Los expertos alertan de un aumento de la miopía a edades más tempranas

Más atención oftalmológica

La miopía es un defecto visual que impide a las personas afectadas enfocar bien los objetos lejanos. Sin embargo, en el caso de los niños, los síntomas que pueden alertar de su aparición pasan desapercibidos. «Durante la infancia no hay síntomas. Los niños no saben lo que es ver bien y si no visitan al oftalmólogo es muy complicado detectar el problema», manifiesta la doctora Josefina Reñones. Hay que recodar que en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó de los graves problemas de salud visual a los que se enfrenta la población. Lo hizo a través del primer Informe Mundial sobre la Visión, donde defendió la importancia de reforzar la atención oftalmológica. Además, el documento reflejó que la necesidad insatisfecha de atención a la miopía en las regiones de ingresos bajos y medios es cuatro veces mayor que en aquellas que registran ingresos altos. | Y. M.