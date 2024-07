La incidencia del covid disminuye 22 puntos en el transcurso de una semana

El Archipiélago registró la pasada semana un descenso acusado de las sospechas de Covid-19 y del conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRAs). Según los últimos datos que maneja la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), entre el 8 y el 14 de julio, la incidencia general de estas patologías se situó en 598,66 casos por cada 100.000 habitantes -86,7 puntos menos–, si bien la del SARS-CoV-2 fue de 91 cuadros sobre el mismo cómputo poblacional –22 puntos menos–. «Estamos satisfechos porque ha sucedido lo que suponíamos. En la primera semana de julio hubo un pequeño incremento de contagios de covid, pero ya han descendido un 19%», valoró ayer Álvaro Torres, jefe de la unidad de Vigilancia Epidemiológica del citado órgano del Ejecutivo autonómico.

Y es que entre el 1 y el 7 de julio, la incidencia del coronavirus en Canarias alcanzó los 113 casos por cada 100.000 personas, un 5% más que en los siete días previos, cuando la región constató 107 cuadros sobre el mismo volumen poblacional. Entre el 17 y el 23 de junio, en cambio, la incidencia alcanzó los 88 positivos por cada 100.000 personas, un 47% más que la semana anterior, que concluyó con 60 casos por cada 100.000 habitantes. «Ya habíamos apreciado que la situación había llegado a una especie de meseta y que el ritmo de propagación iba en descenso en comparación con las semanas anteriores. No podemos saber lo que sucederá en los próximos días, pero lo previsible es que continúe disminuyendo», apuntó el experto.

A nivel hospitalario, las camas ocupadas por pacientes diagnosticados de Covid-19 representan el 2,7%. Tal y como reflejan las últimas cifras consolidadas, en el conjunto del Archipiélago hay 107 afectados en planta y nueve en las áreas de Intensivos. No obstante, hasta el 2 de julio, en el primer espacio había 92 personas positivas en la afección y una decena en el segundo. Ahora bien, la incidencia de los cuadros graves que precisan ingreso por los efectos directos de la enfermedad es de 10,2 casos por cada 100.000 habitantes, un cómputo inferior al que marca la media nacional, que se sitúa en 11,1 cuadros, y que también se encuentra por debajo del registrado en el informe canario anterior –12 casos por cada 100.000 personas–. Asimismo, el volumen de pacientes que acude a los servicios de Urgencias de los centros de salud y de los hospitales por esta causa también ha disminuido.

Por lo que concierne a la circulación del resto de afecciones respiratorias, hay que decir que ahora mismo los principales casos corresponden a infecciones producidas por adenovirus y metaneumovirus, unos patógenos que, en general, producen cuadros muy leves. « Como es habitual en esta época del año, los casos de gripe y de virus respiratorio sincitial son muy reducidos. El único patógeno que tiene un comportamiento impredecible es el SARS-CoV-2», recordó el epidemiólogo de la Dirección General de Salud Pública.

Mortalidad similar a la gripe

Con base en el último informe del Instituto de Salud Carlos III, la tasa de mortalidad por covid en todos los hospitales centinela del país ya es muy similar a la de la gripe desde la semana 40 de 2023 – un 7,4% frente a un 7,1%, respectivamente. «Nuestra teoría es que ya hay muchas personas inmunizadas a través de la vacunación y de los contagios. De ahí que no sean tan frecuentes los casos graves», señaló Álvaro Torres. Desde el inicio del año, ha fallecido una persona en las Islas por los efectos de la enfermedad. El deceso corresponde a un paciente mayor de 90 años y se produjo fuera del ámbito hospitalario.

Según informó en la última jornada la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas (COF), Loreto Gómez, el descenso de la incidencia del coronavirus aún no se ha percibido en las ventas de test de antígenos. De hecho, las cifras actuales apuntan a que la demanda se mantendrá en los mismos niveles que el pasado mes.

En la farmacia de Gómez, que se encuentra situada en el barrio grancanario de Lomo Blanco, se dispensaron el pasado mes 155 pruebas, si bien hasta ayer se habían vendido 119. «La situación es similar en el conjunto de la provincia. No sabemos si se debe a que las personas los están comprando de forma preventiva para viajar y reunirse con amigos y familiares en esta época del año, pero lo cierto es que de momento no hemos notado el descenso», aseguró.

No ocurre lo mismo con las ventas de mascarillas en las boticas, pues las cifras no son proporcionales al suministro de test. «Parece que nos hemos olvidado de lo que vivimos. Aunque ya no estemos en la misma situación que antes, es importante utilizar mascarillas cuando se presenten síntomas que puedan corresponder a cualquier infección respiratoria, mantener siempre una buena higiene de manos y ventilar los espacios», apostilló la responsable del citado órgano colegial.