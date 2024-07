El truco viral de una tiktoker para viajar por "muy poco" dinero

¿Hay que tener mucho dinero para viajar a destinos turísticos atractivos y disfrutables? Esa es la pregunta que muchos se hacen a la hora de planificar sus vacaciones. Lucía (@igonxelmundo), una joven española, demuestra en su cuenta de TikTok que no es necesario. En un video que se ha hecho muy viral, la mujer revela el truco que utiliza siempre en sus viajes: "ser una rata". Tal como explica, esto significa aprovechar cada euro al máximo, aunque ello le pueda llevar a vivir algunas incomodidades en sus vacaciones.

La tiktoker explica como ha llegado a pagar apenas dos euros por noche en algunos de sus viajes, como en Indonesia. "Una almohada es un privilegio y el agua caliente, olvídate", relata. Además, recuerda que ha pasado muchas noches rodeada de compañeros especiales e inesperados como hormigas, arañas y cucharachas. Esto lo considera parte del encanto de viajar y algo que debe aceptar para no gastar más de lo que se puede permitir.

Sumergirse en la cultura local

Más allá del ahorro, la joven subraya la riqueza de sumergirse profundamente en la cultura local, aceptando las condiciones como vienen, sin cuestionar siquiera la comida que le sirven. "Para meterte bien en la cultura, tú tienes que venir desde abajo. Que tú estás pagando un euro y medio por una comida, pues tú no preguntas si eso es perro o pollo. No lo preguntas", explica.

Este estilo de viajar poco convencional ha generado diversas reacciones en TikTok, desde elogios por su valentía hasta escepticismo sobre la falta de confort que puede llegar a suponer esta forma de viajar. Sin embargo, Lucía demuestra que es posible viajar con un presupuesto limitado si estás dispuesto a aceptar ciertos hándicaps. Su creatividad y humor a la hora de narrar sus historias por el mundo se ha ganado de muchos usuarios en la red social china.

"Si donde vas no estás mejor que en casa, no son vacaciones", "si no te importa vivir entre cucharachas...", "mientras no cojas una enfermedad, adelante", "para dormir con ratas y cucarachas prefiero quedarme en casa". Estos son algunos de los comentarios que en tono humorístico le hicieron a la autora del vídeo sobre su forma de viajar. Ella se tomó todos ellos con mucho humor y respondió recordando que las cucarachas "solo son insectos".