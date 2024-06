El sueño de una de las mejores notas de la Selectividad de este año: "Es mi pasión"

El ciclo de emociones intensas, desde la alegría hasta la tristeza, ha marcado la reciente temporada de resultados de la EBAU para muchos estudiantes. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el 94,31% de los estudiantes ha aprobado, mientras que en la Universidad de La Laguna, la tasa de éxito ha sido del 92,7%. Sin embargo, una historia destaca entre todas: la de Isabel García, una alumna de solo 15 años que ha superado la prueba de acceso con una nota impresionante.

Isabel García ha aprobado la EBAU con una puntuación de 13,16 sobre 14, un resultado que le asegura un lugar en la carrera de Biotecnología, su verdadera pasión. Su viaje hasta este punto ha sido notable, ya que fue adelantada dos cursos en el colegio Jaime Balmes, en Las Palmas de Gran Canaria, debido a su excepcional capacidad y entusiasmo por aprender. Fue promovida por primera vez en primaria y nuevamente en secundaria, integrándose exitosamente en cada nuevo grupo.

Una estudiante excepcional

A pesar de los cambios constantes de ambiente y compañeros, Isabel ha demostrado una increíble capacidad de adaptación. En una entrevista con COPE Gran Canaria, ella mencionó: "Desde el primer momento me sentí integrada. He estado con tres grupos y en todos me he sentido muy acogida". Su habilidad para adaptarse y destacar académicamente en diferentes entornos es un testimonio de su resiliencia y determinación.

Recepción en la ULPGC a los estudiantes con mejores calificaciones en la EBAU. / Juan Carlos Castro / LPR

Con su sobresaliente puntuación en la EBAU, Isabel está más que preparada para comenzar sus estudios universitarios en Biotecnología. "Estoy muy emocionada, la EBAU es una manera de cerrar el ciclo de bachillerato", comentó. A pesar de su juventud, Isabel está ansiosa por aprovechar el verano y espera con ansias el inicio del curso universitario en septiembre.

Pasión por la Biotecnología

Isabel no solo está emocionada por comenzar su carrera universitaria, sino que también está profundamente comprometida con su campo de estudio. "La biotecnología es realmente mi pasión", afirmó. Su entusiasmo por la materia se refleja en sus aspiraciones futuras: "Espero aportar mi granito de arena a la investigación y a la humanidad".

Consejos de alumnos de excelencia para superar con éxito la EBAU / La Provincia

Isabel ve su temprana entrada en la universidad no como una desventaja, sino como una ventaja que le permitirá seguir esforzándose y aprendiendo. A pesar de comenzar sus estudios universitarios a los 16 años, no se siente intimidada. Al contrario, está decidida a aprovechar esta oportunidad al máximo y a destacar en su campo.

Además de sus planes de estudiar Biotecnología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Isabel también está considerando la posibilidad de cursar sus estudios en Estados Unidos a través de una beca académica y deportiva. Esta oportunidad le permitiría no solo expandir sus horizontes académicos, sino también enriquecer su experiencia cultural y profesional.