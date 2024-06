CaixaBank y la Fundación La Caja de Canarias apoyan con 175.000 euros a 49 entidades sociales de las Islas

El director general de la Fundación La Caja de Canarias, Fernando Fernández Morales, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso Salazar, y la responsable de Acción Social de CaixaBank, Olga del Pino, han entregado este martes las ayudas de la Convocatoria de Acción Social 2024 suscrita por ambas entidades a las 49 asociaciones beneficiarias de esta edición a la que se han presentado un total de 89 proyectos.

El objetivo de esta convocatoria es premiar la labor de las entidades sociales en Canarias a través de un concurso de concurrencia pública. Entre las asociaciones reconocidas este año se encuentran nombres como Proyecto Hombre, la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas Diocesana de Canarias, la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas, la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad Intelectual, la Asociación Gull-Laségue para el Estudio y el tratamiento de la Anorexia y la Bulimia en Canarias, la fundación Pequeño Valiente, la asociación para el apoyo integral a la mujer A ti mujer o la asociación de Alzheimer Canarias, entre otras entidades que se pueden consultar en su totalidad en la página web de CaixaBank.

«Entre las 49 entidades llegamos a 9.000 personas», declaró Afonso Salazar haciendo alusión al amplio alcance de la convocatoria. Y añadió: «En lo que mejoramos de un año al otro es en el presupuesto y en el número de entidades beneficiarias. En este caso estamos hablando de 175.000 euros». «En Gran Canaria han sido 26 proyectos, en Tenerife 12, dos en Fuerteventura, un en La Gomera, uno en La Palma y otro en Lanzarote», puntualizó Del Pino.

«Buscamos un reparto equitativo a través de la valoración que hace un jurado independiente», indicó por su parte Fernández Morales con respecto a la forma de repartir el presupuesto anteriormente indicado por el director territorial de CaixaBank en Canarias.

Amplia trayectoria

«Esta celebración por una parte es agradable, encontrarnos y vernos las caras personalmente después de un año; pero, por otra, significa que ustedes están ahí porque las necesidades y los problemas que hay en la calle siguen persistiendo. Nuestro objetivo es paliar ese tipo de situaciones. Ustedes son los que detectan esas necesidades locales, los problemas de cohesión social, ustedes son los que mejor los controlan», expresó Fernández Morales alabando la labor de las 49 entidades presentes en el acto.

El director general de la Fundación La Caja de Canarias también destacó la amplia trayectoria de esta convocatoria, tanto «los 19 años que lleva la Fundación recogiendo el testigo de la obra social de la Caja de Canarias», como los «10 años en colaboración con CaixaBank». «En 2024 celebramos el décimo aniversario, tiempo en el que hemos facilitado más de 230.000 actividades que han alcanzado a 31 millones de personas», añadió Fernández Morales. «Su labor es muy necesaria en momentos como el actual en el que se están sufriendo recortes de subvenciones por parte de las administraciones públicas. Llegando a los niños en los barrios, a los mayores en los centros, a esa juventud excluida por diversos motivos… Son ustedes la pieza angular de todo esto», prosiguió.

Un ejemplo ilustrativo

Para cerrar el acto de entrega de los 49 convenios, el director de la asociación -también premiada- Barrios Orquestados, José Brito, hizo a los asistentes entonar la versión original del Cumpleaños feliz. Esta pieza fue compuesta originalmente con el título de Good morning por las hermanas Mildred y Patty Smith Hill en 1893, autoría que la mayoría de gente desconoce y que Brito quiso sacar a la luz para ilustrar la labor de su proyecto de «educar en valores» y de buscar «la compensación histórica y poder equilibrar la balanza».

«Mi papá cuando me enseñaba armonía, la asignatura más científica en la educación musical, me la enseñaba con una alegoría. Me hablaba de las relaciones que tenemos que tener entre los puntos. Cada uno de nosotros somos una especie de sonido que busca una relación satisfactoria con otros puntos. Y no hay ningún sonido disonante, lo que quiere decir que, de alguna manera, todas las personas son buenas personas sin necesidad de hacer un análisis. Me enseñó que cuando había una disonancia se podía disolver, bajando la tensión. Lo vamos a experimentar ahora», explicó el director de Barrios Orquestados antes de poner a cantar al público presente en el acto de entrega de convocatorias.

Los asistentes cantaban y reían mientras Brito prosiguió su reflexión: «Todos decidimos, como agentes, donde debemos pararnos, porque al final todos son directores de orquesta, buscan la consonancia entre notas. Esto es lo que van a decidir ustedes todos los días en su trayecto. Somos muy felices desde Barrios Orquestados de poder ganar esta convocatoria que sale reiteradamente desde Fundación La Caja de Canarias y CaixaBank. Es el oxígeno que permite que estos sonidos puedan tener una caja acústica adecuada. No podría ser posible si no existiera un espacio donde resonar, donde encontrar esa reverberación armoniosa que estamos buscando en la sociedad», concluyó el director de Barrios Orquestados.