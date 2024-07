La ULPGC estrena dos Programas Formativos y cuatro Títulos Propios

Para el próximo curso 2024/2025, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ampliará su oferta de títulos propios con cuatro nuevas titulaciones que se pondrán en marcha en el primer semestre y dos nuevos programas formativos especiales para mayores de 55 años.

Los títulos propios son enseñanzas ofertadas y certificadas por la ULPGC con el fin de atender a necesidades formativas no recogidas en el catálogo oficial de titulaciones universitarias que, además, se pueden poner en marcha con mayor agilidad que los títulos oficiales.

De esta manera, la ULPGC, al igual que el resto de universidades españolas, pretende satisfacer las demandas de su entorno ofertando estudios que cuentan con la garantía de la institución universitaria. En la actualidad, la ULPGC oferta aproximadamente 35 títulos propios y acoge en ellos a unos 500 estudiantes, a los que se suman los más de 1.000 que cursan certificaciones de programas formativos, para cuyo acceso no es necesario un requisito académico previo, sino la experiencia laboral en distintos campos de actuación.

Como novedad, en el primer semestre del próximo curso académico se suma a la oferta de este tipo de enseñanzas, cuatro nuevos títulos, cuyo plazo de inscripción ya está abierto en la web de la ULPGC.

Novedades

El Titulado Universitario Superior en Ciencias Gastronómicas consta de 180 créditos ECTS y se impartirá a lo largo de dos años, a partir del mes de octubre de 2024. Este programa académico está diseñado para formar profesionales en Ciencias Gastronómicas que cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para comprender el fenómeno gastronómico.

Por lo tanto, el alumnado se capacitará para innovar, diseñar y gestionar servicios en alta cocina, restauración comercial y colectiva, así como para desarrollar proyectos en el campo de las Ciencias Gastronómicas. Para acceder se debe estar en posesión de un título de Grado (o equivalente), o bien en un título de Técnico Superior, preferiblemente en la rama de hostelería.

También se podrá inscribir en Maestría Universitaria Arts MBA en Gestión Cultural, Artística y Creativa. Este título se impartirá a partir de noviembre de 2024, por un periodo de un año, hasta completar los 60 créditos (600 horas presenciales) que lo conforman.

El programa promueve la adquisición de competencias relacionadas con el dominio de las habilidades directivas y las técnicas de management para la gestión eficiente de entidades y proyectos en el ámbito de la cultura, las artes y las industrias creativas, y es precisamente en su carácter orientado a la gestión donde reside su singularidad, más alejado de aspectos teóricos y estéticos.

Para acceder al programa formativo se puede estar bien en posesión de un título de grado, bien en la de un título de técnico superior, e igualmente se podrá acceder mediante la acreditación de experiencia profesional de al menos tres años en la materia del título.

Idiomas

También se incluye el título de Experto Universitario en Postgraduate Diploma in English as a Medium of Instruction (EMI & ESP), Multimodal Communication and Technologies. Esta modalidad, de 20 créditos y 8 meses lectivos de duración, se impartirá online y en sesiones síncronas. Su programa persigue mejorar las metodologías de enseñanza del inglés dentro del marco pedagógico English as a Medium of Instruction (EMI) y contribuir a la internacionalización de las aulas.

Ofrece la oportunidad de desarrollar tanto la competencia comunicativa en el idioma inglés (hasta el nivel C1/C2) como las técnicas pedagógicas dentro del contexto EMI. También se enfoca en la comunicación multimodal y en el uso de recursos tecnológicos para enriquecer las experiencias de aprendizaje.

Como última titulación, se incoporará Experto Universitario en Dirección Técnica de la Actividad Física y el Deporte. Tiene una duración de seis meses lectivos, a partir del mes de octubre de 2024. Cuenta con 16 créditos, y se enfoca a dotar al alumnado de competencias relacionadas con la dirección técnica y puestos de responsabilidad en el sector de la educación física, la actividad física y el deporte. Se dirige preferentemente a titulados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Por otro lado, la ULPGC ofertará dos nuevos Programas Formativos Especiales para los mayores de 55, que comenzarán a impartirse a partir del próximo mes de octubre y que constarán de dos cursos académicos.

El primero de ellos, el Diploma en Estudios Asiáticos, comprende un programa que pretende ofrecer al alumnado los conocimientos suficientes para localizar las efemérides e hitos más importantes de la historia de los países que conforman el continente asiático.

Se abordará desde varios ámbitos académicos, como el punto de vista histórico y geopolítico; desde el ámbito de la lengua y la literatura; desde la antropología, cultura y arte; desde el entorno económico; y desde el ámbito de las ciencias de la salud y alimentación.

Por otro lado, se incluye el Diploma de Estudios Gastronómicos Canarios. Este programa fija como objetivo principal dar a conocer mejor las Islas Canarias a través de sus productos y sus productores, así como visibilizar la contribución de ellos a la gastronomía, economía y cultura de las Islas Canarias.

De este modo, se pretende concienciar del valor del producto local y así impulsar su consumo; acercar al alumnado a la historia y origen de Canarias a través de su gastronomía, e integrar, en alguna medida, la actividad agrícola en la formación universitaria.

Estos dos nuevos Programas Formativos se suman a los seis que ya están ofertándose desde hace 25 años en la institución, acogiendo a más de 1.200 estudiantes anualmente.