Docentes de Formación Profesional temen recortes en plantilla por la eliminación de ciclos

La comunidad educativa de los centros que imparten Formación Profesional (FP) en Canarias se ha mostrado preocupada ante la posible desaparición de ciclos para el próximo curso y sus consecuencias: desde el desplazamiento de docentes o los recortes en plantilla a la ausencia de plazas para el alumnado que quiera continuar su instrucción.

Tras conocer el listado provisional de la Consejería de Educación, docentes y directores compartieron su inquietudes en distintos chats de aplicaciones de mensajería al ver que entre los ciclos autorizados para el curso 2024/25 desaparecía una gran parte de la oferta de la temporada anterior.

Las quejas ya han sido recogidas por sindicatos como Anpe, STEC-IC o CC.OO que, de momento, están recopilando toda la información posible para conocer con exactitud cuáles son los ciclos que se eliminan en cada centro a través de formularios a rellenar por docentes y directores afectados. "La información que estamos recibiendo de los centros apunta a la supresión de un número importante de ciclos. Cuando terminemos de recabar todos los datos tendremos una imagen real y amplia, entonces nos reuniremos con el viceconsejero de FP (Francisco Rodríguez) para aclarar la situación y reclamar los cambios oportunos con el fin de que no se pierdan ciclos", manifiesta Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias.

Casi un 10%

Ante la polémica generada, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha emitido un comunicado para trasladar "un mensaje de tranquilidad" a la comunidad educativa y negar que plantee una supresión masiva de grupos de FP. En concreto, recuerda que aún se está organizando el próximo curso y que se trata del procedimiento habitual en el que se publica el primer listado provisional de grupos en función de la demanda del alumnado en primera opción.

Así, la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales ha remitido a los centros educativos el listado provisional de grupos de FP autorizados para dicho curso, que, en primera instancia, ascienden a 2.263, lo que supone un 9,7% menos de los 2.507 inicialmente ofertados.

"Hay que aclarar que el listado provisional no refleja el número final de grupos ni la supresión real de ninguno y que tampoco implica una reducción de plantilla. En las próximas semanas se estudiarán, caso a caso, las peticiones del alumnado que no ha obtenido plaza en primera opción y la situación de cada centro, para lograr que la oferta final se adecúe lo más posible a las necesidades reales de todos ellos", explica el comunicado de la Consejería.

La Consejería también recuerda que el pasado miércoles el viceconsejero de Formación Profesional, Francisco Rodríguez, y la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, se reunieron con la plataforma de directores, que será nuevamente convocada por el consejero Poli Suárez, quien también tiene previsto reunirse personalmente con los sindicatos del sector para reiterarles ese mensaje de tranquilidad y compromiso con la FP.

Críticas y rechazo

"El profesorado y el alumnado se ha inquietado mucho. No estamos de acuerdo que se supriman los ciclos, forman parte de los planes de estudio y del mercado de trabajo", señala, Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC-IC, quien considera que la forma de comunicar esta decisión por parte de la Consejería no ha sido adecuada. "No nos convencen las explicaciones de la Consejería. Está por ver que no eliminarán ningún puesto de trabajo. Aún así, se darán otros perjuicios derivados de la supresión de ciclos, como el desplazamiento del profesorado. Hablaremos con ellos y trasladaremos nuestras reivindicaciones", indica Rodríguez.

"Me preocupa que desaparezcan ciclos formativos, sobre todo aquellos que no son muy demandados por la ciudadanía, pero que tienen una gran empleabilidad. Habría que realizar un estudio mucho más exhaustivo de la oferta y la demanda de estos estudios que desaparecen al igual que la demanda en cuanto a la admisión", defiende Julián Fariña, director del CIFP Virgen de La Candelaria.

El docente de FP Leopoldo también ha criticado que "la notificación de esta decisión se produce de forma posterior a la solicitud de adjudicación de destino, imposibilitando que muchos docentes pudieran escoger otras alternativas". Y a su juicio, supone "un recorte en el número de plazas de alumnado así como en el número de profesores".

Incertidumbre con la FP Dual

Por su parte, además de este asunto, desde Comisiones Obreras también trasladarán a la Consejería su preocupación por la incertidumbre existente en los centros por la regulación de la FP Dual en Canarias, que se debe implantar el próximo curso.

En concreto, CC.OO dice que "aún está pendiente" la confirmación de la apertura de los nuevos centros integrados de FP comprometidos por la Consejería de Educación o la eliminación de los horarios ponderados del profesorado. También reclama que se especifique a los docentes cómo se llevarán a cabo los nuevos procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas vía experiencia laboral o por formación.