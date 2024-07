Fiscalía abre una investigación por las presuntas terapias de conversión sexual del docente del colegio de Valencia

La sección de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación a raíz de las denuncias por la presunta aplicación de terapias de conversión sexual de un docente de un colegio concertado ubicado en la localidad valenciana de Alaquàs.

Según ha podido saber este diario, el ministerio público han abierto este miércoles las diligencias de investigación penal. La encargada de llevar el asunto es la fiscal delegada de la sección de Odio, Susana Gisbert.

A mediados de este mes de julio Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, publicó en exclusiva la denuncia de varios exalumnos del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs (Valencia) a un docente de este centro por presuntamente someterlos a terapias de conversión sexual, llegando a darles incluso "pastillas para curar la homosexualidad". Dicho docente también dirige un Centro de Orientación Familiar diocesano llamado Mater Misericordiae, ubicado en València, que depende indirectamente del arzobispado.

El colegio de Alaquàs donde acudían los estudiantes que han denunciado estas terapias de conversión sexual. / / GERMÁN CABALLERO

La primera denuncia la puso la Conselleria de Educación, tras realizar un informe inspección educativa donde sí había indicios de delito. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, fue tajante: "la ley ha de ser cumplida".

El Arzobispado de Valencia, por su lado, manifestó que, a pesar de que no tener constancia de que se hayan realizado practicas de este tipo, iba a llevar adelante una investigación "sobre las actuaciones que se han conocido". En cuanto al Centro de Orientación Familiar (COF), señalaba que no ha recibido "ninguna queja de personas que hayan sido atendidas" y aseveraba que el Mater Misericordiae "no es un organismo oficial de la Diócesis, sino una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos".

También la Asociación Española contra las Terapias de Conversión anunció que iba a acudir a la Fiscalía Provincial de Valencia por estos hecho, además del Observatorio Valenciano contra la Lgtbifobia y el propio centro Madre Josefa Campos de Alaquàs, que ha abierto expediente a este profesor.

Centro Madre Josefa Campos de Alaquàs, en una imagen de archivo. / / GERMÁN CABALLERO

Terapias ilegales

Las terapias de conversión sexual son ilegales en la Comunitat Valenciana desde el año 2018 y la ley recoge multas de 60.001 hasta 120.000 euros, contemplando además sanciones accesorias como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat por un periodo de tres a cinco años, la inhabilitación temporal de la persona o incluso el cierre o suspensión temporal del servicio o instalación hasta cinco años.

¿A ti te gustan los chicos?

Levante-EMV publicó los testimonios de cinco exalumnos del centro concertado religioso Madre Josefa Campos, de Alaquàs, que denunciaron a su profesor ante inspección educativa por someterles a terapias de conversión sexual durante años.

Los jóvenes narran como este docente realizaba preguntas sobre su sexualidad a sus alumnos, siempre a solas y en lugares poco transitados del centro escolar. Uno de los testimonios, que es muy reciente, explica cómo el profesor llegó a ofrecerle pastillas para "curar la homosexualidad".

Los testimonios -que prefieren mantenerse anónimos- narran cómo el docente les provocó una represión sexual y personal que se extendió durante toda su adolescencia. El docente escogía a sus alumnos en primero de la ESO para realizar estas terapias: "Tenía 11 años y no sabía pedir ayuda. Sentía vergüenza de mi sexualidad y acabé odiándome a mí mismo", narra Hugo, uno de los jóvenes.

"Tenía pesadillas todos los días durante una época". "Me temblaban las piernas cuando iba por los pasillos solo por el miedo a cruzármelo". "Me encerré en el armario y no le conté nada a nadie, me empecé a preguntar qué había hecho yo mal...". "Fue muy traumático", explican las víctimas. Los testimonios de estudiantes recogidos por este diario se remontan desde casos muy recientes a otros que tienen casi una década.

Mater Misericordiae

El profesor denunciado por las terapias también tenía un centro, llamado Mater Misericordiae, donde ha tratado a 350 personas en València durante diez años. Se trata de un Centro de Orientación Familiar (COF) ligado al arzobispado de València, y cuyo consejero es Juan Andrés Talens, director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado.

El docente trataba de convencer a los estudiantes que captaba de que visitaran este centro en València. La entidad se define como "un hospital de campaña que acoge y acompaña los sufrimientos de muchas personas". El centro tiene un equipo de 15 profesionales (todos ellos voluntarios).