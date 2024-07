Un estudio avala la eficacia de la tirzepatida en el control de la apnea del sueño

Existen diferentes tipos de trastornos del sueño, pero el más frecuente entre la población del Archipiélago es la apnea obstructiva. Algunos casos leves pueden resolverse llevando a cabo un cambio en el estilo de vida. Ahora bien, el tratamiento más pautado es la terapia CPAP, que consiste en una máquina que genera una presión de aire continua a través de una mascarilla, que debe utilizarse a la hora de dormir. «Esto es bastante incómodo para los pacientes y no todos lo toleran de forma adecuada. Sabemos que las personas que tienen un gran volumen de grasa visceral consiguen mejorar los episodios cuando logran reducir la cantidad de grasa, pero nunca habíamos contado con un medicamento que ayude a manejar este trastorno», afirma el doctor Julián Tamayo, que además advierte de que Mounjaro aún no ha sido aprobado para este uso. «El estudio publicado en The New England Journal of Medicine ofrece unos resultados prometedores. Sin duda, dará lugar al desarrollo de nuevas investigaciones», valora el facultativo. | Y.M.