El 74% de los estudiantes supera la EBAU de julio en la ULPGC

El 74,48% de los estudiantes presentados en la fase general ha resultado apto en la prueba extraordinaria de la EBAU de julio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). De los 964 estudiantes presentados han resultado aptos 718: 328 hombres (el 72,9% de ellos) y 390 mujeres (el 75,9% de las estudiantes que concurrieron a los exámenes).

Por itinerarios, en la rama de Artes Plásticas, Imagen y Diseño resultó apto el 81,48% de los presentados. En la rama de Música y Artes Escénicas, el 71,43%; en Ciencias y Tecnología, el 77,91%; en la de Humanidades y Ciencias Sociales, el 71,22%; y los procedentes del Bachillerato General aprobaron en un 57,89%.

Desde ayer, la ULPGC hizo públicas las calificaciones, habilitando un enlace web directo para su consulta: ulpgc.es/miebau. Los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes que consideren durante los próximos tres días, si bien la publicación de las calificaciones definitivas tras la revisión tendrá lugar el 19 de julio.

Hay que recordar que en julio de 2023, resultó apto el 73% de los estudiantes presentados en la ULPGC, en la fase general. De los 936 estudiantes presentados, resultaron aptos 686, de los que 321 fueron hombres (46,79%), y 365 mujeres (53,21%).

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la convocatoria extraordinaria arrojó una tasa de aprobados del 71,23%. Este porcentaje corresponde a las 552 personas que han superado la evaluación de entre las 775 presentadas. Además, 223 jóvenes obtuvieron una calificación de no aptas y 23 dejaron de presentarse. Estos son datos ligeramente superiores a la misma convocatoria del año pasado, cuyo porcentaje de aptos fue del 62,86%, aunque en esa ocasión se presentaron más estudiantes, con un total de 882 jóvenes que se examinaron de la EBAU en la convocatoria extraordinaria.

Por islas, en Tenerife aprobaron 481 de las personas que se presentaron (70,44%), con 206 suspendidos y 34 no presentados. Por su parte, en La Palma ha habido 47 aptos de los 56 presentados (83,93%), con nueve personas no aptas y un no presentado; en La Gomera, siete jóvenes superaron los exámenes de un total de 11 inscritos (63,64%), y cinco no la superaron. Por último, en El Hierro, pasaron la prueba ocho personas de once presentadas (72,73%), y hubo tres que suspendieron.

Por opciones, en Artes por la vía de Música y Artes Escénicas solo hubo ocho presentados, de los cuales aprobaron seis y suspendieron dos, lo cual supone un porcentaje del 75% de aprobados para esta opción. En Artes por la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño hubo cocho aprobados entre los diez presentados (el 80%); en Humanidades y Ciencias Sociales, hubo 184 aptos entre 285 presentados (64,56%) y 101 no aptos; en Ciencias y Tecnologías, la opción más concurrida, hubo 338 personas que superaron la EBAU entre 439 que la hicieron (76,99%), con 101 suspensos; finalmente, en la modalidad general, aprobaron seis de 19 (31,58%).