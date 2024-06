El doctor Francisco Rodríguez Pulido ingresa en la Real Academia de Medicina de Canarias

El especialista en Psiquiatría Francisco Rodríguez Pulido ingresó el pasado miércoles en la Real Academia de Medicina de Canarias como académico numerario, en el marco de un acto celebrado en la sede de la organización científica, que se encuentra en el Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. «Para mí es un orgullo pertenecer a esta institución tan prestigiosa, que siempre se ha preocupado por los temas relacionados con la salud de la población canaria, y desde donde podemos compartir muchísimos conocimientos», manifiesta el facultativo.

Durante el encuentro, el psiquiatra pronunció el discurso La razón y la sinrazón del suicidio, que ofreció una visión actualizada sobre esta problemática. «Me centré en analizar las actitudes que han tenido las distintas sociedades frente al suicidio y abordé las teorías actuales que tratan de explicar por qué las personas deciden poner fin a su vida. Además, hablé de los mecanismos de predicción y de la prevención, ya que Australia y los países del norte de Europa disponen de programas muy eficaces que podrían ayudarnos», cuenta.

Rodríguez Pulido nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1958. En 1985, obtuvo la licenciatura en Medicina por la Universidad de La Laguna (ULL) y culminó los estudios de doctorado en la misma universidad en 1989, con la presentación de la tesis El estudio epidemiológico del suicidio consumado en el archipiélago canario (1977-1983).

Trabajos

Su ejercicio profesional lo realizó en el Hospital Universitario de Canarias hasta 1992, donde hizo su especialización. Entre 2004 y 2008, trabajó en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria como Facultativo Especialista de Área (FEA) por períodos discontinuos.

A lo largo de su trayectoria, ha sido autor de numerosas publicaciones y guías como Salud mental y bienestar. Más allá del arte; Ensayo para una lectura crítica. De Sísifo a San Borondón; La autonomía personal en el empleo ordinario de las personas con trastorno mental grave; Guía práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida; El método epidemiológico en salud mental; Guía de cuidados físicos para las personas con trastorno mental grave; o Análisis del modelo de la asistencia psiquiátrica y la salud mental de Canarias. Recomendaciones futuras, entre otras. Las aportaciones plasmadas en esta última fueron recogidas el II Plan de Salud de Canarias.

También, ha publicado artículos en LA PROVINCIA/DLP y El Día -del mismo grupo editorial que este medio-. Asimismo, fue responsable durante dos décadas del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (PIRP) de Tenerife y ha dirigido 14 tesis doctorales. Además, ha ostentado el cargo de presidente de la sección de Rehabilitación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN). Desde 1992, es profesor titular de la ULL.

«Lo que más me enorgullece de mi trayectoria profesional es mi coherencia. Desde que era un joven médico, pensaba que había que ofrecer otro tipo de cuidados a las personas con trastornos mentales. Por eso, durante todos estos años, me he centrado en empujar a las administraciones a hacer un cambio en los modelos asistenciales», apunta el experto.

Tal y como explica, su método de enseñanza en la ULL está basado en el diálogo socrático. ¿El objetivo? Abordar la Psiquiatría de una forma cercana. «Parto de las ideas que tienen mis propios alumnos y, con base en ellas, vamos construyendo o deconstruyendo los conocimientos que tienen. De este modo, reunimos entre todos los elementos adecuados», detalla.

Y es que, a juicio del académico, la Psiquiatría es un paradigma complejo en el que inciden diferentes factores. «Nada se puede entender sin la presencia del medio en el que nacemos y donde crecemos. La vida de los seres humanos es compleja porque estamos inundados de interacciones, ya que proceden del propio organismo y de fuera, lo que se traduce en una serie de modificaciones. Por eso, el suicidio no se comprenderá hasta que dispongamos de una teoría general del ser humano y de la enfermedad mental», subraya.

Ahora mismo, el doctor está trabajando en un proyecto del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), junto con otros profesionales, que tiene como propósito mejorar el bienestar de la población canaria.

«Estamos haciendo un análisis de la situación del Archipiélago y planteando diferentes propuestas. Esperamos que esto ayude a encontrar un nuevo modelo para mejorar los cuidados de la población, ya que en estos momentos estamos asistiendo a una gran inequidad social», asevera.

Otro de sus proyectos se centra en promover la creación de la categoría profesional del paciente experto en salud mental. «Es importante que las personas que se han recuperado de trastornos de la salud mental puedan trabajar en los propios servicios públicos dedicados a esta especialidad. Para ello haría falta formación, pero estoy seguro de que sus experiencias podrían ayudar mucho a otros pacientes», defiende Rodríguez Pulido.

La Real Academia de Medicina de Canarias nació en 1880. Durante su primera etapa, fue la única organización científica y profesional de Medicina en la región. Entre sus principales funciones, destacan la promoción del conocimiento, la formación continua y la colaboración institucional.

Suscríbete para seguir leyendo