La otra paternidad de Carlo Constanzia que no todo el mundo conoce: "Aquí hay pila de mujeres"

"Oye, Dani, ¿tú sabes lo que pasó con esa negra? Se voló. No me llama, no me escribe...". Es la conversación que se le puede escuchar a Carlo Constanzia, también conocido como "El Italiano", en la última canción publicada a través de su canal de Youtbe, 'Esa Bori'. Y es que resuta que el actor, conocido en el mundillo por su papel en 'Toy Boy', también cultiva su faceta musical como dj y cantante.

Nada más allá que otras frases como "aquí hay pila de mujeres" se puede escuchar en su último tema, más orientado al tecno. Sin embargo, en otras canciones Constanzia ha demostrado que también se dedica a la música.

A pesar de todos sus proyectos, el hijo de Mar Flores ha saltado al centro del mundo mediático después de hacerse pública su relación con Alejandra Rubio. Y aunque pareciera que las cosas no pudieran escalar más, la pareja va y protagonizan una exclusiva anunciando que iban a ser padres.

Cinco meses de relación y un embarazo de tres meses y dos semanas, lo que indica que Rubio se quedó embarazada cuando apenas llevaban dos meses juntos. Sin embargo, ambos estuvieron dispuestos desde el primer momento a tener el bebé. Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos.

La pareja descubrió lo que pasaba durante unas vacaciones en Jávea, Alicante. ''Lo primero que sentí fue miedo. Nos cambió la vida de repente (...) Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así'', ha señalado la joven en la entrevista para el medio rosa anteriormente citado.