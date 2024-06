El amigo del asesino del brutal asesinato de Laura y su madre: "Si llego a irme con él me lleva por delante"

La alcaldesa de Zafarraya (Granada), Rosana Molina, ha decretado este sábado tres días de luto por el crimen de Laura, una joven de 20 años, y de su madre, ambas asesinadas por la expareja de la joven, quien se ha suicidado con la misma escopeta utilizada en el doble homicidio.

Zafarraya, un municipio del Poniente de Granada con unos 2.000 habitantes, ha aprobado tres días de luto oficial. Como señal de duelo, las banderas ya ondean a media asta en memoria de sus vecinas Laura y Marian, asesinadas esta madrugada.

El doble crimen tuvo lugar poco antes de las 6:00 horas de este sábado en la vivienda que compartían Laura y su madre. El exnovio de Laura entró sin forzar la puerta y disparó a ambas con una escopeta de caza. Tras cometer el asesinato, el agresor se trasladó a su propia vivienda en Zafarraya y se suicidó con la misma arma.

Conmoción

La alcaldesa Rosana Molina, en la rubrica del decreto, expresó la profunda tristeza de la corporación y extendió el pésame a los familiares y conocidos de las víctimas. "Su recuerdo y nuestro cariño hacia ellas estarán siempre presentes en la memoria y el corazón de Zafarraya, pueblo pacífico y de acogida, que con contundencia rechaza y ha rechazado siempre la violencia de género y su manifestación más terrible como es el asesinato cruel de tantas mujeres", señala el decreto.

El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto y ha suspendido todas las actividades culturales y festivales previstos hasta el próximo 6 de julio. Además, ha convocado una concentración pública frente al Consistorio a las 21:00 horas de este sábado, para mostrar su pesar por la muerte de las dos vecinas y denunciar la "terrible lacra de la violencia machista".

El asesino estaba completamente obsesionado con Laura

Según el medio 'Granada Hoy', el entorno del asesino de Laura y su madre ha revelado detalles inquietantes. Un amigo del asesino comentó que no le sorprende este brutal y cruel asesinato: "Yo me lo veía venir". Asegura que el agresor estaba obsesionado con la joven y tenía muchos celos. "Menos mal que no fui anoche con él porque me lleva por delante", añadió.

Por otro lado, una vecina de Laura y su familia también relató su experiencia a 'Granada Hoy'. "Escuché tres disparos. Primero uno, y luego dos seguidos. ¿Qué ha sido eso?, le pregunté a mi marido. Eso son tiros, me dijo. Entonces levanté la persiana y vimos al autor salir de la casa sin camiseta, descalzo y con una escopeta de cartuchos. Le dije '¡pero qué has hecho!'", relató la mujer, visiblemente conmocionada.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.