ONCE solo se ofrece en septiembre; el resto del año, depende de la voluntad del profesorado para acercarse a los recursos existentes.

Además, cada institución, en aplicación del convenio, gestiona a su propio personal, es decir, que la Consejería no puede sustituir a las MAI de la ONCE de la misma manera que la ONCE no puede sustituir a las MAI de la Consejería. Todo ello, según la Consejería, complica el hecho de contar en todo momento con personal cualificado disponible para atender al alumnado con NEE en discapacidad visual y, por ende, se generan esos vacíos en la atención.

"Lo que no puede ser es que la Consejería no sea capaz de cambiar un procedimiento con unas listas con personal específico para cubrir las necesidades. Porque un profesor que no conozca el braille no tiene ningún sentido.", critica Santana, quien demanda una manera de solucionar los vacíos en la inclusión educativa de su hijo a los que dice enfrentarse cada curso y por los que debe batallar con las administraciones.

240 alumnos

No todos los alumnos ciegos con discapacidad visual reciben un plan individualizado. Los maestros de apoyo itinerantes se asignan a quienes, además, tienen necesidades educativas especiales, y su frecuencia de intervención varía en función de lo que requiera cada caso, desde una vez por semana a mensualmente.

En total, en las islas hay 240 estudiantes que cumplen con estos criterios: 106 en la provincia oriental (90 en Gran Canaria, diez en Lanzarote y seis en Fuerteventura) y 134 en la provincia occidental, con 122 en Tenerife, nueve en La Palma y tres en El Hierro.

Si bien, la Consejería de Educación aclara que son datos extraídos del Plan de Trabajo de cada Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico a fecha de septiembre de 2023 y pueden sufrir modificaciones a lo largo de cada curso por diversas circunstancias.