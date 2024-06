Traducción e Interpretación acapara a los mejores estudiantes de la EBAU

Emma Guedes Abrante del IES Carrizal y Dafne Pérez Álvarez del IES Politécnico Las Palmas son dos de las tres estudiantes que alcanzaron la máxima nota, un 10, en la fase general de la EBAU en la convocatoria de junio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada la pasada semana. Ambas superan el 13,8 de nota global -bachillerato, fase general EBAU y fase específica-, y las dos optan por estudiar el doble grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán, una de las titulaciones más exigentes de la ULPGC en cuanto a la nota de corte para entrar (12,94). Pero no son las únicas, casi la mitad del alumnado que ha logrado las mejores calificaciones de la selectividad -13 alumnas y 3 alumnos-, se decantan por un grado o el doble grado en esta área, mientras que el resto se inclina por Medicina, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Informática, Derecho y ADE, y Física, principalmente.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, acompañado del vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad, David Sánchez, y del director de Acceso, Nicanor Guerra, recibieron ayer en la sede institucional a ocho de los 16 estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones en la fase general de la convocatoria de junio de la EBAU, de los que 10 han estudiado en centros de bachillerato públicos -IES Carrizal, IES Politécnico Las Palmas (3, IESSan Diego de Alcalá en Fuerteventura, IES Vecindario, IES Pérez Galdós, IESPlaya de Arinaga, y IES SanBartolomé e IES Las Maretas en Lanzarote-, y seis en centros privados -CPES Brains International School (2), CPEIPS Salesianos Sagrado Corazón (2), CPEIPS Atlantis School Garoé, y CPEIPS SanAntonioMaría Claret-. El acto se llevó a cabo tras darse a conocer las calificaciones de la prueba ordinaria de acceso a la universidad celebrada la pasada semana en Canarias. En el caso de la ULPGC, la han superado el 94’31% de los estudiantes presentados, un total de 4.960, siendo aptos 4.678, de los cuales 2.738 son mujeres (el 58,5%) y 1.940 hombres (41,5%). Mientras que en la Universidad de La Laguna, aprobaron 4.242 estudiantes, el 92,7% de las 4.574 personas presentadas en la fase general.

Elección por vocación

Mientras que hace unos años, Medicina era la carrera con mayor demanda por parte del alumnado que alcanzaba las mejores notas en la prueba de acceso a la universidad, este año sin duda, en el selecto club de la excelencia académica reina Traducción e Interpretación y por vocación. Es el caso de Emma Guedes, que desde pequeña le gustan los idiomas, «sobre todo el inglés». «En los últimos años cada vez tuve más claro estudiar Traducción e Interpretación. Por eso, estaba muy asustada con la EBAU, porque mi ilusión era conseguir la nota para el doble grado, lo más difícil fue escribir rápido para que me diera tiempo, pero se pudo conseguir», indicó la estudiante del IES Carrizal, que a pesar de haber salido contenta de los exámenes, no se esperaba llegar a superar el 13.

También Traducción e Interpretación ha sido, desde pequeña, la vocación de Dafne Pérez Álvarez. Su ilusión por estudiar el doble grado de Traducción e Interpretación Inglés-Francés e Inglés-Alemán, ha sido un aliciente para situarse entre las mejores notas de la EBAU. «Ha sido un alivio, porque como la nota que piden es tan alta, ya no tengo tanta presión a la hora de entrar o no en la carrera, me da seguridad».

Recepción en la ULPGC a los estudiantes con mejores calificaciones en la EBAU. / Juan Castro

Para Ariadna Sánchez Álvarez, del IES Vecindario, que alcanzó un 9,8 de media en la fase general de la selectividad, es un «orgullo» estar entre los mejores y una «recompensa» al esfuerzo realizado durante toda su etapa educativa. «Siempre me educaron en ser constante con los estudios, y ver que con trabajo se consigue es motivo de orgullo por mi y por mi familia», señala la joven que también quiere estudiar el doble grado de Traducción e Interpretación. «Siempre me han fascinado los idiomas, al principio pensaba en Filología pero luego me empecé a interesar más por la traducción, y al saber que para el doble grado sólo hay diez plazas, tocaba hincar los codos».

Nora Benito Ansola del colegio privado Brains International School, es otra de las mejores notas (9,75 en la fase general) que opta a Traducción e Interpretación, pero el grado de Inglés-Alemán. «En primaria ya me gustaban mucho los idiomas y cuando me puse a mirar las carreras me decanté por Traducción». Estar entre las mejores notas de la EBAU ha sido una sorpresa para ella. «Fui a sacar los exámenes lo mejor que podía, pero no me esperaba una nota tan alta, ha valido la pena el esfuerzo».

Otras titulaciones

Las ingenierías también tienen su demanda entre el estudiantado de las mejores calificaciones, como es el caso de Alicia Van Isschot Déniz del Colegio Atlantic School Garoé, que sacó un 9.75 en la fase general y con la específica se queda en un 13,74, calificación suficiente para entrar en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia. «Ha sido difícil pero con esfuerzo y con trabajo se pueden sacar las cosas y se llega a las metas que quieres».

Pablo Nicolás López González, del IES Politécnico Las Palmas, obtuvo un 9,75 en la fase general y en la específica supera el 13,5, más que suficiente para estudiar Ingeniería Informática en la ULPGC que ronda el 7.

Medicina sigue teniendo también tirón entre las mejores calificaciones, y como ejemplo, Raquel Medina Marrero, del IES Politécnico Las Palmas, que alcanzó un 9,9 en la fase general, aunque de momento, no sabe si estudiará el grado en la ULPGC o fuera.

El 12 de julio sale el primer listado de admitidos Tras publicarse ayer las calificaciones de la EBAU en Canarias , el alumnado puede solicitar revisión de los exámenes que consideren del 17 al 19 de junio y la publicación de las calificaciones definitivas tras la revisión tendrá lugar el 21 de junio. Por rama, en Ciencias y Tecnología se presentaron 2.595 estudiantes, de los cuales el 96’34% resultó apto; en Humanidades y Ciencias Sociales, de los 2.002 presentados aprobó el 92’71%; en Artes (itinerario de Artes Plásticas, Imagen y Diseño), el 97,7% de los 176 presentados resultó apto; en Artes (itinerario de Artes Escénicas, Música y Danza): 104 presentados, de los que el 93’27% resultó apto. Las personas que quieran comenzar un grado el próximo curso 2024/2025 en la ULPGC pueden realizar la preinscripción hasta el 1 de julio y, en caso de que hayan realizado la preinscripción temprana, en este periodo podrá modificar sus opciones de acceso. El 4 de julio se podrá consultar los datos provisionales de preinscripción, con un plazo de reclamaciones hasta el 8 de julio; y el 12 de julio se hará pública la ordenación general de preinscripción.

