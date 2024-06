Alerta de la Policía Nacional: el número que deberías bloquear si recibes una llamada

Los bulos, estafas y timos están hoy a la orden del día, con un simple "clic" pueden estafar desde datos personales hasta bancarios. También, contestar a una llamada desconocida en ocasiones puede cambiarte la vida en cuestión de segundos. Cada día surgen nuevas técnicas para que los ladrones cumplen su objetivo.

Cuando el problema no solo está en WhatsApp

Contestar con un simple "sí" una llamada telefónica abre la puerta a los ciberacosadores a suplantar la identidad y a su vez a apoderarse de todos los datos tanto personales como no de una persona.

La Policía Nacional está avisando un de un problema que están encontrando entre los ciudadanos, pese a que estos cada día ese más concienciados de los timos que se mueven a través de Internet, redes sociales y llamadas telefónicas. En ocasiones los estafadores contactan con la víctima vía WhatsApp, pero ahora han detectado que están actuando mediante llamadas telefónicas porque también es más fácil hacer daño a las personas mayores.

Cuando se recibe un mensaje de un número desconocido y más concretamente si tienen prefijo extranjero se debe ignorar, especialmente cuando te ofrecen trabajos ideales o premios. El problema se encuentra que cuando se descuelga el teléfono se pierde la conciencia y se olvidan los peligros a los que se está expuesto.

Tácticas más utilizadas por los estafadores

Algunas estrategias que utilizan los tomadores para acceder a las cuentas de los afectados

Suplantación de identidad bancaria. Los expertos llaman a la víctima advirtiéndole de un problema con su cuenta y le solicitan los códigos recibidos por SMS.

Los expertos llaman a la víctima advirtiéndole de un problema con su cuenta y le solicitan los códigos recibidos por SMS. Acceder a la entidad bancaria. Se les piden los códigos de acceso para poder obtener el control de la cuenta.

Se les piden los códigos de acceso para poder obtener el control de la cuenta. Cuentas Seguras. Convencen a la víctima para que realice un traspaso a otra cuenta.

La suerte de los farsantes

La ventaja con la que cuentan quienes engañan es que la red de mensajería WhatsApp es que si la víctima ha picado en el anzuelo si los estafadores no vuelven a contactar con él, no aparecerá como número desconocido.

Por último, si no se detecta el fraude no solo podrán suplantar tu identidad e incluso tus ahorros, también serás una víctima que difícilmente podrá solucionar el problema en el que se te has metido, en algunos casos podrías llegar a ser cómplice del delito.

Los timadores pueden llamar en un rango de 12 horas, ya que el horario de llamadas comercial es de 9:00 a 21:00. En caso de duda al recibir una llamada, podemos inscribirnos en la conocida Lista Robinson.