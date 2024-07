Yara de León recibe la “Mención de Honor” de la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI por su trayectoria profesional

La Asociación Mujer Canaria Siglo XXI ha otorgado este año la «Mención de Honor» a la vicepresidenta ejecutiva de la Patronal de Concesionarios de Canarias, Yara de León. Esta distinción reconoce la trayectoria profesional de hombres y mujeres y su papel como fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Para Cristina Pulido, presidenta de la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI, «este galardón es un testimonio de su incansable dedicación, trabajo y liderazgo en cada una de las responsabilidades que ha asumido. Valoramos su aportación y contribución al desarrollo del talento y liderazgo femenino y estamos convencidas en la Asociación de que Yara de León es un referente para el resto de mujeres jóvenes que están comenzando su andadura profesional».

Nacida en Lanzarote, Yara de León es hoy en día uno de los rostros más conocidos dentro del mundo de la comunicación en Canarias tras haber estudiado periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su andadura profesional en Lancelot Televisión y en apenas año y medio se convirtió en una de las presentadoras más queridas de Televisión Canaria protagonizando diferentes formatos televisivos, y estando en última etapa al frente de los Servicios Informativos de la televisión autonómica durante más de 6 temporadas.

En la actualidad y como vicepresidenta ejecutiva de la Patronal de Concesionarios de Canarias forma parte del Consejo Asesor de Faconauto Woman, la patronal nacional que integra a más de 2.500 empresas

concesionarias y que genera más de 160.000 empleos directos. Continúa vinculada al periodismo de investigación codirigiendo y presentando el programa «Ruta2035», que comenzará su tercera temporada

a partir de septiembre en Televisión Canaria. Un formato impulsado por la Patronal y la productora Ojo de Pez Audiovisual, que analiza la descarbonización del transporte, la transición hacia una movilidad libre de emisiones e investiga las nuevas tecnologías de propulsión del futuro.

Su trayectoria y formación no acaba aquí. Es además licenciada en Derecho y fue responsable de Relaciones Institucionales en Canarias de Red Eléctrica de España, el operador del sistema eléctrico de nuestro país, asumiendo en su última etapa en la compañía el área de Asuntos Europeos. De León, ha demostrado una excepcional capacidad para afrontar retos y desafíos, lo que también la ha llevado a ser directora de Poema del Mar del Grupo Loro Parque.

Durante su discurso de agradecimiento expresó su gratitud hacia su familia, amigos y colegas que la han apoyado en su trayectoria profesional. «Me siento muy honrada y agradecida por recibir este galardón, y por haber tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente en tantos ámbitos que me han permitido conocer, a lo largo de los años, a grandísimas personas y profesionales brillantes que me han enseñado tanto y me han acompañado para que hoy esté aquí. Con honestidad, no creo ser un referente para nada, ni para nadie, pero estoy convencida de que la fórmula del trabajo, la constancia y creer en uno mismo sonclaves para alcanzar los objetivos y metas que te propongas». «Este reconocimiento no solo es un reflejo de mi esfuerzo, sino también del apoyo incondicional de quienes han creído en mí», comentó emocionada.

Además de su éxito profesional, Yara de León es embajadora de la Asociación Charter 100 Canarias, es una apasionada de las letras y de las artes escénicas y ha protagonizado varios cortometrajes y documentales de la mano del cineasta Ángel Valiente, siendo galardonada con el Premio Agustín Espinosa en la categoría de relato corto en tres ocasiones.