Riña entre los sindicatos y el Colegio de Biólogos por la supuesta obligatoriedad de colegiar docentes

El Colegio Oficial de Biólogos (Cobcan) advierte en una serie de cartas dirigidas a los docentes de biología la obligatoriedad de colegiación para poder ejercer la profesión. Tanto el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (Stec-IC) como la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), dos de los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública canaria, cierran filas contra los requerimientos emitidos vía burofax por la entidad de biólogos.

Los sindicatos se acogen al ‘contracomunicado’ elaborado por la Dirección General de Personal (DGP) de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias publicado hace una semana, y al que le precede otro texto similar del 6 de abril de 2022. Este ‘contracomunicado’ inicial venía como contestación a las cartas que el Cobcan envió a todos los centros educativos canarios de Educación Secundaria Obligatoria como de Formación Profesional.

En este sentido, la Consejería es clara. En la nota remitida por la DGP, queda especificado en negrita que el “personal docente licenciado o graduado en Biología o Ciencias Biológicas, que imparta cualquier materia relacionada con la Biología, no está sujeto a colegiación obligatoria”.

Respaldo sindical a la Consejería

Ambas asociaciones sindicales suscribieron entonces esta idea a través de su portal web, calificando a la campaña del Cobcan como “no admisible” además de resultar “engañosa” y “rayar el intrusismo profesional”, al considerar que el organismo trata de regular la profesión docente, una materia “donde no tiene competencia ninguna”. A fecha de hoy, el pleito sigue abierto, con cada una de las partes afirmando versiones dispares e inmóviles.

A raíz de los argumentos esgrimidos por la Administración Educativa en 2022, apenas unos días después, el Cobcan dirige una respuesta en la que se acogían a lo estipulado en la publicación número 40 del Boletín Oficial de Canarias, publicada el 26 de febrero de 2018. Según esta, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo autonómico reguló que la colegiación sería obligatoria en aquellos que impartan la “enseñanza de la biología en los términos establecidos por la legislación educativa”.

Esta batalla de correspondencia entre Consejería y Cobcan se mantiene todavía latente, siendo precisamente lo que se entiende por "términos establecidos por la legislación educativa", el aspecto al que se aferra la Consejería para desmentir la obligatoriedad de la colegiación. En la más reciente carta, firmada el pasado 4 de julio, se establecen dos supuestos para distinguir cuando la colegiación es imperativo y cuando no: "Si el personal docente universitario ejerce las atribuciones de la profesión y en su consecuencia, está ejerciendo la profesión, por ende cabría la exigencia de colegiación", mientras que "si la docencia no va dirigida a estudiantes que no van a adquirir las competencias profesionales que le habilitan para la obtención el título, no ejercen la profesión de biólogos, siendo este el caso de la docencia que imparten los profesores de Enseñanza Secundaria".

Por su parte, desde el Cobcan se continúan enviando estas comunicaciones a los centros educativos de las Islas Canarias, en las que se defiende valorativa de la situación y una postura crítica hacia el Gobierno autonómico: “se ha observado desigual aceptación y colaboración por parte de las administraciones y personas implicadas, de forma que siguen realizando su actividad profesional como biólogo sin estar debidamente colegiados”.

Agresividad en las formas El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (Stec-IC) califica de “agresivas” los burofaxes del Colegio de Biólogos (Cobcan), con destino a los centros educativos y, en “Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible [...] de forma inmediata, puesto que este documento supone la apertura de un expediente administrativo a su nombre”, señalan en uno de los mensajes del Cobcan, suscrito por su decano, Matías Fonte-Padilla, y al que ha podido tener acceso LA PROVINCIA/DLP. “Si no se colegia, seguirá incumpliendo este requisito legal, por lo que continuaremos con cuantas acciones sean necesarias desde el punto de vista legal”, recoge el texto. De esta manera, el Cobcan reclama la colegiación y amenaza con

Pero, ¿por qué debería de un biólogo colegiarse? Según el Cobcan, los beneficios son múltiples y dan garantías de protección a los trabajadores. Citando textualmente uno de sus burofaxes, "la cuota de colegiación es de las más bajas de todos los colegios profesionales de Canarias, 144 euros anuales".

El planteamiento del Cobcan no hace distinciones y afectaría tanto al personal docente de Educación Secundaria Obligatoria como de Formación Profesional, así como de universidades. Desde el Stec-IC entienden que la colegiación no se da en ninguna otra especialidad y que son los únicos colegios de docentes que lo han evidenciado. Uno de los portavoces del Stec-IC, Gerardo Rodríguez, se muestra tajante al alegar que el Cobcan "ejerce una vulneración de los derechos de los docentes", además de especificar que "el único requisito que deben tener los son los requisitos de titulación, es decir, el Máster del Profesorado en caso de ejercer como maestro de la ESO o Formación Profesion, además del título de grado o licenciatura".

Aún no se sabe quién tendrá la última palabra en este embrollo que ya toma aires de culebrón.