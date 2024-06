Jenni Hermoso y Misa Rodríguez tras el ataque homófobo: "Que algún día toda ese gente tan cavernícola se extinga"

Jenni Hermoso y Misa Rodríguez están disfrutando de unas merecidas vacaciones. Las futbolistas, que han tenido una intensa temporada, han aprovechado sus días libres para relajarse en la playa y pasar tiempo haciendo turismo y tomando el sol en alta mar. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de tranquilidad y disfrute se ha convertido en una pesadilla debido a una avalancha de insultos homófobos.

Las futbolistas compartieron en sus redes sociales una fotografía donde posan juntas con el mar de fondo. Una imagen sencilla y veraniega que, inexplicablemente, despertó la cara más homófoba de las redes sociales. Jenni Hermoso, jugadora del Tigres UANL Femenil, acompañó la foto con el comentario: "Principio y fin del verano", mientras posaba junto a Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, a bordo de un yate.

Comentarios homófobos y machistas

La reacción no se hizo esperar y la publicación se llenó de comentarios llenos de odio y desprecio. Comentarios como "Lo de las tijeras en las concentraciones de la selección era cierto”, “Lo de dejar la puerta abierta en las concentraciones era por algo”, y “Jorge Vilda tenía razón. Mucha razón”, reflejaron la homofobia latente en algunos sectores de la sociedad.

Afortunadamente, no todos los comentarios fueron negativos. Muchos usuarios salieron en defensa de las jugadoras. Hernandez Geazul, por ejemplo, señaló en Instagram: “Mucho hombre resentido en este post... Algo no anda bien, supuestamente nos desenvolvemos en una sociedad de libertad, tolerancia, respeto, y en un país desarrollado, que sigan comentarios homófobos, machistas o ridículos, es de pensarse...”. La cantante Lola Índigo también mostró su apoyo con un cariñoso “guapa” en la publicación.

La respuesta de Jenni Hermoso

Ante la oleada de comentarios negativos, Jenni Hermoso no se quedó callada. Pasadas las 24 horas, la futbolista se defendió a través de una historia en Instagram: "A estas alturas estos tipos de comentarios no me afectan en absoluto, pero entiendo que hay personas que se pueden sentir afectadas cuando los reciben", redactó Hermoso.

"Después se nos ocurre preguntarnos si es necesario dar la cara para que algún día toda esa gente tan cavernícola se extinga. Tengo claro que es raro que ocurra, pero tenemos que seguir siendo tan libres como somos y que por ningún motivo dejemos de hacerlo", sentenció.

Jenni Hermoso acompañó el texto con otra foto en la misma zona del barco, esta vez sola y con una camiseta puesta: "Aquí os dejo otra foto, que sé que os gusta, esta vez más tapadita, a ver qué burrada se os ocurre escribir ahora", finalizó, harta de soportar ataques homófobos.

Por razones obvias he decidido borrar el tweet de una jugadora con una amiga por el revuelo que se estaba montando, da pena ver como en pleno siglo XXI hay que leer ciertos comentarios retrógrados y completamente fuera de lugar.



Ojalá esto cambie pronto. — Real Madrid Femenino 🤍 (@madridfeminfo) June 23, 2024

La publicación de las futbolistas también llegó a otras plataformas. En X (antes Twitter), una cuenta relacionada con el Real Madrid Femenino publicó la imagen de las jugadoras de vacaciones, pero tuvo que borrarla tras el aluvión de comentarios homófobos. "Por razones obvias he decidido borrar el tweet de una jugadora con una amiga por el revuelo que se estaba montando, da pena ver como en pleno siglo XXI hay que leer ciertos comentarios retrógrados y completamente fuera de lugar. Ojalá esto cambie pronto”, manifestó la cuenta.