Aimes Kurz: ''Para sentirte héroe de tu propia historia necesitas conectar con la valentía''

Aimes Kurtz asiste al Real Club Náutico de Gran Canaria para presentar por primera vez sus dos obras en conjunto: El arte de vivir ligero: Cómo dejar de sufrir las emociones desagradables y Los silencios del héroe, dime quién eres tú. Pero no acude sola, sino que va acompañada por un concierto de cuerdas y una sorpresa muy especial.

¿Cuál fue ese <<chispazo>> que provocó que comenzara a escribir?

Empecé a escribir el libro porque tengo una clínica donde trabajo con terapias manuales y me di cuenta de que dando estos servicios conversaba con los pacientes más de lo que trabajaba con mis manos. Entonces dije: <<Oye, voy a meter todas mis reflexiones en un libro. Así el paciente lo lee, viene a consulta y yo puedo trabajar sin hablar tanto>>.

Usted trabaja en el Centro Avanzado de Fisioterapia. ¿Podría comentarnos acerca de las terapias que se ofrecen en su lugar de trabajo?

En principio son terapias muy sutiles, muy respetuosas, nada invasivas o dolorosas. Creo que no hay que hacerle daño a la persona para que mejore porque ya trae el sufrimiento de casa. Las técnicas que hago generan sensaciones placenteras que influyen de manera positiva en todo el cuerpo del paciente. En general, son técnicas que devuelven la autosuficiencia.

Hablando de sus libros ¿cree que El arte de vivir ligero: Cómo dejar de sufrir las emociones desagradables o Los silencios del héroe, dime quién eres tú son obras que todo el mundo debe leer en algún momento de su vida?

Por supuesto. Además, son libros escritos con mucha materia medicinal, pero fácil de leer para cualquier persona no experta. El contenido es rico tanto para profesionales como para los que no. No están encasillados en ningún público en concreto. Al final, todo va sobre transformar sensaciones desagradables en agradables a través de su lectura.

¿Cómo ayudan sus libros a quienes los leen?

El libro en sí te cambia como persona y cómo te miras a ti mismo. Son libros bastante potentes. El segundo, Los silencios del héroe: dime quién eres tú es bastante más atrevido. De todos modos, yo siempre recomiendo leer el primero, El arte de vivir ligero: Cómo dejar de sufrir las emociones desagradables. Si te ha ayudado lo que cuento en este primer libro, lánzate de cabeza al segundo.

¿Por qué motivo ha catalogado Los silencios del héroe: dime quién eres tú como una obra atrevida?

Porque plantea una manera de vivir donde lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos lo ponemos en sincronización. Y, una vez logramos esa sincronicidad, se trata de darle valía a la realidad que tenemos dentro, y en el interior todos somos héroes. Para sentirte héroe de tu propia historia necesitas conectar con la valentía para que te atrevas a expresarlo al exterior, ya sea con palabras o con emociones.

Háblenos de El arte de vivir ligero: Cómo dejar de sufrir las emociones desagradables. ¿Qué se encontrarán los lectores en sus páginas?

El libro se sustenta en tres pilares que definiría como tres miradas distintas. El primer pilar habla sobre la información teórica con la que encamino mi trabajo. En el segundo, para hacerle más fácil la comprensión al lector, ejemplifico la teoría con 26 casos en los que trabajo, todo desde mi subjetividad. Por último, el tercer pilar es la mirada del propio paciente, es decir, cómo ha vivido su paso por la clínica.

En Los silencios del héroe: dime quién eres tú, 33 de sus pacientes le dieron un título que definiera cada una de sus historias particulares. ¿Qué tan importante ha sido esta colaboración de doctor y paciente para el proceso de escritura?

Lo primero de todo es que haya complicidad entre mis pacientes y yo. Así, de alguna manera entran en su mundo interior y, a lo largo de una hora de tratamiento manual, comparten qué consiguieron, lo que existió, lo que entendió... Cité a unos 150 pacientes y les dije: <<¿Te parece si escribes lo que viviste en ese momento concreto?>>. Son historias muy potentes, como la de un niño de 12 años que quiere ser el mejor bailarín de la Ópera de París.

En las dos presentaciones de sus libros ha estado acompañada por un concierto de cuerdas. ¿Existe alguna relación entre su profesión y la música?

Sí, de alguna manera sí. Las cuerdas, a nivel musical, despiertan sensaciones bonitas en el cuerpo del paciente, como la plenitud y la felicidad. Cuando el paciente entra a mi consulta, yo hago el trabajo que debe hacerse y, después de 5 o 10 sesiones, la persona sale a la calle y el problema pasa a la historia. De todas formas, la sorpresa de la presentación ha sido incorporar un instrumento de viento porque toca otro tipo de sensación, ya que el aire es lo que respiramos.