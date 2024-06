José María Segura Salvador SJ: «O nos subimos al carro de la IA o habrá una nueva clase de analfabetos»

A punto de cumplir seis décadas, lo que nació como Radio Ecca ha experimentado en los últimos años una transformación importante que hace honor a su ADN innovador. El responsable de la institución, José María Segura Segura Salvador SJ relata las claves de la nueva marca ecca.edu, que pone el foco en la digitalización y la IA, acercando al alumnado, «a su ritmo», a un nuevo modelo educativo donde las tecnologías tienen un peso importante.

Ecca inició hace dos años un proceso de transformación que culminó en 2023 con el cierre de la radio y la presentación de su nueva marca ecca.edu. ¿Por qué un cambio tan importante?

En 2025 cumpliremos los 60 años de ecca.edu y el año pasado, en el mes de junio, tomamos la decisión de cerrar la radio, después de mucho estudio, mucho análisis y de comprobar que el 99% de nuestro alumnado no usaba la radio para las clases, sino el ordenador y muchos el móvil. Lo que hicimos al crear la marca ecca.edu fue completar el giro, la radio nos asocia a una Ecca heroica, pionera en todo, pero que ya no representa a la Ecca actual y da paso a ecca.edu con ese punto verde que significa que estamos ahí siempre para nuestro alumnado, tenemos los materiales en internet, los audios en internet, y estamos todavía cacharreando con un chatbot para que vaya contestando en tiempo real a las dudas que tenga el alumnado. Entonces, nuestra idea es transmitir que estamos para ti al ritmo que tú puedas y de ahí nuestro nuevo lema que es Tu futuro a tu ritmo.

«Ponemos siempre la atención en que la tecnología no arrolle al alumnado, que no se quede atrás»

¿Qué balance hace de este cambio?

El cambio se completó el 15 de febrero del año pasado, y fue un esfuerzo épico de todo el equipo porque supuso web nueva, marca nueva y logotipo nuevo. Fue como cambiarle los motores a un avión con el avión en pleno vuelo. Seguíamos el plena actividad, cambiando el logo, la web, procurando que no se parase la matriculación, que no perdiéramos los expedientes, el histórico, los artículos que hemos publicado ni las fotos, cambiar la rotulación de las sedes en las ocho islas... Fue una locura, un vértigo espectacular, pero el resultado ha sido maravilloso. Recuerdo que cuando presentamos la nueva marca al equipo, había quien decía que siempre seremos Radio Ecca y entonces una de las trabajadoras más antiguas dijo «vamos a callarnos todos los mayores y que hablen los jóvenes para saber qué les parece». Entonces, los jóvenes señalaron que se reconocían en la nueva marca ecca.edu, un proyecto que calificaron como fresco, moderno. Fue muy bonito dar la voz a los jóvenes. Con el cambio de ley educativa, nuestro leitmotiv era que los materiales nuevos tienen que ser ecca.edu, interactivos, con juegos, gamificación.

¿Cuáles son las principales novedades de ecca.edu?

Hemos incorporado Inteligencia Artificial a todo el proceso de producción, con un asesor externo que es una alianza con Google for Education, que nos están ayudando a perfeccionar desde el diseño de materiales, al procedimiento que usamos para elaborarlos, como los propios materiales en sí. Trabajamos para aplicar la IA en la educación, porque nuestro lema es no dejar a nadie atrás. Estamos viendo que todavía lideramos el abandono escolar temprano en Canarias y eso, unido a la baja productividad que tenemos en las islas, son indicadores que nos alertan de que nos estamos quedando atrás. Por tanto, o nos subimos al carro de la IA con nuestro alumnado , o estaremos creando una nueva clase de analfabetos y la brecha sí que va a ser salvaje. Estamos tratando de aplicar la IA a todo lo que elaboramos, para que nuestro equipo educativo y docente aprenda y el siguiente paso, que ya nos lo están demandando, es trasladar ese conocimiento a otros docentes de otros centros educativos, para que puedan aplicar todo esto y enseñarlo bien a sus estudiantes. En resumen, ecca.edu ha supuesto un revulsivo.

¿En algún momento se han cuestionado si van demasiado rápido?

Es inevitable cuando una institución tiene 60 años cuestionarnos si estamos yendo muy rápido, porque siempre hay voces y el compromiso de no dejar nunca al alumnado atrás. Pero cuando le hemos preguntado a nuestros estudiantes, la respuesta es que este nuevo modelo es más interactivo, hay más vídeos, más QR, más juegos... y constatamos que el alumnado se ha adaptado a toda velocidad y eso es un revulsivo.

«Ecca tiene que dar respuesta al alto índice de abandono escolar temprano que hay en Canarias»

¿El sistema ecca.edu es totalmente digital o mantiene la presencialidad?

Ahora no está la radio, está todo digital, online, pero tenemos los esquemas y los cuadernos impresos para quien los solicite, y las tutorías presenciales que son fundamentales. Hay quien opta por las tutorías híbridas -parte online, parte presencial- y hay quien quiere ir dos veces por semana a su centro de orientación para tener un espacio de contraste con su tutora o tutor. Y eso lo mantenemos porque nosotros nos debemos al estudiante, ponemos siempre la atención en que la tecnología no arrolle al alumnado, que éste no se quede atrás. Y la alfabetización nueva consiste en que aprendamos que el móvil que tenemos en el bolsillo es un ordenador que no cabría en este edificio hace 30 años. Por un lado ayudamos al alumnado joven a que aprenda que aquí se pueden hacer más cosas que TikTok, y al alumnado mayor que pueden acceder con el móvil a todo, a la administración pública que se ha digitalizado, a pedir ayuda, a cursos... lo que quieran.

¿Cómo ha cambiado el perfil del alumnado?

Ahora tenemos un porcentaje de alumnado joven que se ha ido consolidando y que año a año aumenta, de forma que el 17% son menores de 25 años y si lo ampliamos a menores de 30 años son un 25%. Otra característica de Ecca es que su alumnado es fundamentalmente mujer y eso se ha mantenido así desde nuestros comienzos, casi el 70% de nuestro alumnado es femenino. Otro aspecto que nos caracteriza es que el estudiantado extracomunitario está en torno al 30%, lo cual es un indicador de que estamos en diálogo con la sociedad canaria, porque fuimos tierra emigrante, y acogemos a personas migrantes y Ecca tiene que responder a esa realidad. En estos momentos tenemos 14.120 alumnos y alumnas que combinan la formación reglada con la no reglada, y una gran parte de nuestro alumnado lo financiamos o con fondos gubernamentales o de instituciones privadas, o de donaciones, porque una de las razones de ser de Ecca es llegar a quien no tiene posibilidades de formarse de otro modo.

¿En qué proyectos concretos de innovación educativa trabajan en estos momentos?

Seguimos teniendo presente que nuestro público objetivo es aquel que está en riesgo de abandono escolar temprano o que ya ha sufrido abandono escolar temprano. Es como hacer una educación que responda al currículum y a la legislación vigente, adaptada a nuestro alumnado. En este contexto, tenemos que dar respuesta a situaciones como las que estamos viendo estos días en prensa: que el 15% de los jóvenes de 18 a 24 años, mayores de edad que responden a nuestro perfil de alumnado, no tienen formación tras terminar la etapa educativa obligatoria; que la tasa de abandono escolar temprano está aumentando en Canarias y ya alcanza el 17,7%, principalmente en mujeres, y el impacto que eso tiene en la economía. Ecca, que es una herramienta de la sociedad canaria al servicio de la educación, tiene que responder a esto con todas las herramientas que tenemos y ahí entraría la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, con ayuda de nuestros tutores y de nuestros profesionales, una IA puede advertirnos sobre qué alumno o alumna va a tender a abandonar sus estudios o qué alumnado va a ser más susceptible de tener dificultades para el aprendizaje de ciertas materias, como el inglés por ejemplo. Estamos viendo cómo hacer uso de la IA para explotar al máximo los recursos que tenemos al servicio del alumnado, tanto en la producción, haciendo materiales que sean más adaptados al estudiantado de hoy en día, como a prevenir dificultades que se van a encontrar o detectar patrones. La IA puede permitir un itinerario individualizado para cada estudiante, incluso hacer tutorías a doc. Ya trabajamos en esto, de hecho, con el equipo que más rendimiento le puede sacar a la herramienta, hemos teniendo hace una semana un seminario de formación sobre IA, pero no aplicada a la educación sino a Ecca. Es decir, con nuestro sistema, qué tendríamos que hacer para sacar el máximo partido a la IA, sin dejar a nadie atrás. Este es nuestro presente, ya lo aplicamos y lo que queremos es poner la IA e internet al servicio de la misión de esta institución, como en su día lo fue la radio.

¿Cuál es el secreto para mantenerse vivos durante 60 años y con ese carácter innovador?

La razón de existir de Ecca, lo que la ha mantenido viva y lo que hace que tenga futuro es poner a las personas en el centro. Siempre que pongamos al alumnado en el centro, aunque nos atrevemos a cuestionar todo lo demás, Ecca tendrá futuro porque el alumnado y sus necesidades nos va llevando. En su momento surgió la radio y en una institución que se llama Radio Ecca apagar la radio y quitar el nombre es una convulsión, pero vimos que el alumnado ya no estaba ahí. Avanzamos porque ponemos al alumnado en el centro, insisto, ahora es la Inteligencia Artificial y dentro de 12 años habrá otra nueva tecnología. Mientras haya alumnado que nos siga, Ecca va a seguir teniendo esa capacidad de recalcular, porque entendemos esta marca como un ser vivo, orgánico, en alianza con las entidades e instituciones que hacen posible esta Fundación -administraciones públicas, entidades del tercer sector, instituciones educativas-.

En 2025 cumplen 60 años, ¿cómo lo van a celebrar?

Ya lo estamos planeando y tenemos mucha ilusión por hacer algo que sea muy cercano a la sociedad canaria. No podemos revelarlo todo aún, pero si que va a haber una exposición cuyo lema es 60 años transformando vidas a través de la educación, y nuestro objetivo es que sea itinerante, porque tenemos una fototeca, fonoteca y hemeroteca muy rica que son de la sociedad canaria, y queremos sacarla a la calle. Ecca tiene que ser una vecina más, y esperamos que la gente cuando la vea se reconozca. También puedo adelantar que inauguraremos el Museo de la Radio en Ecca, porque la radio tiene su dignidad y hay que darle valor y reconocimiento. Apagamos las emisiones porque ya la radio había cumplido su misión, pero le reconocemos su sitio, y el museo contiene los galardones más importantes que reconocen la labor de todas las personas que han pasado por aquí, todo el material que se ha elaborado en estos años y también una muestra de lo que hizo posible que Ecca saliera a las ondas.