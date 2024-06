Plocan planta la semilla de la futura generación de la tecnología oceánica

Inspirados en la estética y la rapidez del pez marlín, estudiantes de 4º de la ESO del IES José Arencibia Gil, en Telde, han diseñado dos prototipos de robots submarinos y una aplicación que los controla por bluetooth desde el móvil. Esta es una de las tecnologías que se exhibió hoy en la sede de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) en Taliarte, donde se celebró la muestra de los prototipos elaborados durante el curso en el marco de la XII edición del Taller de Robótica Marina Educativa (EDUROVs), en la que han participado 17 centros de enseñanza Secundaria de Canarias, con el objetivo de despertar vocaciones científicas y tecnológicas y crear la cantera de la futura generación de profesionales que impulsen la economía azul en las islas.

En el caso del IES José Arencibia Gil, el alumnado ha presentado dos proyectos. Uno de ellos está basado en el pez más rápido del océano, el marlín, con un hardware alargado que simula incluso la mandíbula superior afilada y en forma de lanza que caracteriza al animal, porque el principal objetivo de sus autores era la velocidad, que el robot submarino (ROVs) tuviese un movimiento ligero dentro del agua, reto que lograron superar. La segunda propuesta es una versión mejorada del prototipo presentado el pasado año, y que ha superado las expectativas en movimiento, velocidad y equilibrio.

Tecnología

Ambos proyectos tienen capacidad para añadirles sensores de temperatura y una cámara, y se controlan por bluetooth, el programa lo diseñaron con la plataforma App Inventor y controlan los ROVs desde el móvil. Al lado de ambos prototipos han situado una balsa donde está el bluetooth agarrado por un playmobil pirata, y dentro ubicaron la electrónica. «Lo más difícil fue encontrar el diseño que mejor se adaptara a lo que queríamos, y por eso nos inspiramos en el marlín, para que sus movimientos fueran rápidos y fluidos», indicaron Sonia Álvarez y Jordan Amador, alumnos de 4º de la ESO del citado centro educativo. Los dos valoran muy positivamente la experiencia, «porque al final, hemos aprendido mucho pero de manera práctica y amena», apuntaron los jóvenes que, de momento, se inclinan por estudiar una ingeniería.

EDUROVs utiliza plataformas de programación hardware y software y potencia la impresión 3D en los robots creados. Una de las novedades de este año ha sido introducir una fase de simulación, en la cual, mediante una herramienta gratuita, se han podido probar el circuito electrónico y la programación antes del montaje. Esto ha permitido diseñar y probar los circuitos sin necesidad de componentes físicos, evitando posibles daños a los componentes reales. Además, ha proporcionado al alumnado una herramienta gratuita para experimentar en casa.

Participantes

En la exhibición celebrada en Taliarte, participaron en torno a 80 alumnos y alumnas de diez centros de Secundaria, tres de Fuerteventura -IES Gran Tarajal, IES Vigán, IES La Oliva-, tres de Gran Canaria -IES José Arencibia Gil, IES Noroeste, IES Poeta Tomás Morales Castellano-, y cuatro de Tenerife -IES El Tanque, IES Ichasagua, CEO Guajara y el IES Granadilla de Abona-. Los acompañaron en el acto el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink; el jefe de Servicio de Apoyo a la Investigación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Rafael Ferrando; la coordinadora del área STEAM del Servicio de Innovación de la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo, Ana Sánchez; y el director de Plocan, José Joaquín Hernández Brito.

«Desde el Cabildo financiamos con 25.000 euros todos los años esta actividad porque queremos promover la economía azul y, por tanto, el conocimiento. El siglo XXI va a estar marcado no sólo por el cambio climático, sino también por otros elementos como es el descubrimiento del mar como fuente de recursos, y el despertar vocaciones en el ámbito de la tecnología es clave, existe un déficit muy importante y tenemos que ser conscientes de que Canarias y en este caso Gran Canaria, tiene un potencial muy importante. Tenemos que generar vocaciones para que el día de mañana estos alumnos de hoy en día puedan desarrollar una vida profesional dentro del ámbito de la economía azul y las tecnologías de la información y la comunicación», apuntó García Brink.

Ana Sánchez también puso en valor el desarrollo de proyectos como los talleres EDUROVs, que tiene como finalidad «dar a conocer al alumnado a través de distintos trabajos, valores en sostenibilidad mediambiental, acercando también el medio marino y costero, tan importante para el desarrollo de nuestras islas».

Cambio de modelo

Rafael Ferrando se mostró orgulloso del trabajo realizado por el alumnado canario. «Debemos cambiar el modelo económico de Canarias, no solo basarlo en el turismo, sino generar ese germen del cambio del tejido productivo en base a esta nueva generaciones. Aquí de lo que se trata es de fomentar que nuestros propio alumnado sea el futuro de Canarias y no tener que depender tanto de la investigación externa. Y que una vez formemos a nuestro talento joven, tratar de que no se vaya fuera».

El director de Plocan también mostró su satisfacción por la demostración de las futuras generaciones «entrando de lleno» en las tecnologías del futuro. «En los próximos años vamos a ver un desarrollo inmenso en la robótica y las tecnologías marinas y, sobre todo, en la aplicación de ese conocimiento para generar un entorno más sostenible, donde podamos usar nuestras energías renovables, tener soberanía alimentaria, y donde nuestro talento, que es nuestro principal producto, no se tenga que ir fuera, sino que se pueda quedar en Canarias para desarrollar ese futuro sostenible que es el que el que buscamos y queremos todos», concluyó Hernández Brito.

Turno para Educación Primaria Tras la exhibición hoy del alumnado de ESO, Plocan acoge mañana el encuentro final de PrimROV: mar, ciencia y robótica en Primaria, con pruebas de barcos robóticos que los escolares han construido durante el curso. A través del Área de Vocaciones Científicas y Creatividad, STEAM, de la Consejería de Educación, Plocan ha acercado a la ciencia a los escolares mediante el diseño y construcción de barcos robóticos controlados por una APP, utilizando diseño e impresión 3D y programación con software y hardware libre. En esta ocasión, participa una representación de alumnado de los centros educativos que han seguido el proyecto, entre los que se encuentran en GranCanaria el CEIP Tagoror, CEIP Santa Catalina, CEIP Santa Bárbara y CEIP Príncipe de Asturias, y de Lanzarote, CEIP Virgen de los Volcanes y CEIP Argana Alta. | M. J. H.

