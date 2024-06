El colectivo LGTBI llama a frenar el retroceso de los derechos sociales

Una marea compuesta por cientos de personas llenó este sábado las calles de la capital grancanaria de los colores del arcoíris, durante la manifestación del orgullo LGTBIQ+ convocada por Gamá. A pesar del mal tiempo, y bajo el lema Educación, derechos y paz: Orgullo que transforma, la marcha partió desde la avenida José Mesa y López a las 19.30 horas para exigir «el freno al retroceso de los derechos sociales que se está viviendo en Europa» y poner fin a la radicalización del odio.

«Por mucho que quieran que retrocedamos, no lo van a conseguir. No lo vamos a permitir. Mientras esté en nuestras manos luchar y demostrar que todavía no estamos vencidas, seguiremos peleando por nuestros derechos y libertades», garantizó Montserrat González, presidenta de Gamá. «Solo queremos vivir como nos sentimos y con quien queramos. Con eso no le hacemos daño a nadie», remarcó.

Entre la multitud se encontraba Marta de la Rosa, que acudió a la cita acompañada por su pareja, Alma Cruz. «Tengo casi 31 años y llevo viniendo a esta manifestación desde los 16. En esta ocasión, estoy más motivada que nunca porque mi pareja es trans y quiero que, por favor, la sociedad termine de aceptar las decisiones de cada persona», comentó. Y es que, en la actualidad, aún tiene que hacer frente a situaciones de rechazo. «Nos encontramos con muchas malas miradas por la calle y con reacciones que no son normales a la hora de decir que mi pareja es del mismo sexo que yo», lamentó.

Rechazo

Unas palabras que secundó Alma, que en su caso, este sábado ha sido la primera vez que se ha unido al movimiento. «He llegado a caerle mal a mucha gente solo por pedirle que se dirija a mí por el género con el que me identifico», confesó esta joven de 22 años. «El problema es que hay personas que están intentando conseguir que retrocedan los avances que hemos logrado», anotó.

En el recorrido también participaron diferentes representantes políticos como la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez; la diputada del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias Elena Máñez; y el concejal de CC en el Ayuntamiento capitalino David Suárez, entre otros. «Hay que apoyar estas iniciativas. Aunque parezca que se han conseguido avances en materia de libertad, estamos viendo movimientos oscuros por parte de partidos como Vox, que intentan esconder todos estos logros», afirmó Suárez.

Al grito de diferentes consignas como «esto es lo suyo, vivimos con orgullo», «aquí está la resistencia trans» o «no es mi cuerpo, es tu mirada», los manifestantes fueron avanzando hasta llegar al parque del Estadio Insular a las 20.30 horas, donde Abigail Asensio y Jesús Arenas, representantes de la junta directiva del colectivo Gamá, procedieron a leer el tradicional manifiesto.

«Cuando creíamos haber dejado atrás los tiempos convulsos con leyes que nos perseguían, nos criminalizaban y nos hacían vernos como delincuentes o enfermas; cuando empezábamos a reparar la dignidad de tantas vidas dañadas; cuando desde la política se han reparado las leyes que generaban discriminación... ¡Hoy volvemos a necesitar salir a la calle para frenar el odio!», rezaba parte del texto.

El escrito también recordó las agresiones que ha sufrido el colectivo y la escasez de denuncias. «Más de 280.000 personas en nuestro país han sufrido agresiones LGTBIfóbicas en los últimos cinco años, y solo se denuncian dos de cada diez. A la infradenuncia se une la infradetección de este tipo de delitos, y máxime cuando se trata de personas migrantes LGTBI+».

En este sentido, se hizo referencia a los datos que maneja el Ministerio del Interior, pues sus informes anuales desvelan que los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI+ son los más numerosos y aumentan cada año. «Desde Gamá exigimos que las leyes que hoy nos protegen se defiendan y no se cuestionen. Exigimos que los derechos alcanzados se blinden para que nuestras familias diversas, nuestras infancias, nuestra juventud y nuestras mayores vivan libres y con derechos», defendieron desde el colectivo.

El manifiesto también abogó por la inclusión de las familias LGTBI+ en las agendas escolares y por la creación de un pacto de Estado contra los discursos de odio «hacia todos los grupos vulnerables». Además, defendió la necesidad de trabajar la educación sexual con perspectiva de género y diversidad, así como la importancia de emprender acciones que promuevan el acceso al empleo para las personas LGTBI+.

«Somos comunidad y no podemos mirar hacia otro lado cuando no se celebra el Orgullo en cada estado, nación o territorio porque se ha instaurado el odio, la guerra, el genocidio y la violencia. El Orgullo es una de las herramientas fundamentales para hacer incidencia política y dar visibilidad y voz a las demandas de las personas LGTBI+», aseveraron.

Premios

Tras concluir la lectura, llegó el momento de hacer entrega de los premios Orgullo 2024. En esta ocasión, el premio Tagoror a la trayectoria en el activismo LGTBI recayó en la murga Las Traviesas, por incorporar las realidades trans en sus letras.

El premio Jennifer Quiles a la promoción de la cultura LGTBI lo recibió el comunicador Ibán Padrón, un galardón que conquistó por su compromiso con dar visibilidad a la comunidad y por acompañar al colectivo en cada Orgullo.

El premio Pintadera Arcoíris al mérito por los Derechos LGTBI fue otorgado a Global , ya que sus campañas han contribuido a dar voz y visibilidad a las reivindicaciones. Además, ha conducido a la ciudadanía hacia el respeto de los derechos LGTBIQ+.

También se entregó un reconocimiento especial a la Alianza Educativa LGTBIQA+ Canarias por constituir un espacio de experiencias y reflexiones compartidas para acabar con los casos de acoso LGTBIfóbicos e implicar en esta lucha a toda la comunidad educativa.

La ganadora del premio Especial a título póstumo fue Ana Santana Alemán. «Su historia es la de una persona luchadora, alegre, valiente y cariñosa que se mantuvo firme hasta el final», destacaron.

Por último, el antipremio Tenique se dirigió a las políticas tránsfobas de las federaciones deportivas, ya que suponen un obstáculo para que las personas trans puedan vivir libremente e impiden que desarrollen su potencial en los entornos deportivos.

Al concluir la entrega de galardones se dedicaron unos minutos a recordar las figuras de la activista trans Silvia Reyes y la escritora y artista visual trans Roberta Marrero, ambas fallecidas este año.

El broche de oro de la jornada reivindicativa lo puso el concierto Ciudad Orgullosa, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tuvo como protagonistas a artistas locales como Thania Gil, Ninfa Santana, Malena Sevilla, Kilian Viera o Dácil Suárez. Todos ellos versionaron canciones que se consideran himnos LGTBIQ+.

