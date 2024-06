Tendencias de sombras de ojos para un verano lleno de color

El verano es la estación perfecta para experimentar con colores vivos y llamativos en el maquillaje, y las sombras de ojos no son una excepción. Este año, las tendencias están llenas de tonos vibrantes, acabados luminosos y técnicas innovadoras que nos permitirán destacar con un look fresco y moderno. Las sombras de ojos son imprescindibles en tu rutina beauty, ya que potencian tu mirada, crean profundidad e intensifican el color de tus ojos. Ya sea para un maquillaje natural de día o un look de noche espectacular, las sombras de ojos son tu mejor aliada.

Sombras de Ojos para Todos los Gustos

Las sombras de ojos llegan cada verano como la mejor opción para obtener un maquillaje natural o un maquillaje de noche. Utilizando tonos nude o tierra, puedes lograr un acabado natural perfecto para el día a día. Por otro lado, los colores rompedores, como negros o rojos, son ideales para un night look de escándalo. Con un pequeño gesto, puedes cambiar tu mirada por completo.

Trío de Sombras de Ojos de Sephora Collection

¡El producto estrella de la colección! Celebramos el verano con estos tríos de sombras de ojos, disponibles en tres armonías esenciales. Con texturas mate, irisada y con purpurina, la creatividad no tiene límites. Este trío es perfecto para llevar en tu bolso y cambiar tu look en cualquier momento.

Precio: 13,99 euros.

Paleta de Sombras de Ojos de Verdes Eléctricos y Pasteles

Esta paleta de 16 sombras de ojos increíblemente cremosas en acabados mate y metalizados nos transporta instantáneamente a un exuberante nirvana de verdes eléctricos súper saturados y tonos pastel nebulosos que coexisten en un pacífico estado de caos coloridamente coordinado.

Precio: 16,99 euros.

Paleta de Sombras de Ojos Naked 3 de Urban Decay

Inspirada en los icónicos atardeceres de California, esta paleta combina desde el rosa claro más brillante hasta un profundo negro mate con micropurpurina rosada. Los tonos cálidos y románticos de esta paleta son perfectos para cualquier ocasión, desde un brunch hasta una noche de fiesta.

Precio: 43,98 euros.

Juega con los Colores y Acabados este Verano

Este verano, las sombras de ojos te permitirán experimentar con un juego de colores y acabados. Desde tonos pastel y metálicos hasta colores neón y glitter, hay una amplia gama de opciones para cada gusto y ocasión. Aquí tienes algunos consejos para aprovechar al máximo estas tendencias:

Tonos Pastel: Ideales para un look fresco y juvenil. Puedes combinarlos con un delineado suave para un maquillaje de día perfecto. Acabados Metálicos: Dan un toque de sofisticación a tu mirada. Úsalos en tonos dorados o plateados para un efecto glamuroso. Colores Neón: Perfectos para quienes quieren destacar. Un toque de sombra neón en el párpado móvil puede transformar tu look por completo. Glitter: Añade brillo y diversión a cualquier maquillaje. Ideal para fiestas y eventos nocturnos.

Consejos para Aplicar Sombras de Ojos