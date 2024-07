El Yoyas desde la cárcel dice "dar por perdida la relación con mis hijos"

Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', ha enviado una carta exclusiva al programa TardeAR desde la cárcel de Brians 2, donde cumple una condena de cinco años y ocho meses por maltrato habitual, lesiones, amenazas y vejaciones. En la misiva, Navarro arremete contra su expareja Fayna Bethencourt, acusándola de haber impedido el contacto con sus hijos al retirarles los teléfonos antes del juicio en 2020.

Navarro, quien perdió la patria potestad debido a su condena, expresa su desesperanza respecto a la posibilidad de restablecer la relación con sus hijos. Tras estar en busca y captura durante casi dos años antes de su arresto, sus palabras reflejan un sentimiento de resignación.

"Hola. Aún es pronto para saber cómo estaré aquí porque la condena es elevada. He hablado con el psicólogo y la asistenta social y me decían que lo mío era para un tercer grado directo, pero claro, si hubiera entrado el primer día", comienza el escrito de Navarro

La lucha contra la depresión

El Yoyas ha asegurado que la depresión ha sido un problema importante en su vida, afectando su capacidad para interactuar con sus hijos de manera adecuada: "En 2017 tenía a mis hijos que cuando me decían de hacer actividades, no podía. La depresión no me dejaba actuar, y con esta condena y quitándome la patria potestad, yo doy por perdida la relación con mis hijos".

Navarro también acusa a su expareja Fayna Bethencourt de haberles quitado los teléfonos a sus hijos para impedir el contacto con él hasta la fecha del juicio en noviembre de 2020. "Ahora ya no me esperan, y creo que nunca me esperarán, ese es el desgarro. Eso sí, tengo apoyo de mi familia y sin ellos, lo demás no importa", concluye el texto con un "gracias" acompañado de su nombre y apellido.

Reacciones en TardeAR

Tras la lectura de la carta, algunos colaboradores del programa TardeAR comentaron sobre su contenido. Beatriz Archidona, presentadora del programa en sustitución de Ana Rosa Quintana durante el verano, destacó la necesidad de proteger a los hijos de maltratadores para evitar que sigan patrones de conducta nocivos.

"Se suele apartar de los maltratadores de sus hijos porque se puede dar el caso de que ese modelo de comportamiento sea un ejemplo para ellos y para evitar que los niños sufran episodios de depresión y ansiedad. Es decir, que no se les aparta porque les dé la gana a los jueces", afirmó Archidona.

Por otro lado, el colaborador Manu Marlasca lamentó la falta de arrepentimiento en la carta de Navarro. "No invoca el perdón de nadie", comentó Marlasca.

Archidona concluyó su intervención subrayando la gravedad de la situación: "Me llama la atención que habla de una condena alta. No hay condena más dura que la de Fayna, que ha estado viviendo durante años sabiendo que su maltratador había huido y que podía aparecer en cualquier momento".