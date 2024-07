Pequeño Valiente supera el Camino de Santiago

Reto superado. Los 16 chicos de la Fundación Canaria Pequeño Valiente que se proponían recorrer el Camino de Santiago lo han logrado. 112 kilómetros en una semana, desde que salieran de la localidad de Sarria el pasado 8 de julio hasta su llegada a Santiago. Acompañados por profesionales técnicos y sanitarios, parte de la junta directiva de la fundación con su presidente, José Jerez a la cabeza, y, por primera vez en este proyecto, por padres y madres de niños afectados.

Los jóvenes de entre 12 y 18 años han llegado este martes a la Plaza del Obradoiro donde han sido recibidos por la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín y una representación de la corporación municipal que les ha hecho entrega de un reconocimiento.

Cumplen así con éxito la tercera edición de este proyecto, Pequeño Camino, que los ha llevado a recorrer 112 kilómetros divididos en seis etapas de entre 11 y 14 kilómetros y otras dos últimas de entre 20 y 21. La rutina cada jornada era la misma, los chicos se han levantado alrededor de las 6:30 para desayunar y realizar un pequeño calentamiento. A continuación, emprendían el camino que los ha llevado por localidades tan impresionantes como Portomarín, donde coincidieron con las fiestas del municipio y terminaron bailando con una charanga, Palas de Rei o Ribadizo, entrando a Arzúa, donde no dejaron pasar la oportunidad de mojarse los pies en el río.

Nirvana, de 15 años, tenía un reto importante. Después de no haber logrado terminar el camino el año pasado, este año se había propuesto concluirlo "sí o sí". Tras superarlo, asegura que "este camino consiste en superarse y aceptarse a sí mismo". Las gemelas Jimena y Andrea, de 14 años, destacan que para ellas ha significado "conocer gente nueva, nuevos vínculos y eso es muy especial." Jorge, el menor del grupo con sólo 12 años, ha caminado en representación de su hermano Iñaki, al que la enfermedad no se lo ha permitido. "El camino no sólo es caminar, es algo más," concluía este pequeño valiente.

Pequeño Valiente cumple el reto de concluir el Camino de Santiago. / LP/DLP

Se trata de chicos que o bien ya han terminado su tratamiento oncológico o aún siguen recibiéndolo. Este reto, además de los beneficios psicológicos que supone por el hecho de relacionarse con otros jóvenes que pasan por lo mismo que ellos, pero en un entorno diferente al hospitalario, les reporta numerosos beneficios físicos. Mejora su musculatura, su sistema circulatorio, su movilidad. Recuperan el apetito y el sueño perdidos en ocasiones durante algunos de sus tratamientos. En definitiva, mejora su calidad de vida.

Para poder llevar a cabo esta aventura los chicos tenían una tarea previa, cubrir todos los senderos planteados en Canarias previamente por sus preparadores y acudir regularmente a los entrenamientos desde principio de año. Todo ello ha sido posible gracias a Valientes en movimiento, programa de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y su consejería de Deportes a través del cual los usuarios de la Fundación Canaria Pequeño Valiente tienen acceso a actividades deportivas dirigidas por monitores y otros profesionales.

El presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Jerez, valoraba muy positivamente esta edición, "los niños han compartido. Tienen el mismo idioma, ha sido una experiencia de hermanamiento," aseguraba, "en el camino se cogen cosas y se dejan cosas, ha sido mágico y esperamos que en 2025 volvamos a hacerlo, también junto a padres y madres, como este año, para que compartan esta experiencia de positividad y esperanza".

Una vez finalizada la última etapa, los chicos, como cualquier peregrino, han recibido su Compostelana, la credencial que certifica que han superado el Camino de Santiago, todo un reto de sacrificio y superación para ellos.

La Fundación Canaria Pequeño Valiente nace como iniciativa de un grupo de madres y padres de menores hospitalizados en la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Fundada en 2006, esta organización proporciona apoyo social, psicológico, rehabilitación (fisioterapia y logopedia), refuerzo educativo, nutricional, actividades deportivas y lúdicas a los menores afectados de cáncer y a sus familias.

Pequeño Camino 2024 es un proyecto de la Fundación Canaria Pequeño Valiente en colaboración con la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Colaboran la Fundación Unión Deportiva Las Palmas, la Fundación Club Baloncesto Canarias, Equipaciones Canarias, International Paper y Serigrafía Bordón.