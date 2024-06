El arquitecto Leonardo Navarro, profesor de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC, se jubila

El arquitecto Leonardo Navarro Pulido, conocido por todos como Naro, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se jubila tras más de 30 años ejerciendo como docente en la institución universitaria y después de cumplir 70 años el pasado 19 de junio.

Sus compañeros organizaron ayer una fiesta de despedida en la citada facultad, a la que acudieron docentes, alumnos y familiares, así como la directora de la Escuela, Elsa Gutiérrez Labory. Por su parte, como guiño a la proximidad de las fiestas de San Juan, Naro organizó una quema de maquetas de alumnos en el campus, que se prolongó durante unas horas entre brindis y música.

Quema de maquetas. / José Carlos Guerra

«Creo que todos saben, a estas alturas, que si he estado aquí todo este tiempo es porque me gusta mogollón y porque me lo he pasado realmente bien aquí con ustedes», expresó en su discurso de despedida. «No me voy con pena, porque en todo este tiempo he sentido muchísimo cariño, así que me voy feliz. Recuerdo que un día iba por este pasillo saludando a los pibes y mi compañera Lucía me dijo «oye, los estudiantes te saludan siempre con mucho cariño». Y yo, que soy un poco lento para mis cosas, pensé en ese momento: es que es recíproco. Me di cuenta en ese momento. Y me voy con eso».

Un instante de la fiesta de despedida. / José Carlos Guerra

Durante la fiesta, sus compañeros le sorprendieron con varios regalos y sus alumnos le dedicaron un libro de firmas.

Naro impartía la asignatura de Urbanística y Ordenación Del Territorio en distintos cursos del Grado de Arquitectura, además de tutorizar proyectos de fin de carrera. Además, en los últimos años fue también el director del departamento de Arte, Ciudad y Territorio.