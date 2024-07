Cuatro de cada diez puestos de Pediatría están cubiertos por médicos generales

Cuatro de cada diez pediatras en Atención Primaria no están especializados. El 40% de las plazas totales está cubierto por médicos generales. Una circunstancia que, aunque en menor medida, también se ha detectado en el área de Medicina de Familia, pues el 25 % de los puestos están ocupados por médicos sin especialidad, con contratos estables de interinidad por tres años.

El secretario del Sindicato Médico de Canarias (CESM), Levy Cabrera, asegura que faltan médicos especialistas, fundamentalmente en Atención Primaria. «Si llevas a un menor al pediatra, hay un 40% de posibilidades de que te atienda un facultativo que no está especializado en esa área», revela. En los hospitales esta carencia no es tan notable. El número de niños entre los cero y dos años ha disminuido por lo que tienen incluso menos trabajo.

El principal problema en los centros de salud, según indica, es que los recién graduados que salen cada año de las universidades canarias no quieren trabajar porque priorizan la preparación del examen para Médico Interino Residente (MIR). Quienes sí quieren cubrir esos puestos son personas de 40 o 50 que llegan desde países extracomunitarios y buscan homologarse como médicos, sin especialidad, para trabajar y cubrir sus necesidades vitales con sus familias. Cabrera comenta que la homologación no es más que un mero acto administrativo en el que «realmente no se evalúa si la persona está capacitada para ejercer en ese puesto». En cambio, acreditar la especialización es un proceso mucho más complejo y de mayor exquisitez.

Para ejercer legalmente en España en estas áreas de Atención Primaria es obligatorio ser especialista. No obstante, a falta de esos médicos especialistas, la empresa pública está autorizada a contratar a profesionales generales. «Es una práctica, a priori irregular, que se permite mientras no se puedan cubrir esos puestos», manifiesta el secretario del CESM.

Levy Cabrera aclara que es una situación a la que se enfrentan tanto en los puestos en centros de salud y servicios de urgencia, como a la hora de sustituir los permisos y vacaciones. «Ahora mismo, la gerencia de Primaria nos dice que no encuentra médicos generales para cubrir todos los contratos de sustituciones», argumenta. Además, explica que «en una plantilla de bolsa de casi 200 médicos sustitutos todos son generales, no hay facultativos de Familia».

Para el secretario del Sindicato Médico de Canarias, el principal problema se presenta a corto y medio plazo. «No se sabe qué va a pasar con esos médicos generales si comienza a haber ofertas de empleo regulares porque quienes no sean especialistas no podrán presentarse», subraya Cabrera. En el caso de que se ofrecieran plazas fijas, añade que los especialistas que ahora no quieren ocupar esos puestos quizás sí estarían interesados en hacerlo.

El ejemplo de Traumatología

Levy Cabrera sostiene que «la planificación de especialistas sí se ha hecho mejor en los hospitales». El mejor ejemplo es Traumatología. En el siglo pasado se formaba un especialista en cada hospital. Ahora son tres en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) y tres en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). «Por tanto, se ha triplicado la oferta MIR de traumatología en Canarias, por lo que no hay traumatólogos contratados que no sean especialistas en esa área», asevera. La única excepción, donde sí los hay, son las islas menores como La Palma y La Gomera.

«Si seguimos el ejemplo de Traumatología, la oferta de plazas para médicos de familia debería haberse triplicado». Sin embargo, se mantiene en noventa, una cifra impuesta desde el siglo pasado, hace más de veinte años. El médico considera que la solución radica en aumentar el número de puestos ofertados e igualar las condiciones retributivas al resto de España y Europa: «No serviría de nada producir más si los profesionales se marchan a lugares en los que el reconocimiento laboral sea mayor».

En esa línea, otra de las cuestiones que más les preocupa es que las plazas MIR para médicos de familia que se ofertan cada año en Canarias no son suficientes para cubrir las jubilaciones de los próximos cinco años. Además, Levy recuerda que habría que suponer que todos los especialistas a los que adjudican un puesto se quieran quedar aquí y eso no suele ocurrir. «Este es el panorama al que nos enfrentamos durante lo que nos queda de década». Si se llegara a aumentar esas plazas, sería un problema que no se solucionaría hasta el 2031 o 2032, porque como explica Cabrera, un facultativo tarda cuatro años en hacer la especialidad.

Manifiesto al Ministerio

Por su parte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se unió a otras comunidades autónomas que, a principios de año, exigían en un manifiesto que el Ministerio hiciera frente al déficit de plazas de Médico Interno Residente de Medicina Familiar y Comunitaria y sobre los criterios de acreditación de estos especialistas. Además del Archipiélago, País Vasco, Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Murcia, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, Baleares y Cantabria se sumaron a la petición de mejoras en el ámbito de la Atención Primaria.

El documento en cuestión recogía una serie de propuestas de medidas urgentes de competencia ministerial que podrían contribuir a resolver la situación de carencia de MIR en Atención Primaria.

Una de las razones por las que exigen una convocatoria extraordinaria de MIR no solo tiene que ver con el déficit actual. Con la mirada puesta en el futuro, y coincidiendo con la demanda del sindicato, preocupan también las jubilaciones previstas. Por ello, desde el pasado enero destacaron la importancia de desarrollar instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique, con más rigor, su oferta formativa para los años venideros y pueda afrontar el relevo generacional.

Dentro del Plan de Acción de Atención Primaria 2022-2023, adoptado por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), plantean el fomento e implementación de todas aquellas medidas que faciliten el desarrollo competencial del médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, dotándole de tiempo y espacio para recobrar su rol como eje vertebrador de la mejor atención integral de la ciudadanía.

Suscríbete para seguir leyendo