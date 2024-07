Fayna Bethencourt, tras el ingreso en prisión de Carlos Navarro 'El Yoyas': "Seguirá yendo a por mí"

Fayna Bethencourt explica cómo se encuentra tras el ingreso en prisión de Carlos Navarro 'El Yoyas', su expareja al que le pesaba una condena de cinco años y meses de cárcel por maltrato habitual y lesiones, entre otros delitos. La exconcursante de 'Gran Hermano 2' ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha relatado cómo ha vivido estos últimos días tras la detención de Navarro.

"He entrado en un shock emocional", ha comentazo diciendo Bethencourt en esta entrevista. "Tengo ansiedad crónica, es una secuela de lo que viví con esta persona, es duro. Ahora se me ha disparado. Este pico de ansiedad tan bestial ha sido por tantas emociones retenidas. Me dio un ataque de pánico, tenía la mandíbula sellada, me quedé como paralizada. No podía ni hablar, aprietas tanto la mandíbula de la misma ansiedad..., hoy me duele la cara. Se me vino todo encima. Siempre me levanto, esa es mi fuerza", ha añadido posteriormente.

A pesar de que ya está en prisión y de creer que se ha hecho justicia, Fayna también se ha mostrado con miedo, asegurando que no crea que este sea el final de esta terrible historia: "Con él desgraciadamente nunca lo es".

"Sé que igual que tenía la cara dura de hablar cuando estaba escondido, ahora va a escupir veneno contra mí. Va a morir matando. Seguirá yendo a por mí…", ha continuado Fayna en esta entrevista concedida a la mencionada revista.

Además de asegurar que si viviese en la Península estaría "mucho peor", la exparticipante del reality de Telecinco también ha desvelado cómo fue el momento en el que la policia le comunicó que había arrestado a 'El Yoyas' tras más de dos años en busca y captura: "Hacia las cinco y media de la mañana sonó el teléfono. El policía se identificó y me dijo: ‘Hemos arrestado a Carlos Navarro’”