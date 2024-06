El final del arduo camino para opositar a una plaza fija en Educación: “Es un alivio”

“Ahora toca sufrir”, decía una de las aspirantes, sonriendo, mientras bajaba de un vehículo al saludar y abrazar a una amiga. Desde primera hora de la mañana se congregaban en las puertas del IES La Minilla (Las Palmas de Gran Canaria) numerosas personas convocadas para el Cuerpo del profesorado de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Inglés. El proceso extraordinario de estabilización del personal interino, que comenzó hace siete días con la Formación Profesional, congrega durante este fin de semana a más de 25.500 personas en las Islas.

El examen, de dos horas de duración, comenzaba a las 9.30 horas, y los nervios y la tensión eran palpables entre los rostros de quienes esperaban escuchar su nombre para poder sentarse en el aula y rellenar los cinco folios que pueden decidir su futuro laboral durante dos horas y media. De carácter no eliminatorio, la prueba supone el 40% de la nota total y, una vez se publique la calificación, se celebrará una segunda de expresión oral y defensa ante un tribunal que supone el 60% de la calificación final.

“Este día es casi un alivio para ver qué pasa”, reconoce José Carlos Falcón, de 30 años. Es la segunda vez que se presenta a un proceso selectivo. En el año 2021 consiguió entrar en lista y ya ha ejercido en régimen de sustitución en Tenerife. Para estas oposiciones ha estado preparándose telemáticamente con una academia y su objetivo es lograr lo que no consiguió en las anteriores: aprobar. “Veo difícil obtener una plaza. Hay un tema en concreto que me sé muy bien y si me toca, pues tal vez…”, indica Falcón.

Oposiciones de Educación en el IES La Minilla, en Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Castro

Para Laura Viera, de 31 años, también es su segunda experiencia, que afronta como un aprendizaje más porque no ha podido prepararse de forma exhaustiva por su maternidad, ya que las exigencias de una oposición limitan la posibilidad de conciliar.

“Como es un proceso tan agotador mentalmente, a este día llegamos todos con ganas, deseando que pase. Que sea lo que tiene que ser. Quitarte eso que está siempre en la cabeza: si no estás estudiando, siempre te sientes culpable”, resume Viera.

Por su parte, Tomás Martin atesora una amplia experiencia opositando desde 2016. “Llevo tiempo en lista, pero no ha llegado el momento aún de aprobar en Inglés”, señala. Para este proceso reconoce que apenas se ha preparado y que se postula para mantenerse en las listas porque le tocó el turno de tarde en la Escuela de Arte con materias nuevas que debía aprender y muchos grupos de estudiantes. “Me he visto un poco saturado”, confiesa.

(Habrá ampliación)